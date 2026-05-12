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iOS 26.5更新正式登場！這5大實用新功能、好用設定趕快升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接驕傲月，Apple推出了全新「Pride Luminance」驕傲光明動態桌布，隨著iOS 26.5更新登場。記者黃筱晴／攝影
迎接驕傲月，Apple推出了全新「Pride Luminance」驕傲光明動態桌布，隨著iOS 26.5更新登場。記者黃筱晴／攝影

Apple稍早推送了iOS 26.5正式版更新，幾項先前提過的功能終於正式在這個版本登場，包括支援跨平台運作的端對端加密RCS訊息功能、以及閃亮亮的全新「驕傲光明」桌布等，以下5大更新亮點別錯過！

跨平台安全里程碑 RCS訊息支援端對端加密

iOS 26.5最受矚目的技術突破，在於正式導入了端對端加密RCS訊息功能，這項由Apple與Google共同推動的跨產業合作，升級了iPhone與Android手機之間長久以來的通訊安全防護，訊息內容僅會在傳送端與接收端解密，中間任何第三方都無法讀取。當你在RCS對話頂端看到新的鎖頭圖示，即代表該對話已受保護。目前此功能為beta測試階段，提供給升級iOS 26.5、並搭配支援電信業者的iPhone使用者，以及使用最新版Google Messages的Android使用者，加密功能預設為開啟，並將逐步自動套用至新的和既有的RCS對話中。

睡眠鬧鐘支援「iPhone強制響鈴」

先前有部分習慣配戴Apple Watch入眠的用戶，常會因為手錶的輕微震動不足以喚醒深度睡眠，導致錯過鬧鐘。在iOS 26.5更新中，蘋果貼心地在睡眠鬧鐘設定中加入了「總是在iPhone上播放」的開關。開啟後即使系統偵測到用戶正配戴手錶，iPhone依然會在設定好的時間發出響亮的鬧鈴，確保熟睡派使用者能準時起床。

提醒事項「延後提醒」設定更明確

許多iPhone用戶每天離不開的「提醒事項」App，原本的延後提醒的選項往往僅顯示「下午」或「明天」等模糊描述，常造成排程上的困擾。更新至iOS 26.5後，延後提醒將直接顯示具體時刻，讓用戶能一目了然地知道下次提醒的精準時間點，對於行程管理更加直覺。

Apple地圖分類更細緻 並引入廣告機制

在搜尋地點時，幫大家先列出加油站、停車場、餐廳、咖啡廳等熱門分類，圖示也變得更簡潔、明確，讓用戶在瀏覽時可以更快速辨識。隨之而來，Apple也將在地圖搜尋結果中導入「關鍵字廣告」模式，付費推廣的內容將會顯示在搜尋結果更顯眼處。

全新動態彩虹驕傲桌布

迎接驕傲月，Apple推出了全新「Pride Luminance」驕傲光明動態桌布，與全新Apple Watch驕傲特別版運動型錶環設計相呼應，整體設計充滿喜悅與活力，展現完整的色彩光譜，有多種色彩組合可選擇，可依照喜好展現明亮鮮活的動感風格。

除了以上5大實用新功能、新設定，iOS 26.5其實還包含多項細微調整以及安全性更新，建議用戶可以儘快透過「設定」>「一般」>「軟體更新」進行升級。

除了Apple Watch錶面，搭配的iPhone與iPad桌布也都可自訂專屬風格。記者黃筱晴／攝影
除了Apple Watch錶面，搭配的iPhone與iPad桌布也都可自訂專屬風格。記者黃筱晴／攝影

Apple地圖分類更細緻，圖示也更簡潔有辨識度。記者黃筱晴／攝影
Apple地圖分類更細緻，圖示也更簡潔有辨識度。記者黃筱晴／攝影

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