從尤加利綠到鼠尾草綠 2026春夏旅行箱吹起「綠色風潮」
無論是城市散策、前往山海的周末小旅行，兼顧舒適、輕盈與實用性的旅行裝備，往往能讓整趟旅程更加自在。今年春夏旅行箱，呼應旅行的氛圍，呈現自然系色彩趨勢，尤其帶來不同層次與氛圍的「綠色系」光譜。
● RIMOWA綠色系行李箱 全新季節色「尤加利綠」
喜歡充滿自然綠意的你，可以關注RIMOWA的綠色系行李箱又有了新色選，聚碳酸酯材質打造而成的 Essential Sleeve系列，推出全新季節色「Eucalyptus尤加利綠」。就如同尤加利的葉片一般，Eucalyptus尤加利綠以帶有銀色調的柔和粉綠色呈現，充滿自然靜謐的氛圍。
RIMOWA其他的綠色光譜還有Essential系列「Verde仙蹤綠」行李箱，靈感源自植物龍舌蘭乳白色的橫切面，展現出強烈而充滿活力的綠意，如同樹梢初綻的新葉。Essential Lite系列「Cabin Jade玉石綠」行李箱，呈現出玉石般的溫潤感。
●LOJEL VOJA系列 清新平衡的「鼠尾草綠」
日系旅行箱LOJEL為旗下VOJA系列推出全新色彩「鼠尾草綠」，帶有高級感灰色調的低飽和綠色，彷彿也為旅途帶來平衡療癒。
VOJA系列捨棄繁複線條，以霧面磨砂和獨特稜角箱體，搭配標誌性的三點鎖扣結構與隱藏式把手設計，呈現大人系的簡約品味，箱體採用霧面磨砂質感設計，降低旅途中刮痕痕跡，在移動方面，配備了360度靜音雙輪，保持流暢移動節奏。
新色「鼠尾草綠」在成熟穩重的基調中注入清新、溫柔的氛圍感，呈現出獨有的從容步調。鼠尾草綠的自然色系，也能如同大自然般自在融入各種穿搭。
● TUMI季節新色「邂逅地中海」
TUMI推出以地中海沿岸為靈感的2026春季系列帶來季節新色，代表性的19 Degree系列，以蒼翠百里香綠(Thyme)、日光粉陶色(Pink Clay)以及燦爛柔霧黃(Washed Yellow)，換上地中海風情新裝。新色調亦延伸至19 Degree鋁合金系列，有象徵天空與海洋的全新季度色光影藍 (Horizon Blue) 國際登機箱。旅行與生活單品Olas系列也推出全新季節色柔霧黃、雲朵白與卵石灰，賦予溫柔氣息。
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