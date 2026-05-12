5元日韓機票明開搶！易遊網線上旅展1折起 17家航司優惠一次看

迎接暑假旅遊旺季，在機票價格持續走高之際，旅遊電商平台易遊網宣布推出「夏拼5購省」線上旅展，將於5月13日至5月26日限時登場，全站商品最低1折起，祭出5元日韓機票、機加酒5折券與千元折扣碼等限量優惠，主打免排隊、線上即可搶購，搶攻暑假出遊與下半年旅遊商機。

●天天限量開搶 5元日韓機票成最大亮點

此次線上旅展最大話題為平日中午12點開跑的「天天搶」活動，推出5元大阪與首爾來回機票，以及機加酒5折券、國內外飯店5折券與團體旅遊最高5,000元折扣碼等限量爆品輪番登場。平台表示，以低門檻價格創造搶購熱度，也讓消費者在票價上漲環境下仍有機會入手超值旅遊商品。

飯店優惠同步擴大，包含台北、宜蘭、日月潭與墾丁等12家指定飯店推出5折券，最高現折2,500元，涵蓋城市住宿與度假型飯店，滿足不同旅遊需求。

●抽免費機票、搶千元折扣碼 放大省錢效益

除了限時商品，旅展期間全站單筆消費滿萬元即可參加抽獎，有機會獲得東京、大阪、首爾、沖繩與香港等熱門航點來回機票。透過APP完成指定簽到任務，還可加碼抽曼谷與沖繩機票。

平台同步釋出總價值200萬元折扣碼，於指定時段限量開放領取，單筆最高可再折1,000元，形成「折上加折」的優惠模式。新會員則有機會抽中旅行裝備好禮，為下一趟出國行程提前準備。

●商務艙限定禮遇 1元純電車送機

此次旅展亦攜手福斯商旅與純電車隊ZEMO推出低碳接送服務。凡於活動期間預訂11月30日前出發之機票或機加酒商品，前400名商務艙旅客可享「1元機場送機」禮遇，安排搭乘ID. Buzz純電7人座休旅前往機場，以節能電動車開啟旅程。

●17家航空公司優惠集結 熱門航點最低5折

針對自由行旅客需求，線上旅展集結17家航空公司優惠票價，熱門航線最低5折起，包括飛釜山含稅5,390元起、熊本來回含稅10,706元起，以及東京來回含稅12,713元起等選擇。旅客可透過平台即時比價並搭配折扣碼，降低整體旅費支出。

海外住宿同樣推出折扣方案，日本與韓國人氣飯店最低5折起，例如大阪市中心商務飯店、東京銀座地段飯店與沖繩國際通周邊住宿皆列入優惠名單，強化自由行市場吸引力。

●團體旅遊與離島行程同步促銷

對於偏好跟團旅客，旅展推出多條折扣行程，涵蓋海島度假、日本文化路線與親子行程，第二人最高折3,000元；國內旅遊部分則主打澎湖五星自由行優惠，最低免7千元即可成行，鎖定夏季離島旅遊需求。

易遊網整理17間航空公司旅展優惠懶人包。圖/易遊網提供