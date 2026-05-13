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開放了！Apple Watch高血壓通知在台上線 Apple醫師揭秘背後設計

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Watch高血壓通知功能，今日正式在台開放。圖／Apple提供
Apple Watch高血壓通知功能，今日正式在台開放。圖／Apple提供

備受矚目的Apple Watch「高血壓通知」功能今日在台正式上線！這項功能透過Apple Watch原本的光學心率感測器，運用演算法分析使用者的血管對心跳的反應，進而偵測潛在的高血壓跡象。Apple健康團隊的心臟科醫師Adam Phillips在接受專訪時指出，高血壓在全球影響約13億人，其中半數可能不知道自己已罹患高血壓。由於高血壓通常沒有明顯症狀，Apple希望透過這項功能，協助使用者及早察覺身體異常並採取行動。

Adam Phillips表示，高血壓通知功能的開發建立在嚴謹的科學驗證基礎上，Apple利用了來自多項研究、總計超過10萬名參與者的資料進行演算法訓練，之後再透過一項超過2,000名參與者的臨床研究進行驗證。針對台灣使用者關心的族群差異，Adam Phillips強調，研究團隊在臨床驗證中進行了子群體分析，確保無論年齡、性別、種族或膚色，此功能皆能提供相近且可靠的表現與使用體驗。

與Apple Watch其他偏向即時偵測的健康功能不同，高血壓通知需要長達30天的監測週期，這是Apple為了提升準確性所做的權衡設計。Adam Phillips說明，高血壓是一種長期慢性疾病，透過30天的長期觀察，能有效降低「偽陽性」誤判的機率，讓使用者在收到通知時，能更相信其參考價值。

在佩戴方式方面，使用者僅需於白天佩戴Apple Watch，無須在睡眠期間持續佩戴，每天累積約半天的配戴數據即可進行分析並產出通知。他也補充提到，臨床研究顯示，當血壓數值變高，以及高齡或BMI較高的族群，收到高血壓通知的機率也會相對提高。

當Apple Watch偵測到持續的高血壓模式並發出通知後，使用者不需過度恐慌，Apple建議可搭配第三方血壓計，連續7天每天早晚各量測1次，並直接記錄於「健康」App中。這些數據可搭配高血壓通知，作為未來就醫時的重要輔助資料，協助醫師進行更精確的診斷與治療建議。

談到這項功能在其他國家上線半年多以來的使用回饋，Adam Phillips表示，最令團隊感到驚訝的是，有部分年輕、原本自認健康的使用者，在佩戴30天後意外收到高血壓通知。這群原本不屬於高風險篩檢族群的使用者，也因此得以及早發現問題並接受適當治療。

目前高血壓通知功能適用於Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2及後續機型，使用者需年滿22歲，且尚未被診斷為高血壓患者，亦不建議在懷孕期間使用此功能。Adam Phillips強調，Apple的目標是透過「科學」、「洞察力」與「隱私」這3大支柱，對全球公眾健康產生正面影響。

使用者可在iPhone的「健康」App中設定高血壓通知功能。圖／Apple提供
使用者可在iPhone的「健康」App中設定高血壓通知功能。圖／Apple提供

高血壓 Apple 心跳

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