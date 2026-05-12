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從尤加利綠到鼠尾草綠 2026春夏旅行箱吹起「綠色風潮」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
2026春夏行李箱呈現自然系色彩趨勢，帶來不同層次與氛圍的「綠色系」光譜。圖／品牌提供
2026春夏行李箱呈現自然系色彩趨勢，帶來不同層次與氛圍的「綠色系」光譜。圖／品牌提供

無論是城市散策、前往山海的周末小旅行，兼顧舒適、輕盈與實用性的旅行裝備，往往能讓整趟旅程更加自在。今年春夏旅行箱，呼應旅行的氛圍，呈現自然系色彩趨勢，尤其帶來不同層次與氛圍的「綠色系」光譜。

● RIMOWA綠色系行李箱 全新季節色「尤加利綠」

喜歡充滿自然綠意的你，可以關注RIMOWA的綠色系行李箱又有了新色選，聚碳酸酯材質打造而成的 Essential Sleeve系列，推出全新季節色「Eucalyptus尤加利綠」。就如同尤加利的葉片一般，Eucalyptus尤加利綠以帶有銀色調的柔和粉綠色呈現，充滿自然靜謐的氛圍。

RIMOWA其他的綠色光譜還有Essential系列「Verde仙蹤綠」行李箱，靈感源自植物龍舌蘭乳白色的橫切面，展現出強烈而充滿活力的綠意，如同樹梢初綻的新葉。Essential Lite系列「Cabin Jade玉石綠」行李箱，呈現出玉石般的溫潤感。

●LOJEL VOJA系列 清新平衡的「鼠尾草綠」

日系旅行箱LOJEL為旗下VOJA系列推出全新色彩「鼠尾草綠」，帶有高級感灰色調的低飽和綠色，彷彿也為旅途帶來平衡療癒。

VOJA系列捨棄繁複線條，以霧面磨砂和獨特稜角箱體，搭配標誌性的三點鎖扣結構與隱藏式把手設計，呈現大人系的簡約品味，箱體採用霧面磨砂質感設計，降低旅途中刮痕痕跡，在移動方面，配備了360度靜音雙輪，保持流暢移動節奏。

新色「鼠尾草綠」在成熟穩重的基調中注入清新、溫柔的氛圍感，呈現出獨有的從容步調。鼠尾草綠的自然色系，也能如同大自然般自在融入各種穿搭。

● TUMI季節新色「邂逅地中海」

TUMI推出以地中海沿岸為靈感的2026春季系列帶來季節新色，代表性的19 Degree系列，以蒼翠百里香綠(Thyme)、日光粉陶色(Pink Clay)以及燦爛柔霧黃(Washed Yellow)，換上地中海風情新裝。新色調亦延伸至19 Degree鋁合金系列，有象徵天空與海洋的全新季度色光影藍 (Horizon Blue) 國際登機箱。旅行與生活單品Olas系列也推出全新季節色柔霧黃、雲朵白與卵石灰，賦予溫柔氣息。

RIMOWA Essential Lite系列Cabin U Jade玉石綠行李箱，23,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential Lite系列Cabin U Jade玉石綠行李箱，23,600元。圖／RIMOWA提供

LOJEL VOJA系列新色「鼠尾草綠」，為旅程注入清新平衡。圖／LOJEL提供
LOJEL VOJA系列新色「鼠尾草綠」，為旅程注入清新平衡。圖／LOJEL提供

RIMOWA Essential Sleeve系列Cabin Eucalyptus尤加利綠行李箱。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential Sleeve系列Cabin Eucalyptus尤加利綠行李箱。圖／RIMOWA提供

TUMI亞太區品牌大使魏大勛手持2026春夏新品119 Degree系列中型前開式可擴展行李箱百里香綠，34,700元。圖／TUMI提供
TUMI亞太區品牌大使魏大勛手持2026春夏新品119 Degree系列中型前開式可擴展行李箱百里香綠，34,700元。圖／TUMI提供

RIMOWA Essential Sleeve系列Cabin Eucalyptus尤加利綠行李箱。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential Sleeve系列Cabin Eucalyptus尤加利綠行李箱。圖／RIMOWA提供

TUMI 2026春夏新品，19 Degree、19 Degree Aluminum鋁合金系列國際登機箱。圖／TUMI提供
TUMI 2026春夏新品，19 Degree、19 Degree Aluminum鋁合金系列國際登機箱。圖／TUMI提供

RIMOWA Essential系列Check-In L Verde仙蹤綠行李箱，39,400元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Essential系列Check-In L Verde仙蹤綠行李箱，39,400元。圖／RIMOWA提供

LOJEL VOJA系列鼠尾草綠，26吋7,280元。圖／LOJEL提供
LOJEL VOJA系列鼠尾草綠，26吋7,280元。圖／LOJEL提供

行李箱

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