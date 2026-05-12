快訊

兩面手法？這國家遭爆暗中收留伊朗軍機 協助躲避美軍空襲

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

卡地亞靈思湧動女性創業家獎20週年 以「照亮前路」致敬女性創變力量

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞靈思湧動女性創業家獎宣佈今年的30名獲獎者，他們分別代表9個區域獎項和1個主題獎項的各前三名企業。圖／卡地亞提供
卡地亞靈思湧動女性創業家獎宣佈今年的30名獲獎者，他們分別代表9個區域獎項和1個主題獎項的各前三名企業。圖／卡地亞提供

卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women's Initiative）今年邁入20周年，以「照亮前路」為主題，致敬全球以勇氣與創意推動社會永續發展的女性創業家。這項始於2006年的計畫，從單純獎項發展為涵蓋資金、導師、培訓與全球社群的全方位支持系統，成為精品領域中影響力最廣泛的女性賦權計畫之一。

20年來，計畫已支持來自66國、共330位女性創業者，投入總計1,410萬美元獎助金，並建構覆蓋近80國、超過520人的全球網絡。共有76%得獎者於計畫後營收成長，44%拓展新市場，97%受訪者自信心與領導力顯著提升，實現商業與社會價值雙贏。

卡地亞日前揭曉2026年度計畫30位得獎者，來自9大區域獎項與「科學和技術先鋒獎」，得獎領域涵蓋醫療科技、永續農業、海洋復育、循環經濟、心理健康與女性健康等，聚焦氣候危機、資源不均、健康平等與社會包容等全球議題。今年更首次頒獎給尼泊爾女性創業家，體現包容性與全球視野。

得獎者除可獲最高10萬美元獎金，所有得獎者亦加入為期一年的「夥伴計畫」，與歐洲工商管理學院（INSEAD）合作提供創業培訓、一對一輔導、媒體宣傳與人脈鏈結，並提供育兒津貼，全方位支持事業與家庭平衡。

隨著2026年度頒獎典禮將於6月10日在泰國曼谷登場，2027年度獎項也已於4月16日開放申請，持續歡迎全球以商業解決社會、環境議題的女性創業家共創改變。卡地亞將持續支持女性創新、推動永續變革的長期承諾。

卡地亞靈思湧動女性創業家獎宣佈今年的30名獲獎者，他們分別代表9個區域獎項和1個主題獎項的各前三名企業。圖／卡地亞提供
卡地亞靈思湧動女性創業家獎宣佈今年的30名獲獎者，他們分別代表9個區域獎項和1個主題獎項的各前三名企業。圖／卡地亞提供

延伸閱讀

臺灣科研實力閃耀國際！2026愛迪生獎勇奪16獎

2026愛迪生獎「台灣拿下16獎」 獲獎技術橫跨生醫、永續與AI領域

創業之星選秀 快來報名／日月光整合資源 培育新秀

發掘潛力新星連結資本市場 「2026創櫃菁英選拔」徵件中

相關新聞

淪落成「阿伯群聚地」…85度C回應了！網友力挺：改裝黃色很吸睛

連鎖咖啡品牌85度C近日有網友在PTT八卦板發文感嘆，「85度C怎麼淪落成摳腳大叔店了？」貼文曝光後，引發大批網友熱議，正反兩極。85度C也正面回應：積極禁菸、改裝新店型，產品也跟上潮流。

iOS 26.5更新正式登場！這5大實用新功能、好用設定趕快升級

Apple稍早推送了iOS 26.5正式版更新，幾項先前提過的功能終於正式在這個版本登場，包括支援跨平台運作的端對端加密RCS訊息功能、以及閃亮亮的全新「驕傲光明」桌布等，以下5大更新亮點別錯過！

從尤加利綠到鼠尾草綠 2026春夏旅行箱吹起「綠色風潮」

無論是城市散策、前往山海的周末小旅行，兼顧舒適、輕盈與實用性的旅行裝備，往往能讓整趟旅程更加自在。今年春夏旅行箱，呼應旅行的氛圍，呈現自然系色彩趨勢，尤其帶來不同層次與氛圍的「綠色系」光譜。

卡地亞靈思湧動女性創業家獎20週年 以「照亮前路」致敬女性創變力量

卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women's Initiative）今年邁入20周年，以「照亮前路」為主題，致敬全球以勇氣與創意推動社會永續發展的女性創業家。這項始於2006年的計畫，從單純獎項發展為涵蓋資金、導師、培訓與全球社群的全方位支持系統，成為精品領域中影響力最廣泛的女性賦權計畫之一。

鑽石之王再創經典！海瑞溫斯頓全新網球手鍊疊戴美翻

有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston），向來以經典設計與極致工藝聞名，作品線條優雅、鑽石璀璨且百搭度極高，無論單戴或疊戴都能輕鬆融入日常與正式造型，成為新世代珠寶愛好者的首選。

5元日韓機票明開搶！易遊網線上旅展1折起 17家航司優惠一次看

迎接暑假旅遊旺季，在機票價格持續走高之際，旅遊電商平台易遊網宣布推出「夏拼5購省」線上旅展，將於5月13日至5月26日限時登場，全站商品最低1折起，祭出5元日韓機票、機加酒5折券與千元折扣碼等限量優惠，主打免排隊、線上即可搶購，搶攻暑假出遊與下半年旅遊商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。