卡地亞靈思湧動女性創業家獎20週年 以「照亮前路」致敬女性創變力量

卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women's Initiative）今年邁入20周年，以「照亮前路」為主題，致敬全球以勇氣與創意推動社會永續發展的女性創業家。這項始於2006年的計畫，從單純獎項發展為涵蓋資金、導師、培訓與全球社群的全方位支持系統，成為精品領域中影響力最廣泛的女性賦權計畫之一。

20年來，計畫已支持來自66國、共330位女性創業者，投入總計1,410萬美元獎助金，並建構覆蓋近80國、超過520人的全球網絡。共有76%得獎者於計畫後營收成長，44%拓展新市場，97%受訪者自信心與領導力顯著提升，實現商業與社會價值雙贏。

卡地亞日前揭曉2026年度計畫30位得獎者，來自9大區域獎項與「科學和技術先鋒獎」，得獎領域涵蓋醫療科技、永續農業、海洋復育、循環經濟、心理健康與女性健康等，聚焦氣候危機、資源不均、健康平等與社會包容等全球議題。今年更首次頒獎給尼泊爾女性創業家，體現包容性與全球視野。

得獎者除可獲最高10萬美元獎金，所有得獎者亦加入為期一年的「夥伴計畫」，與歐洲工商管理學院（INSEAD）合作提供創業培訓、一對一輔導、媒體宣傳與人脈鏈結，並提供育兒津貼，全方位支持事業與家庭平衡。

隨著2026年度頒獎典禮將於6月10日在泰國曼谷登場，2027年度獎項也已於4月16日開放申請，持續歡迎全球以商業解決社會、環境議題的女性創業家共創改變。卡地亞將持續支持女性創新、推動永續變革的長期承諾。