「全家」攜PABLO推芒果綠茶、鐵觀音奶茶濃雪糕！ 五桐號聯名新品報到

看準大眾對手搖飲的熱愛，且夏季消費者明顯傾向選擇「茶飲」與「水果」的清爽解膩風味，全家便利商店攜手日本超人氣甜點品牌PABLO，推出兩款全通路獨家話題新品；與人氣手搖品牌「五桐號」第二波聯名同步報到。

「全家」全通路獨家推出的「PABLO完熟芒果綠茶」（售價35元），嚴選台灣在地芒果，將芒果香甜與綠茶清爽完美交織，打造層次豐富的夏日果茶風味；冰品則帶來「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」（售價59元），散發醇厚鐵觀音炭焙茶韻，內層添加寒天晶球，每一口都能品嘗到濃郁茶香與Ｑ彈口感。

台灣手搖飲年產值突破千億大關，「跨界聯名」與「清爽茶果風味」已然成為夏季激發買氣的核心動能。「全家」與人氣手搖品牌「五桐號」第二波聯名同步報到，將五桐號經典茶飲「杏仁凍青茶」、「泰式奶茶」及「鹿兒島焙茶」，延伸至 Let’s Tea 、酷繽沙、冷藏飲品及冰棒等多款沁涼獨家冰飲品。

讓五桐號「最完美手沖泰奶」在「全家」24小時都能隨時暢飲的Let’s Tea「泰式奶茶」，以嚴選茶葉交融煉乳，還原泰國街頭濃郁的經典風味；另一款Let’s Tea「杏仁凍青茶」則以清新中焙青茶為基底，搭配堪稱品牌靈魂的滑嫩杏仁凍，咀嚼間散發細膩香氣，口感溫潤清爽。

冰沙控則不能錯過「鹿兒島焙茶牛奶酷繽沙」與「鹿兒島焙茶咖啡酷繽沙」，以醇厚日式焙茶為基底，交織黑糖凍的豐富口感，完美打造甜中帶苦的大人系滋味。5月13日至5月26日Let’s Tea、酷繽沙五桐號聯名品項可享59元嘗鮮價。此外，還有全通路獨家「蜜桃荔枝紅茶」、「鐵觀音厚奶茶」及消暑必備「黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」上市。

5月13日至5月26日五桐號「蜜桃荔枝紅茶」、「鐵觀音厚奶茶」、「黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」及「PABLO完熟芒果綠茶」可享任選第2件6折，「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」可享同品項第二件6折。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店攜手日本超人氣甜點品牌PABLO推出兩款全通路獨家話題新品「PABLO完熟芒果綠茶」（售價35元）、「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」（售價59元）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手日本人氣甜點品牌「PABLO」及手搖飲品牌「五桐號」，推出兩款冰品「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」、「五桐號黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手日本人氣甜點品牌「PABLO」及手搖飲品牌「五桐號」，推出「PABLO完熟芒果綠茶」、「五桐號蜜桃荔枝紅茶」及「五桐號鐵觀音厚奶茶」，5月13日至5月26日享第二件6折。圖／全家便利商店提供