快訊

影／魏平政證實 明天接受國民黨徵召參選彰化縣長

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

聽新聞
0:00 / 0:00

想吃「金風魔法」只能衝韓國！總統級披薩與魔性炸雞開吃 手慢就沒了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金風與韓國本土速食品牌Mom's Touch攜手推出期間限定聯名企劃「金風魔術創意暗黑料理」。圖／摘自IG（@kim_poong）
金風與韓國本土速食品牌Mom's Touch攜手推出期間限定聯名企劃「金風魔術創意暗黑料理」。圖／摘自IG（@kim_poong）

韓國千萬別錯過「金風魔法」！在人氣韓綜《拜託了冰箱》中，總是以各式天馬行空的「暗黑創意」征服來賓味蕾的漫畫家金風，與韓國本土速食品牌Mom's Touch攜手推出期間限定聯名企劃「金風魔術創意暗黑料理」。由於金風目前並未經營任何實體餐廳，對於廣大的金風鐵粉來說，這是唯一可以品嚐到「金風魔法」的機會。

「金風魔術創意暗黑料理」包括「魔法風雞腿堡」、「魔法風牛肉漢堡」、「魔法風酥脆炸雞腿」以及創意源自《拜託了冰箱》節目中做給韓國總統李在明吃的「魔法風披薩」，每一項料理都洋溢著金風的獨特魅力與魔性。

「魔法風雞腿堡」大膽採用鹹微辣的花生醬搭配酸黃瓜，試圖在西式漢堡中重現異國風味青木瓜沙拉的清爽與鮮美；而「魔法風牛肉漢堡」，則在厚實的漢堡中加入獨門醬汁。鮮嫩的「魔法風酥脆炸雞腿」，淋上酸甜鳳梨醬與椰絲，最後又迎來叁巴醬（Sambal）的辛辣重擊，這種甜、辣、鹹三味交織的衝突感，簡直就是金風作家的招牌個人魔法風格。而針對 Mom's Pizza 研發的「魔法風披薩」，靈感源自韓國拌飯，利用韓國鍋粑搭配乾燥蘿蔔葉與醬烤肉，成為別具特色的K-Style披薩。

談起研發過程，金風坦言這是一場充滿挑戰的「科學實驗」。由於他過往料理多憑直覺感官，難以精確抓取配方比例，為了這次聯名，他甚至每天前往Mom's Touch的研發中心「上下班」。金風感性地表示，「我常常只是憑感覺隨手加一加，但工作人員們卻能立刻把這些東西精準量化，真的讓我非常佩服。」

「金風魔術創意暗黑料理」自4月推出以來，受到不少網友好評，「多虧了這次，吃到了金風魔法，真的很好吃」、「本來應該要精準到公克的標準化配方，但金風卻是憑感覺隨手一放，卻還能做出好吃的東西，真的很令人佩服」、「醬料真的太好吃了，各種食材搭配也很完美。吃完會讓人感到幸福的金風魔法，我也親身體驗到了」…

雖然Mom's Touch官方目前尚未公布確切的下架日期，但根據Mom's Touch過往與名廚（如愛德華．李、侯德竹）聯名系列的慣例，這類活動通常會持續1至3個月，或直到原料售罄為止，想體驗「金風魔法」的鐵粉，務必把握時機。

總統級的「魔法風披薩」，只在Mom's Pizza販售。圖／摘自IG（@kim_poong）
總統級的「魔法風披薩」，只在Mom's Pizza販售。圖／摘自IG（@kim_poong）

「魔法風酥脆炸雞腿」甜、辣、鹹交織，洋溢金風的個人魔法風格。圖／摘自IG（@kim_poong）
「魔法風酥脆炸雞腿」甜、辣、鹹交織，洋溢金風的個人魔法風格。圖／摘自IG（@kim_poong）

研發期間金風每天前往Mom's Touch的研發中心「上下班」。圖／摘自IG（@kim_poong）
研發期間金風每天前往Mom's Touch的研發中心「上下班」。圖／摘自IG（@kim_poong）

披薩 韓國 漢堡

延伸閱讀

一聞味道就怕！韓國人問如何吃臭豆腐 網傳授3階段享用：必配泡菜

一蘭拉麵「客製化黃金比例」大公開 網紅實測驚呼：好吃到連吃兩天

煮泡麵加1物超怪？他被朋友喊「邪教」 意外釣出一票網友共鳴

一吃愛上！台灣經典早餐太美味 日觀光客哀號：為何我們沒有

相關新聞

淪落成「阿伯群聚地」…85度C回應了！網友力挺：改裝黃色很吸睛

連鎖咖啡品牌85度C近日有網友在PTT八卦板發文感嘆，「85度C怎麼淪落成摳腳大叔店了？」貼文曝光後，引發大批網友熱議，正反兩極。85度C也正面回應：積極禁菸、改裝新店型，產品也跟上潮流。

想吃「金風魔法」只能衝韓國！總統級披薩與魔性炸雞開吃 手慢就沒了

去韓國千萬別錯過「金風魔法」！在人氣韓綜《拜託了冰箱》中，總是以各式天馬行空的「暗黑創意」征服來賓味蕾的漫畫家金風，與韓國本土速食品牌Mom's Touch攜手推出期間限定聯名企劃「金風魔術創意暗黑料理」。由於金風目前並未經營任何實體餐廳，對於廣大的金風鐵粉來說，這是唯一可以品嚐到「金風魔法」的機會。

黃金編織流動之美 卡地亞Grain de Café咖啡豆項鍊詮釋日常詩意

卡地亞經典Grain de Café咖啡豆系列，以日常咖啡豆為靈感，將平凡意象昇華為頂級珠寶。該系列源自1938年，由傳奇創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）創意發想，以黃金雕琢植物意象，透過將日常化為珍寶的理念，成為品牌自然主義珠寶代表作。1950年代，Grain de Café咖啡豆系列因摩納哥王妃葛麗絲凱莉喜愛而風靡全球，至今歷經數十載淬鍊，依舊是優雅與工藝的象徵。

iOS 26.5更新正式登場！這5大實用新功能、好用設定趕快升級

Apple稍早推送了iOS 26.5正式版更新，幾項先前提過的功能終於正式在這個版本登場，包括支援跨平台運作的端對端加密RCS訊息功能、以及閃亮亮的全新「驕傲光明」桌布等，以下5大更新亮點別錯過！

從尤加利綠到鼠尾草綠 2026春夏旅行箱吹起「綠色風潮」

無論是城市散策、前往山海的周末小旅行，兼顧舒適、輕盈與實用性的旅行裝備，往往能讓整趟旅程更加自在。今年春夏旅行箱，呼應旅行的氛圍，呈現自然系色彩趨勢，尤其帶來不同層次與氛圍的「綠色系」光譜。

卡地亞靈思湧動女性創業家獎20週年 以「照亮前路」致敬女性創變力量

卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women's Initiative）今年邁入20周年，以「照亮前路」為主題，致敬全球以勇氣與創意推動社會永續發展的女性創業家。這項始於2006年的計畫，從單純獎項發展為涵蓋資金、導師、培訓與全球社群的全方位支持系統，成為精品領域中影響力最廣泛的女性賦權計畫之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。