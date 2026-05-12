快訊

周末國中會考恐影響逾萬人！莽男闖台中萬和宮砸廟 文昌燈、光明燈遭推倒

是誰在殺？ 台指期夜盤上半場再下挫

通膨爆表！美國4月核心CPI高於預期 美股期指下挫

聽新聞
0:00 / 0:00

「全家」攜PABLO推芒果綠茶、鐵觀音奶茶濃雪糕！ 五桐號聯名新品報到

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與人氣手搖品牌「五桐號」第二波聯名報到，將其經典茶飲「杏仁凍青茶」、「泰式奶茶」及「鹿兒島焙茶」，延伸至 Let’s Tea 、酷繽沙、冷藏飲品及冰棒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與人氣手搖品牌「五桐號」第二波聯名報到，將其經典茶飲「杏仁凍青茶」、「泰式奶茶」及「鹿兒島焙茶」，延伸至 Let’s Tea 、酷繽沙、冷藏飲品及冰棒。圖／全家便利商店提供

看準大眾對手搖飲的熱愛，且夏季消費者明顯傾向選擇「茶飲」與「水果」的清爽解膩風味，全家便利商店攜手日本超人氣甜點品牌PABLO，推出兩款全通路獨家話題新品；與人氣手搖品牌「五桐號」第二波聯名同步報到。

「全家」全通路獨家推出的「PABLO完熟芒果綠茶」（售價35元），嚴選台灣在地芒果，將芒果香甜與綠茶清爽完美交織，打造層次豐富的夏日果茶風味；冰品則帶來「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」（售價59元），散發醇厚鐵觀音炭焙茶韻，內層添加寒天晶球，每一口都能品嘗到濃郁茶香與Ｑ彈口感。

台灣手搖飲年產值突破千億大關，「跨界聯名」與「清爽茶果風味」已然成為夏季激發買氣的核心動能。「全家」與人氣手搖品牌「五桐號」第二波聯名同步報到，將五桐號經典茶飲「杏仁凍青茶」、「泰式奶茶」及「鹿兒島焙茶」，延伸至 Let’s Tea 、酷繽沙、冷藏飲品及冰棒等多款沁涼獨家冰飲品。

讓五桐號「最完美手沖泰奶」在「全家」24小時都能隨時暢飲的Let’s Tea「泰式奶茶」，以嚴選茶葉交融煉乳，還原泰國街頭濃郁的經典風味；另一款Let’s Tea「杏仁凍青茶」則以清新中焙青茶為基底，搭配堪稱品牌靈魂的滑嫩杏仁凍，咀嚼間散發細膩香氣，口感溫潤清爽。

冰沙控則不能錯過「鹿兒島焙茶牛奶酷繽沙」與「鹿兒島焙茶咖啡酷繽沙」，以醇厚日式焙茶為基底，交織黑糖凍的豐富口感，完美打造甜中帶苦的大人系滋味。5月13日至5月26日Let’s Tea、酷繽沙五桐號聯名品項可享59元嘗鮮價。此外，還有全通路獨家「蜜桃荔枝紅茶」、「鐵觀音厚奶茶」及消暑必備「黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」上市。

5月13日至5月26日五桐號「蜜桃荔枝紅茶」、「鐵觀音厚奶茶」、「黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」及「PABLO完熟芒果綠茶」可享任選第2件6折，「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」可享同品項第二件6折。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全家便利商店攜手日本超人氣甜點品牌PABLO推出兩款全通路獨家話題新品「PABLO完熟芒果綠茶」（售價35元）、「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」（售價59元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手日本超人氣甜點品牌PABLO推出兩款全通路獨家話題新品「PABLO完熟芒果綠茶」（售價35元）、「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」（售價59元）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手日本人氣甜點品牌「PABLO」及手搖飲品牌「五桐號」，推出兩款冰品「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」、「五桐號黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手日本人氣甜點品牌「PABLO」及手搖飲品牌「五桐號」，推出兩款冰品「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」、「五桐號黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手日本人氣甜點品牌「PABLO」及手搖飲品牌「五桐號」，推出「PABLO完熟芒果綠茶」、「五桐號蜜桃荔枝紅茶」及「五桐號鐵觀音厚奶茶」，5月13日至5月26日享第二件6折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手日本人氣甜點品牌「PABLO」及手搖飲品牌「五桐號」，推出「PABLO完熟芒果綠茶」、「五桐號蜜桃荔枝紅茶」及「五桐號鐵觀音厚奶茶」，5月13日至5月26日享第二件6折。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手日本超人氣甜點品牌PABLO，推出完熟芒果綠茶、鐵觀音奶茶濃雪糕；同時亦與五桐號合作推出Let’s Tea、酷繽沙，以及新鮮屋獨家新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手日本超人氣甜點品牌PABLO，推出完熟芒果綠茶、鐵觀音奶茶濃雪糕；同時亦與五桐號合作推出Let’s Tea、酷繽沙，以及新鮮屋獨家新品。圖／全家便利商店提供

