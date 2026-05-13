大韓航空線上旅展5月15日開跑 年底出發機票9折起

上半年全台最大旅展TTE台北國際觀光博覽會（Taipei Tourism Exposition），即將在5月22日至25日在台北世貿一館登場，各家航空公司也趁勢推出旅遊促銷優惠，讓消費者不再畏懼燃油附加費高漲，猶豫刷機票。國籍航空祭出88折起優惠，韓籍航空也推優惠搶市，其中大韓航空更搶先在5月15日就推線上旅展促銷，全球機票9折起，可預訂年底出發的機票，台灣出發前往韓國再加碼抽eSIM網卡、仁川機場使用券等。

星宇航空線上旅5月11日已開跑，5月29日前預訂全航線享有88折優惠，台北飛熊本來回只要1萬1322元。國泰航空打出全球機票8折起，優惠至5月29日，最熱門的台北飛東京有最低1萬2千多元。

連續6年獲得SKYTRAX的全球航空公司星級評等(World Airline Star Rating)五星航空的大韓航空，這次也沒有從TTE缺席。大韓航空表示，5月15日起推出線上旅展促銷活動，全球機票9折起，優惠至6月7日，可預訂年底出發之機票，台灣出發韓國再加碼抽出幸運旅客送出韓國eSIM網卡、長程線旅客再送出仁川機場使用券，數量有限，台灣出發旅客可把握機會透過大韓航空台灣官方網站或是官方APP購票。