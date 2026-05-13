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TTE旅展暖身戰開跑 易遊網祭5元機票拚暑假商機

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
易遊網整理17間航空公司旅展優惠懶人包。圖／業者提供
易遊網整理17間航空公司旅展優惠懶人包。圖／業者提供

TTE台北國際觀光博覽會（Taipei Tourism Exposition），即將在5月22日至25日在台北世貿一館登場，旅行業者也結合自家平台再推促銷優惠。易遊網推出「夏拼5購省」線上旅展於今日至26日限時展開，全站下殺1折起，並祭出5元日韓機票、機加酒5折券、飯店5折券等限量爆品，更加碼抽多張熱門航點來回機票。

易遊網「夏拼5購省」線上旅展活動期間，最受消費者期待的「天天搶」活動，將於平日中午12點限量開搶，包括5元大阪／首爾機票、機加酒5折券、國內外飯店5折券、團體旅遊／歌詩達郵輪5000元折扣碼等超殺爆品輪番登場，以極低門檻創造高話題搶購熱度，不僅帶動平台流量，更為消費者省下不少荷包預算。其中國內飯店5折券共有12間指定飯店可選購，包含「大安伊普索-凱悅尚選酒店」、「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」、「了了礁溪」、「墾丁悠活渡假村」、「南投日月潭馥麗溫泉大飯店」、「福容大飯店麗寶樂園」等，最高現折2500元。

在機票價格上漲的趨勢下，「拼運氣抽機票」也成為旅客降低出國成本的另類省錢機會。易遊網此次加碼祭出多張國外機票，全站下單滿萬元即可參加抽獎，有機會獲得東京、大阪、首爾、沖繩、香港５大熱門航點來回機票；此外，活動期間於易遊網App完成指定簽到任務，還可免費抽曼谷與沖繩來回機票。

若想讓旅費再省一筆，易遊網也推出200萬折扣碼於指定時間限量開搶，單筆最高可再折1000元。針對新會員，則推出不限金額下單抽「美國旅行者FRONTEC 25吋前開行李箱」，以兼具機能與收納便利性的旅行裝備，為下一趟出國行程提前做好準備。

自由行旅客欲鎖定便宜機票，易遊網集結17家航空公司旅展優惠，不僅可一站式搜尋即時比價，還可搭配折扣碼享有「折上加折」的入手機會，放大整體優惠效益。同時易遊網亦整理旅展票價優惠懶人包供民眾參考，熱門航點最低下殺5折起，推薦必買真航空飛釜山來回含稅5,390元起（含15公斤行李）、星宇航空飛熊本來回含稅10,706元起、國泰航空飛東京來回含稅12,713元起，掌握促銷票價可為下半年出遊省更多。而自由行不可或缺的票券商品，也有多項限量買一送一優惠，包括香港昂坪纜車、JR關西與北陸鐵路周遊券7日+高岡哆啦A夢門票套組、JR觀光列車「Hana Akari」等。

欲跟團的旅客，從海島度假、日本深度文化到親子樂園一次網羅。主打海島慢活與特色體驗的「富國島輕奢5天」，安排入住五星級「翡翠灣度假村」，走訪富國大世界、搭乘跨海纜車俯瞰海景日落，並安排夜釣小管等行程，打造放鬆與玩樂兼具的南洋假期，第二人現折2000元，每人含稅2萬4900元起；「關西團體5天」搭乘星宇航空，串聯海之京都伊根灣遊船、美山合掌村與天橋立纜車等經典秘境，並暢遊日本環球影城、平等院與千本鳥居等人氣景點，第二人減3000元，每人含稅3萬5900元起；「酷玩澳洲6天」則鎖定小資族群，搭乘景觀纜車欣賞藍山國家公園，並走訪雪梨歌劇院近距離感受世界級藝術殿堂，以及於雪梨高空旋轉餐廳用餐，亦安排無尾熊抱抱體驗，感受澳洲自然魅力，限量價每人含稅4萬0600元起。

國內旅遊同樣祭出多款高CP值行程，從離島度假到親子出遊一次滿足。迎接澎湖花火節旺季，推薦必買ㄒ澎湖五星機酒自由行3天」，入住五星級「澎湖福朋喜來登酒店」或「澎澄飯店」兩晚，並加贈租機車48小時，輕鬆暢遊澎湖秘境，每人6999元起，兩人同行第二人再折1000元；搭乘人氣觀光列車「三麗鷗萌旅號」玩東台灣，首推「花東自由配3天」，可自由選配賞鯨、海洋公園、林田山或鯉魚潭等6選1行程，含交通住宿每人6750元起；親子族群則可選擇「宜蘭‧國際童玩藝術節 X 蘭陽動植物王國親子一日遊」，每人1290元起，假日不加價且免小費，輕鬆安排寓教於樂的夏日親子時光。

機票 旅展 易遊網

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上半年全台最大旅展TTE台北國際觀光博覽會（Taipei Tourism Exposition），即將在5月22日至25日在台北世貿一館登場，各家航空公司也趁勢推出旅遊促銷優惠，讓消費者不再畏懼燃油附加費高漲，猶豫刷機票。國籍航空祭出88折起優惠，韓籍航空也推優惠搶市，其中大韓航空更搶先在5月15日就推線上旅展促銷，全球機票9折起，可預訂年底出發的機票，台灣出發前往韓國再加碼抽eSIM網卡、仁川機場使用券等。

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