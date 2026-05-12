想吃「金風魔法」只能衝韓國！總統級披薩與魔性炸雞開吃 手慢就沒了

去韓國千萬別錯過「金風魔法」！在人氣韓綜《拜託了冰箱》中，總是以各式天馬行空的「暗黑創意」征服來賓味蕾的漫畫家金風，與韓國本土速食品牌Mom's Touch攜手推出期間限定聯名企劃「金風魔術創意暗黑料理」。由於金風目前並未經營任何實體餐廳，對於廣大的金風鐵粉來說，這是唯一可以品嚐到「金風魔法」的機會。

「金風魔術創意暗黑料理」包括「魔法風雞腿堡」、「魔法風牛肉漢堡」、「魔法風酥脆炸雞腿」以及創意源自《拜託了冰箱》節目中做給韓國總統李在明吃的「魔法風披薩」，每一項料理都洋溢著金風的獨特魅力與魔性。

「魔法風雞腿堡」大膽採用鹹微辣的花生醬搭配酸黃瓜，試圖在西式漢堡中重現異國風味青木瓜沙拉的清爽與鮮美；而「魔法風牛肉漢堡」，則在厚實的漢堡中加入獨門醬汁。鮮嫩的「魔法風酥脆炸雞腿」，淋上酸甜鳳梨醬與椰絲，最後又迎來叁巴醬（Sambal）的辛辣重擊，這種甜、辣、鹹三味交織的衝突感，簡直就是金風作家的招牌個人魔法風格。而針對 Mom's Pizza 研發的「魔法風披薩」，靈感源自韓國拌飯，利用韓國鍋粑搭配乾燥蘿蔔葉與醬烤肉，成為別具特色的K-Style披薩。

談起研發過程，金風坦言這是一場充滿挑戰的「科學實驗」。由於他過往料理多憑直覺感官，難以精確抓取配方比例，為了這次聯名，他甚至每天前往Mom's Touch的研發中心「上下班」。金風感性地表示，「我常常只是憑感覺隨手加一加，但工作人員們卻能立刻把這些東西精準量化，真的讓我非常佩服。」

「金風魔術創意暗黑料理」自4月推出以來，受到不少網友好評，「多虧了這次，吃到了金風魔法，真的很好吃」、「本來應該要精準到公克的標準化配方，但金風卻是憑感覺隨手一放，卻還能做出好吃的東西，真的很令人佩服」、「醬料真的太好吃了，各種食材搭配也很完美。吃完會讓人感到幸福的金風魔法，我也親身體驗到了」…

雖然Mom's Touch官方目前尚未公布確切的下架日期，但根據Mom's Touch過往與名廚（如愛德華．李、侯德竹）聯名系列的慣例，這類活動通常會持續1至3個月，或直到原料售罄為止，想體驗「金風魔法」的鐵粉，務必把握時機。

總統級的「魔法風披薩」，只在Mom's Pizza販售。圖／摘自IG（@kim_poong）

「魔法風酥脆炸雞腿」甜、辣、鹹交織，洋溢金風的個人魔法風格。圖／摘自IG（@kim_poong）