福容線上旅展開賣！住宿券最低1.8折 餐券1,067元起搶暑假

搶攻暑假與夏季旅遊熱潮，福容大飯店於5月14日至5月29日推出「春季線上旅展」，集結全台19家分店住宿與餐飲優惠，主打彈性使用、自由搭配，從城市微度假、海景放空到親子玩水行程一次到位。

旅展前夕同步推出會員早鳥快閃優惠，5月13日10時至22時限時12小時開賣，「福容家」會員購買指定住宿方案享買15送2，再加碼贈送升等券；美食通用券則推出買10送2並加贈600元餐飲抵用券。旅展期間購買成套商品並完成APP登錄，還可參加住宿券抽獎。

此次旅展最大亮點為「福容聯合住宿券」，推出買10送1優惠價31,900元，平均每張約2,900元；會員限定買15送2方案，最低平均每張2,815元。以嘉義福容voco酒店豪華客房為例，三天兩夜僅需3張住宿券，平均每晚約4,223元，等同下殺1.8折。

喜愛海景度假的旅客，可使用一張住宿券入住花蓮海景房，享受無邊際泳池與東海岸療癒景觀；暑假親子市場則主打墾丁四人同行方案，平均每人最低704元即可入住並步行抵達墾丁大街。澎湖據點則結合離島慢旅與夏季煙火活動，成為熱門海島度假選項。

北台灣微度假同樣吸睛，淡水漁人碼頭館兩張住宿券即可入住海景豪華客房，欣賞夕陽與黃金美人湯；親子族群則可選擇麗寶樂園周邊據點，一次暢玩水樂園、Outlet與度假設施。東北角福隆據點迎接沙雕藝術季與水上活動旺季，三天兩夜平均每晚約4,223元，兼具戶外體驗與海洋溫泉特色。

餐飲優惠方面，「福容美食通用券」同步升級登場，推出買6送1優惠價7,680元、買10送2優惠價12,800元，平均每張1,067元起。持券可兌換多項人氣餐飲，包括粵菜套餐、日式料理、自助餐及片鴨三吃等選擇，7張券更可兌換8至10人桌菜宴席。

此外，台北據點推出全新「海鮮珠寶盒」限定優惠，6月30日前平日午晚餐持一券即可兌換兩套；加價500元則可升級兌換人氣料理「剁椒魚頭煲」一魚三吃。

旅展期間加入會員還可參加聯合住宿券抽獎活動，詳細內容可至官方網站查詢。

嘉義福容voco酒店入住豪華客房，三天兩夜使用3張住宿券，平均一晚4,223元。圖/福容大飯店提供

福容花蓮店只需一張住宿券即可入住最美海景房。圖/福容大飯店提供

夏日一站玩到底，麗寶度假區可玩水、逛outlet、享美食。圖/福容大飯店提供