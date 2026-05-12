黃金編織流動之美 卡地亞Grain de Café咖啡豆項鍊詮釋日常詩意

卡地亞經典Grain de Café咖啡豆系列，以日常咖啡豆為靈感，將平凡意象昇華為頂級珠寶。該系列源自1938年，由傳奇創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）創意發想，以黃金雕琢植物意象，透過將日常化為珍寶的理念，成為品牌自然主義珠寶代表作。1950年代，Grain de Café咖啡豆系列因摩納哥王妃葛麗絲凱莉喜愛而風靡全球，至今歷經數十載淬鍊，依舊是優雅與工藝的象徵。

系列特色在於圓潤飽滿的咖啡豆造型，可靈動晃動、光影層次豐富。黃金質感溫潤，搭配鑽石或彩色寶石，設計融合復古風華與現代簡約；如今該系列迎來一款全新的項鍊，以百年的頂級工藝將日常化為永恆流動的藝術。

全新Grain de Café咖啡豆項鍊以經典「棕櫚樹Palmier」鏈帶為基礎，手工編織網狀黃金結構，柔軟如絲、貼合頸部曲線，輕盈纖薄、配戴起來近乎無感，吊墜扣鑲嵌細膩精巧，金雕與鑲鑽咖啡豆如流蘇般錯落排列，隨動作流轉綻放層次光影。網狀結構通透輕盈，鑲嵌結構轉化為精緻紋飾；項鍊背面採隱藏式扣環，讓整體線條更顯簡潔流暢。此款混合式珠寶將幾何光輝與流動美感融於一體，延續品牌向高級訂製服致敬的精神，在光影之間展現獨特風格與現代優雅。

Grain de Café咖啡豆項鍊特寫。圖／卡地亞提供

工匠為Grain de Café咖啡豆項鍊鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供

工匠為Grain de Café咖啡豆項鍊拋光。圖／卡地亞提供

工匠為Grain de Café咖啡豆項鍊的金絲鑲上鑽石。圖／卡地亞提供