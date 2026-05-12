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黃金編織流動之美 卡地亞Grain de Café咖啡豆項鍊詮釋日常詩意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Grain de Café咖啡豆項鍊。圖／卡地亞提供
Grain de Café咖啡豆項鍊。圖／卡地亞提供

卡地亞經典Grain de Café咖啡豆系列，以日常咖啡豆為靈感，將平凡意象昇華為頂級珠寶。該系列源自1938年，由傳奇創意總監貞杜桑（Jeanne Toussaint）創意發想，以黃金雕琢植物意象，透過將日常化為珍寶的理念，成為品牌自然主義珠寶代表作。1950年代，Grain de Café咖啡豆系列因摩納哥王妃葛麗絲凱莉喜愛而風靡全球，至今歷經數十載淬鍊，依舊是優雅與工藝的象徵。

系列特色在於圓潤飽滿的咖啡豆造型，可靈動晃動、光影層次豐富。黃金質感溫潤，搭配鑽石或彩色寶石，設計融合復古風華與現代簡約；如今該系列迎來一款全新的項鍊，以百年的頂級工藝將日常化為永恆流動的藝術。

全新Grain de Café咖啡豆項鍊以經典「棕櫚樹Palmier」鏈帶為基礎，手工編織網狀黃金結構，柔軟如絲、貼合頸部曲線，輕盈纖薄、配戴起來近乎無感，吊墜扣鑲嵌細膩精巧，金雕與鑲鑽咖啡豆如流蘇般錯落排列，隨動作流轉綻放層次光影。網狀結構通透輕盈，鑲嵌結構轉化為精緻紋飾；項鍊背面採隱藏式扣環，讓整體線條更顯簡潔流暢。此款混合式珠寶將幾何光輝與流動美感融於一體，延續品牌向高級訂製服致敬的精神，在光影之間展現獨特風格與現代優雅。

Grain de Café咖啡豆項鍊特寫。圖／卡地亞提供
Grain de Café咖啡豆項鍊特寫。圖／卡地亞提供

工匠為Grain de Café咖啡豆項鍊鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供
工匠為Grain de Café咖啡豆項鍊鑲嵌鑽石。圖／卡地亞提供

工匠為Grain de Café咖啡豆項鍊拋光。圖／卡地亞提供
工匠為Grain de Café咖啡豆項鍊拋光。圖／卡地亞提供

工匠為Grain de Café咖啡豆項鍊的金絲鑲上鑽石。圖／卡地亞提供
工匠為Grain de Café咖啡豆項鍊的金絲鑲上鑽石。圖／卡地亞提供

Grain de Café咖啡豆項鍊特寫。圖／卡地亞提供
Grain de Café咖啡豆項鍊特寫。圖／卡地亞提供

鑽石 黃金 珠寶

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