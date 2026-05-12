黑與金的高級感！寶詩龍Serpent Bohème大膽玩幾何光影藝術

法國高級珠寶品牌寶詩龍（BOUCHERON），備受喜愛的經典Serpent Bohème系列在2026年迎來全新的演繹。共12件新作以「影蝕現象」為靈感，運用18K黃金與色澤深邃的黑色縞瑪瑙打造，透過光影對比、材質碰撞，詮釋大膽前衛且優雅神秘的當代風格，為自1968年問世以來設計增添全新風貌。

12款新作的設計透過光影雙重性概念，讓光芒與陰影彼此襯托、相互成就，共涵蓋項鍊、戒指、耳環、手鐲與腕表，由三大風格主題構成：以黃金鑲鑽搭配縞瑪瑙為主角的經典款、純鏡面拋光黃金打造的簡約款，以及混搭黃金與縞瑪瑙的對比設計。

純18K黃金打造的三款新作，以鏡面拋光黃金重新演繹Serpent Bohème經典圖案原本鑲嵌寶石的位置，耀眼奪目；4款設計，則以黑色縞瑪瑙與亮麗黃金以不對稱的比例演繹Serpent Bohème經典圖案，視覺對比格外鮮明強烈；而包括腕表在內，共有5款社設計薈萃鑽石、鏡面拋光黃金，以及細緻的縞瑪瑙所折射的沉穩光澤，其中開放式手鐲和單邊耳環更以密鑲鑽石的Serpent Bohème圖騰與腦瑪瑙相對呼應，展現極具搶眼張力的當代時髦魅力。

歡慶新品上市，寶詩龍並同步推出「Shadow and Light」形象廣告，以日蝕光影為背景，以充滿藝術張力的對比，體現黃金與縞瑪瑙之間的平衡美感。

模特兒演繹最新Serpent Bohème系列新作。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列戒指，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列胸針，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列吊墜項鍊，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列耳環，18K黃金。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金鑲嵌縞瑪瑙和鑽石。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金鑲嵌縞瑪瑙和鑽石。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列腕表，18K黃金鑲嵌鑽石、縞瑪瑙表盤。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列吊墜項鍊，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供