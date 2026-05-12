Lady Gaga演唱會免費線上看！Apple Music Live 5/15直播巡演最終章

小怪獸注意！Apple Music再度帶來重磅音樂企劃，宣布推出《Apple Music Live：Lady Gaga MAYHEM Requiem》現場演出，將於台灣時間5月15日上午11點全球同步直播，不僅能免費觀看首播，還同步推出空間音訊現場專輯，讓全球樂迷沉浸在Lady Gaga打造的劇場式音樂宇宙之中。無論是先前沒能跟上《The MAYHEM Ball》世界巡演，或是想再次重溫這場視覺與聽覺震撼演出的粉絲，都別忘了提前設好鬧鐘準時上線。

曾榮獲16座葛萊美獎，並同時擁有奧斯卡與艾美獎肯定的Lady Gaga，去年推出第7張錄音室專輯《MAYHEM》，以大膽多元、又極具個人情感的作品風格，再次站上流行巔峰。專輯更奪下2026年葛萊美獎「最佳流行演唱專輯」，並入圍「年度專輯」等多項大獎，再度證明她在全球流行樂壇的影響力與創作能量。

隨著《MAYHEM》專輯發行，Lady Gaga同步展開《The MAYHEM Ball》世界巡演，過去一年，她以宛如歌劇院般的大型舞台設計，結合戲劇敘事、高級訂製時尚造型與強烈視覺風格，透過舞台呈現「二元對立」、「死亡與重生」等主題。巡演更由Lady Gaga與未婚夫Michael Polansky共同擔任執行製作，每場演出中超現實且華麗的劇院外牆石柱與裝飾場景，也成為歌迷印象最深刻的象徵畫面。

這次《MAYHEM Requiem》被視為《MAYHEM》時代的最終章，Lady Gaga選擇以更親密、更沉浸的方式重新詮釋這張專輯。這場演出於今年1月14日在洛杉磯The Wiltern威爾頓劇院拍攝完成，她在巡演舞台殘破的石柱與廢墟場景之中，重新編曲演繹〈Abracadabra〉、〈Disease〉等多首歌曲，將原本華麗龐大的巡演能量，轉化為更具情感張力的現場演出體驗。

除了直播演出外，《MAYHEM Requiem》現場專輯也將同步以空間音訊形式獨家登陸Apple Music，透過更具臨場感的聲音技術，讓樂迷彷彿置身演出現場。首播期間，用戶即使沒有訂閱Apple Music也能免費收看；完整演出影片與空間音訊版本，則會於直播後提供Apple Music訂閱用戶隨選收聽與觀看。

《MAYHEM Requiem》既是原專輯的完美延伸，更是一場獨一無二的沉浸式音樂體驗。圖／Apple提供

演唱會結合大型舞台設計、敘事性演出元素與高級訂製時尚風格。圖／Apple提供