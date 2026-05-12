一只包搞定通勤與旅行 Gianni Chiarini春夏新作：草編、丹寧都想要

旅行，是放鬆身心最好的投資，而一只外型與實用兼具的托特包，不只與多數生活場景適配，也是短途行程的理想旅伴。來自義大利佛羅倫斯的輕奢皮件品牌Gianni Chiarini，旗下代表性的Marcella托特包在2026春夏帶來多款新作，運用帆布、麂皮、草編與皮革等材質，以多樣化的姿態連結不同生活樣貌。

Gianni Chiarini的Marcella托特包，擁有俐落方正的立體結構與洗鍊風格，開闊的包型除了適合容納筆電與辦公文具，也適合出遊裝載相機等隨身用品，是非常適合實用主義型人的包款。透過不同材質設計呈現，讓Marcella托特包的風格取向有著更豐富多變的個性面孔，容量則有中型、大型兩種選擇。

2026春夏新款延續系列一貫的實用機能，為貼合現代女性多樣的生活節奏，寬敞包身設計足以收納輕旅行所需物品，包內貼心附上同色調、可單獨使用的拉鍊小包，不僅能作為內袋分類收納，亦可手拿搭配，可依不同造型與情境彈性轉換。

拉菲草材質，可說是夏日不敗選擇。Marcella草編托特包呈現清新自然的夏日氣息，輕盈的包身配有皮革滾邊與同色系提把點綴，適合搭配度假風裙裝或休閒造型，展現夏季穿搭的愜意自在。另推出草編麂皮拼接托特包，以人字草編紋理與柔和麂皮拼接，展現富層次的材質表情。

丹寧，可以輕鬆融入各式穿搭。Marcella丹寧托特包，選用經典靛藍色丹寧質感面料，搭配焦糖色皮革提把與飾邊，低調不失存在感。

皮革款的Marcella牛皮雕花托特包，選用Bubble Double皮革打造，以精緻鏤空穿孔細節點綴，呈現獨特具辨識度的外觀，另有帆布材質、融入千鳥格元素的編織款等選擇。系列依容量與材質不同售價自8,200元起至19,800元。

Gianni Chiarini Marcella牛皮雕花托特包，選用Bubble Double皮革打造，以精緻鏤空穿孔細節點綴，呈現獨特具辨識度的外觀。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella中型草編麂皮拼接托特包，14,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella大型單寧托特包，10,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella中型編織托特包，11,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella中型帆布托特包，8,200元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella中型編織托特包，11,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella大型牛皮雕花托特包，19,800元。圖／Gianni Chiarini提供