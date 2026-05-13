經典劇作「下雪了」6月24日台北好評加場

由世界最偉大的小丑「斯拉法．帕拉尼」打造、風靡全球超過卅年的傳奇劇作「下雪了」睽違九年再度登台，台北站的票券更在短時間內搶購一空，主辦單位聯合數位文創為回饋廣大表演藝術粉絲的熱烈期待，成功與劇團爭取於六月廿四日晚間於台北表演藝術中心大劇院加開一場次。這部曾榮獲奧利佛獎與百老匯戲劇桌獎肯定的經典大作，以精彩的小丑演出、風趣幽默的互動、驚喜滿滿的舞台特效與數百萬片雪花締造如夢似幻的震撼體驗，不僅被眾多劇評家譽為「此生不能錯過的劇場奇蹟」，更是一段跨越語言、世代與文化的充滿情感渲染力與生命啟示的靈魂旅程。

深受親子聽眾喜愛的Podcast節目「酷姨聯萌」近期訪問了劇團中扮演小丑的演出者 Vanya Polunin，從成年人的角度談及這齣作品中的人生的哲思，在歡樂有趣的表演之中對於孤寂、失去與遺忘等議題的詮釋，用最溫暖的方式讓人重新感受成長歷程中的感觸，讓人找回失落已久的赤子之心。劇中尚有眾多難以透過文字描繪的感動，必須到劇場來體驗才能體會！台北加場與台中、高雄等三地場次現正熱賣中，雙人同行還可享9折優惠！購票請上 udn 售票網購票或撥打客服專線 (02) 2649-1688。