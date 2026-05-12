這組合超瘋！全台33間酒吧挺香菜 仕高利達翻轉你對威士忌調酒的想像

你過得了香菜這關嗎？台灣人對於香菜的愛恨情仇，將延續燒至全台酒吧，以「視野與眾不同」為品牌核心的仕高利達威士忌，宣布自5月13日至6月10日與全台33間風格酒吧合作，推出極具話題性的「我仕挺香派」創意企劃，大膽將具爭議性的香菜融入威士忌調酒，試圖重新定義品飲的既定想像 。

「我仕挺香派」活動期間，全台33間風格酒吧將以仕高利達金雪莉的蜂蜜與太妃糖香氣基底，共同開發期間限定香菜創意特調。每一間酒吧有每一間的詮釋，有些輕盈、有些濃烈。整個活動想傳遞的核心只有一件事——真正的視野，不在於你習慣什麼，而在於你敢不敢試試不一樣的東西。

針對台北信義區，品牌更精心策畫了一條隱藏版「挺香路徑」。首站由信義臺虎的「花果清香」領軍，以輕盈的果酸層次與微量香菜點綴，引領猶豫者邁出第一步 ；第二站WTNC的「厝味上頭」則融入古早味鳳梨罐頭，營造強烈的台灣味共鳴 ；最後則是Lucky Shop好運商店的「芫荽麻辣」，結合花椒的鮮麻刺激，將香菜的草本香氣發揮至極致，展現最強烈的存在感 。

不只在台北，從北到南，33間風格各異的合作酒吧，都加入了這場風味實驗，每一間都有自己詮釋香菜的方式，每一杯都帶著調酒師的個性與膽量。活動期間，只要在合作酒吧以指定消費方式點購香菜特調，就有機會帶走兩款限量品牌周邊「仕高利達挺香電繡杯墊」或「仕高利達挺香隨身杯」。無論你是誓死追隨的香菜控，還是避之唯恐不及的反香派，這份期間限定的「挺香」地圖，都準備好要挑戰你的風味極限 。

傳統威士忌的世界，一直以來都有點距離感。木桶、年份、產區，像是一種門檻，好像喝威士忌得先通過什麼考試。年輕一代喝酒，靠的是Feel，靠的是「這個看起來有點意思」的第一眼。但仕高利達一直相信「視野與眾不同」不是口號，而是一種選擇的態度；這次品牌決定用一個所有人都有意見的食材「香菜」，讓那些從來沒想過自己會喜歡威士忌的人，有一個嘗試第一口的理由。更多資訊請洽仕高利達官方Instagram。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

仕高利達一直相信「視野與眾不同」不是口號，而是一種選擇的態度。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動期間只要在合作酒吧以指定消費方式點購香菜特調，就有機會帶走兩款限量品牌周邊「仕高利達挺香電繡杯墊」（上）或「仕高利達挺香隨身杯」。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康