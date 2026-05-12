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黑與金的高級感！寶詩龍Serpent Bohème大膽玩幾何光影藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹最新Serpent Bohème系列新作。圖／寶詩龍提供
模特兒演繹最新Serpent Bohème系列新作。圖／寶詩龍提供

法國高級珠寶品牌寶詩龍（BOUCHERON），備受喜愛的經典Serpent Bohème系列在2026年迎來全新的演繹。共12件新作以「影蝕現象」為靈感，運用18K黃金與色澤深邃的黑色縞瑪瑙打造，透過光影對比、材質碰撞，詮釋大膽前衛且優雅神秘的當代風格，為自1968年問世以來設計增添全新風貌。

12款新作的設計透過光影雙重性概念，讓光芒與陰影彼此襯托、相互成就，共涵蓋項鍊、戒指、耳環、手鐲與腕表，由三大風格主題構成：以黃金鑲鑽搭配縞瑪瑙為主角的經典款、純鏡面拋光黃金打造的簡約款，以及混搭黃金與縞瑪瑙的對比設計。

純18K黃金打造的三款新作，以鏡面拋光黃金重新演繹Serpent Bohème經典圖案原本鑲嵌寶石的位置，耀眼奪目；4款設計，則以黑色縞瑪瑙與亮麗黃金以不對稱的比例演繹Serpent Bohème經典圖案，視覺對比格外鮮明強烈；而包括腕表在內，共有5款社設計薈萃鑽石、鏡面拋光黃金，以及細緻的縞瑪瑙所折射的沉穩光澤，其中開放式手鐲和單邊耳環更以密鑲鑽石的Serpent Bohème圖騰與腦瑪瑙相對呼應，展現極具搶眼張力的當代時髦魅力。

歡慶新品上市，寶詩龍並同步推出「Shadow and Light」形象廣告，以日蝕光影為背景，以充滿藝術張力的對比，體現黃金與縞瑪瑙之間的平衡美感。

模特兒演繹最新Serpent Bohème系列新作。圖／寶詩龍提供
模特兒演繹最新Serpent Bohème系列新作。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列戒指，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供
Serpent Bohème系列戒指，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列胸針，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供
Serpent Bohème系列胸針，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列吊墜項鍊，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供
Serpent Bohème系列吊墜項鍊，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列耳環，18K黃金。圖／寶詩龍提供
Serpent Bohème系列耳環，18K黃金。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金鑲嵌縞瑪瑙和鑽石。圖／寶詩龍提供
Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金鑲嵌縞瑪瑙和鑽石。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金鑲嵌縞瑪瑙和鑽石。圖／寶詩龍提供
Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金鑲嵌縞瑪瑙和鑽石。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列腕表，18K黃金鑲嵌鑽石、縞瑪瑙表盤。圖／寶詩龍提供
Serpent Bohème系列腕表，18K黃金鑲嵌鑽石、縞瑪瑙表盤。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供
Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列吊墜項鍊，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供
Serpent Bohème系列吊墜項鍊，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供

Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供
Serpent Bohème系列手鐲，18K黃金、縞瑪瑙。圖／寶詩龍提供

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