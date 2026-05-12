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OPPO Find X9 Ultra登台 女神許瑋甯代言

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
OPPO Find X9 Ultra登台 女神許瑋甯親代言。圖片提供/OPPO
OPPO Find X9 Ultra登台 女神許瑋甯親代言。圖片提供/OPPO

OPPO全新影像旗艦Find X9 Ultra即將重磅登台，憑藉傳奇哈蘇影像系統、全球首款5000萬畫素10倍光學長焦鏡頭、雙2億畫素鏡頭的頂級配置，瞄準專業創作、遠距攝影場景，目標成為用戶的「口袋哈蘇」專業相機。Find X9 Ultra於日前開啟新品預約活動，門市詢問熱度持續延燒，顯示市場對新機的高度關注與期待。新品預約活動熱烈開跑中，於5月12日14:00前填寫表單，即享NT$2,000元購機優惠（限於5月12日至5月14日於官方通路預購使用）；預約前200名用戶（線上與實體通路各100名），再享首批優先取機資格。

Find X系列台灣市場首位明星夥伴許瑋甯 為Find X9 Ultra 注入藝術底蘊

以專業影像為核心，OPPO台灣更宣布將攜手曾獲多項金鐘獎項肯定的演技派女神——許瑋甯，擔任Find X系列明星夥伴。本次的跨界合作，不僅是OPPO Find X系列於台灣市場的首位明星夥伴，亦是許瑋甯首度與手機品牌深度合作。結合Find X系列對專業影像追求不止的極致精神，與許瑋甯對影視創作精益求精的細膩演繹，為即將上市的Find X9 Ultra注入深厚的藝術底蘊。

從影后到創作者：許瑋甯指尖下的「口袋哈蘇」 讓影像成為最動人的表達語言

身兼演員與創作者等多重身份，許瑋甯對光影細節、明暗層次與情感捕捉有著敏銳的感受力。對她而言，鏡頭不只是單純的紀錄工具，更是與自我對話、梳理情緒的表達方式。在生活節奏切換之間，透過 Find X9 Ultra 的專業哈蘇影像，定格生活中容易被忽略的微小瞬間——無論是人物的神情流轉，或是光影交錯的空間層次，在「口袋哈蘇」機的加持下，每一幀日常片刻都能轉化為具備電影質感與溫度的經典畫面。

OPPO Find X9 Ultra 將於 5 月 12 日正式發表，明星夥伴許瑋甯將親臨現場，一同見證「口袋哈蘇」的影像魅力。

許瑋甯 OPPO

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