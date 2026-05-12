鑽石之王再創經典！海瑞溫斯頓全新網球手鍊疊戴美翻

有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston），向來以經典設計與極致工藝聞名，作品線條優雅、鑽石璀璨且百搭度極高，無論單戴或疊戴都能輕鬆融入日常與正式造型，成為新世代珠寶愛好者的首選。

今年海瑞溫斯頓全新推出Classics系列網球手鍊，為這款經典注入奢華新意。網球手鍊源自1987年美國網球公開賽，選手Chris Evert所配戴的單排鑽石手鍊因為在賽場上意外斷落，她暫停比賽尋找的舉動，讓這款簡約俐落的單排鑽石手鍊一夕爆紅，並被命名為「網球手鍊」，從此成為兼具優雅與運動感的經典單品，風行時尚界數十年。

海瑞溫斯頓Classics系列網球手鍊，除了經典的圓形明亮式切工鑽石款，亦提供海水藍寶石、藍寶石、粉色剛玉與鑽石的款式，全部以鉑金底座手工鑲嵌，線條流暢貼腕，光芒細膩動人，豐富優雅的色彩，讓鑽石與彩色寶石也能輕鬆融入日常珠寶的配戴。

不論是與品牌經典的搭配Sunflower向陽花卉、Sparkling Cluster絢漪錦簇系列墜鍊與手鍊，都可自由組合出專屬風格：透過色彩混搭，展現繽紛質感，或是異色金屬交錯營造立體深度，甚至巧玩圓形與水滴型等不同切工鑽石混搭，呈現靈動層次。

Lily Cluster系列18K玫瑰金鑽石手鍊。圖／海瑞溫斯頓提供

絢漪錦簇Sparkling Cluster系列鑽石墜鍊。圖／海瑞溫斯頓提供

Lily Cluster系列鉑金鑽石手鍊、18K黃金鑽石手鍊、18K玫瑰金鑽石手鍊。圖／海瑞溫斯頓提供

Classics系列鑽石網球手鍊。圖／海瑞溫斯頓提供

Classics系列海水藍寶石鑽石網球手鍊、藍寶石鑽石網球手鍊、粉色剛玉鑽石網球手鍊。圖／海瑞溫斯頓提供

Classics系列鑽石網球手鍊。圖／海瑞溫斯頓提供