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鑽石之王再創經典！海瑞溫斯頓全新網球手鍊疊戴美翻
有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston），向來以經典設計與極致工藝聞名，作品線條優雅、鑽石璀璨且百搭度極高，無論單戴或疊戴都能輕鬆融入日常與正式造型，成為新世代珠寶愛好者的首選。
今年海瑞溫斯頓全新推出Classics系列網球手鍊，為這款經典注入奢華新意。網球手鍊源自1987年美國網球公開賽，選手Chris Evert所配戴的單排鑽石手鍊因為在賽場上意外斷落，她暫停比賽尋找的舉動，讓這款簡約俐落的單排鑽石手鍊一夕爆紅，並被命名為「網球手鍊」，從此成為兼具優雅與運動感的經典單品，風行時尚界數十年。
海瑞溫斯頓Classics系列網球手鍊，除了經典的圓形明亮式切工鑽石款，亦提供海水藍寶石、藍寶石、粉色剛玉與鑽石的款式，全部以鉑金底座手工鑲嵌，線條流暢貼腕，光芒細膩動人，豐富優雅的色彩，讓鑽石與彩色寶石也能輕鬆融入日常珠寶的配戴。
不論是與品牌經典的搭配Sunflower向陽花卉、Sparkling Cluster絢漪錦簇系列墜鍊與手鍊，都可自由組合出專屬風格：透過色彩混搭，展現繽紛質感，或是異色金屬交錯營造立體深度，甚至巧玩圓形與水滴型等不同切工鑽石混搭，呈現靈動層次。
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