芒果 五桐號 奶茶

延伸閱讀

買6送2！Mister Donut「寶可夢甜甜圈」登場 5款可愛週邊滿額帶回家

台南遠東香格里拉「遠東Café」雙廚客座 七日限定泰味百匯登場

快搶！屏東愛文芒果盛產 「獅子好芒」今年可以郵局宅配到家

五桐號進軍全家！泰奶霜淇淋、杏仁凍青茶全都喝得到，7款聯名新品掀超商手搖戰

相關新聞

「全家」攜PABLO推芒果綠茶、鐵觀音奶茶濃雪糕！ 五桐號聯名新品報到

看準大眾對手搖飲的熱愛，且夏季消費者明顯傾向選擇「茶飲」與「水果」的清爽解膩風味，全家便利商店攜手日本超人氣甜點品牌PABLO，推出兩款全通路獨家話題新品；與人氣手搖品牌「五桐號」第二波聯名同步報到。

想吃「金風魔法」只能衝韓國！總統級披薩與魔性炸雞開吃 手慢就沒了

去韓國千萬別錯過「金風魔法」！在人氣韓綜《拜託了冰箱》中，總是以各式天馬行空的「暗黑創意」征服來賓味蕾的漫畫家金風，與韓國本土速食品牌Mom's Touch攜手推出期間限定聯名企劃「金風魔術創意暗黑料理」。由於金風目前並未經營任何實體餐廳，對於廣大的金風鐵粉來說，這是唯一可以品嚐到「金風魔法」的機會。

黃金編織流動之美 卡地亞Grain de Café咖啡豆項鍊詮釋日常詩意

卡地亞經典Grain de Café咖啡豆系列，以日常咖啡豆為靈感，將平凡意象昇華為頂級珠寶。該系列源自1938年，由傳奇創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）創意發想，以黃金雕琢植物意象，透過將日常化為珍寶的理念，成為品牌自然主義珠寶代表作。1950年代，Grain de Café咖啡豆系列因摩納哥王妃葛麗絲凱莉喜愛而風靡全球，至今歷經數十載淬鍊，依舊是優雅與工藝的象徵。

iOS 26.5更新正式登場！這5大實用新功能、好用設定趕快升級

Apple稍早推送了iOS 26.5正式版更新，幾項先前提過的功能終於正式在這個版本登場，包括支援跨平台運作的端對端加密RCS訊息功能、以及閃亮亮的全新「驕傲光明」桌布等，以下5大更新亮點別錯過！

從尤加利綠到鼠尾草綠 2026春夏旅行箱吹起「綠色風潮」

無論是城市散策、前往山海的周末小旅行，兼顧舒適、輕盈與實用性的旅行裝備，往往能讓整趟旅程更加自在。今年春夏旅行箱，呼應旅行的氛圍，呈現自然系色彩趨勢，尤其帶來不同層次與氛圍的「綠色系」光譜。

卡地亞靈思湧動女性創業家獎20週年 以「照亮前路」致敬女性創變力量

卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women's Initiative）今年邁入20周年，以「照亮前路」為主題，致敬全球以勇氣與創意推動社會永續發展的女性創業家。這項始於2006年的計畫，從單純獎項發展為涵蓋資金、導師、培訓與全球社群的全方位支持系統，成為精品領域中影響力最廣泛的女性賦權計畫之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。