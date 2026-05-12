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淪落成「阿伯群聚地」…85度C回應了！網友力挺：改裝黃色很吸睛

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
改裝後的新店型，以黃色為主要色系，相當吸睛。圖/85度C提供
改裝後的新店型，以黃色為主要色系，相當吸睛。圖/85度C提供

連鎖咖啡品牌85度C近日有網友在PTT八卦板發文感嘆，「85度C怎麼淪落成摳腳大叔店了？」貼文曝光後，引發大批網友熱議，正反兩極。85度C也正面回應：積極禁菸、改裝新店型，產品也跟上潮流。

該文表示，原PO吃飽想買甜點，路經85度C，卻看到店外座位區坐滿穿拖鞋、留著鬍渣的摳腳大叔，邊抽菸邊聊天，與記憶中的印象大相逕庭。他憶及，兒時85度C還是潮店，自己曾央求母親許久，才在期末考後買到一小塊草莓巧克力蛋糕回家享用。如今時過境遷，當年的熱門品牌卻成了「阿伯群聚地」。

貼文一出，不少網友認同原PO的觀察，直言「印象中10年前就差不多是這樣了」、「外面桌子坐的不是直銷，就是抽菸的8+9」、「有抽菸區就是最大敗筆，整天都是菸味」。

但也有網友指出，85度C的商品其實仍有一定競爭力，「東西不錯吃，飲料也不貴」。「大家還在這邊刷留言，人家都已經紅到脆上了」，「85度C也是有在開新店吧，黃色招牌的甜甜圈好吃」、「抽菸的變少了吧？」。也有人力挺「太偏頗，我倒覺得他們最近的改裝很吸睛」。

對於客人抽菸一事，85度C表示，公眾場所禁菸，連鎖店也禁菸，其實店員都有在規勸並維持清潔，但基於以客為尊的立場，也不能趕客人，也有店員因為這樣跟客人起了爭執的客訴，還引來了警察，也只能持續勸導。很多連鎖店戶外的位子都有同樣的困擾。

85度C強調，有些人或許許久沒來光顧，印象還停留在數年前，但85度C近年積極更新店型，二代店以及新甜甜圈店型陸續改裝，最近改裝新店生甜甜圈已經開了30間，頗獲客人好評。

85度C強調，在產品上也跟上潮流，例如生甜甜圈、奶油烤年糕、杜拜巧克力Q餅、杜拜可可冰沙都被年輕人在社群媒體上廣為分享，還有多樣蛋糕聯名蠟筆小新、柯南、芙莉蓮、酷洛米等，藉此維持新鮮感，透過這樣的努力，希望一直是消費者的好鄰居，能作為客人喝咖啡、想吃麵包、想吃甜點的首選。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

網友力挺改裝後「甜甜圈好吃」。圖/85度C提供
網友力挺改裝後「甜甜圈好吃」。圖/85度C提供

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