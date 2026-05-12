韓牌夏季動態：塗鴉T恤、法式街頭風、日常機能「舒服有型最高原則」

夏天穿搭關鍵字離不開「輕鬆感」，一件好穿的T恤、襯衫對多數人來說，是出場率最高的必備單品。從日常通勤、周末出遊到旅行度假，日常單品始終是衣櫃裡最實穿也最耐看的存在，只要換上不同版型、圖騰設計與配色，就能輕鬆切換風格。

● Mark Gonzales的舒服有型日常穿搭

韓國潮牌「Mark Gonzales小天使」，延續街頭復古語彙，春夏以T恤、帽T與大學T等核心單品為主軸，回歸純粹設計本質，並以寬鬆但俐落的輪廓為基礎，搭配舒適親膚的面料，打造「舒服有型」的日常穿搭提案。

Mark Gonzales小天使2026春夏系列，以T恤、帽T與大學T等實穿單品為主軸。圖／Mark Gonzales提供

Mark Gonzales小天使男女同款迷彩BERMUDA休閒短褲，橄欖色，3,280元。圖／Mark Gonzales提供

Mark原創系列，以品牌創辦人Mark Gonzales手繪塗鴉為核心，將標誌性的手寫字樣與圖像筆觸轉化為服裝圖騰，透過文字拼貼、隨性線條與插畫元素，呈現如同街頭筆記般的創作狀態。還有以陽光、海岸與滑板文化為背景，呈現夏季氛圍街頭風。以及今年全新推出迷彩系列，將軍裝元素融入街頭語言之中，重新演繹經典美式單品。5/17前，Mark Gonzales小天使推出消費滿額贈獨家小天使雨傘，指定春夏新品最低8.5折起。

Mark Gonzales小天使2026春夏系列，回歸純粹設計本質，以寬鬆但俐落的輪廓為基礎，搭配舒適親膚的面料，打造「舒服有型」的日常穿搭。圖／Mark Gonzales提供

Mark Gonzales小天使男女同款OG ARTWORK SKATEBOARDER T恤，黃色，1,680元。圖／Mark Gonzales提供

Mark Gonzales小天使男女同款OG REAL TALK T恤，灰色，1,680元。圖／Mark Gonzales提供

● M+FG攜手現代百貨快閃台中新光三越

THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE首度進駐新光三越台中中港店，集結韓國潮流品牌與限定企劃輪番快閃。當中，Marithé + François Girbaud（簡稱 M+FG）將於5月15日至5月21日期間限定進駐新光三越台中中港店10樓。這次快閃活動將展出2026夏季新品系列，以品牌全球代言人高胤禎演繹全新夏季形象，呈現自然率性的法式街頭風格。

同時，M+FG將帶來韓國聖水洞人氣限定帆布包首次於台灣登場，快閃期間推出限定6折起優惠及滿額好禮，還有機會抽中頭獎「韓國來回機票」。

Marithé + François Girbaud代言人高胤禎演繹2026夏季新品。圖／The Hyundai提供

● Discovery Expedition進駐台中漢神洲際

韓國機能生活品牌Discovery Expedition進駐台中漢神洲際購物廣場3樓，展開在台中的第二間專賣店。2026夏季系列，以「Active Wellness」為核心主張，展現從輕量運動到日常穿搭的多元可能。夏季系列涵蓋多款機能單品，以輕盈材質與俐落輪廓為設計語言，在城市與戶外之間自在切換。

夏季系列亮點之一，為品牌大使邊佑錫同款Pertex輕量防風外套，採用Pertex Quantum Air高機能布料，以輕盈且高密度的編織特性，除了透氣，同時具備防風與防潑水效果，兼顧機能與穿著舒適度。

Discovery Expedition品牌大使邊佑錫穿著2026夏季系列。圖／Discovery Expedition提供