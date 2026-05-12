快訊

專制政府的粉飾變臉：緬甸軍政府聘說客改變國際形象、合縱連橫分化反抗軍

飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

美國丹麥密談曝光！格陵蘭擬增設3美軍基地 傳「列入美領土」

聽新聞
0:00 / 0:00

一只包搞定通勤與旅行 Gianni Chiarini春夏新作：草編、丹寧都想要

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
來自義大利佛羅倫斯的輕奢皮件品牌Gianni Chiarini，2026春夏Marcella托特包新款是夏季輕旅行好看又實用的選擇。圖／Gianni Chiarini提供
來自義大利佛羅倫斯的輕奢皮件品牌Gianni Chiarini，2026春夏Marcella托特包新款是夏季輕旅行好看又實用的選擇。圖／Gianni Chiarini提供

旅行，是放鬆身心最好的投資，而一只外型與實用兼具的托特包，不只與多數生活場景適配，也是短途行程的理想旅伴。來自義大利佛羅倫斯的輕奢皮件品牌Gianni Chiarini，旗下代表性的Marcella托特包在2026春夏帶來多款新作，運用帆布、麂皮、草編與皮革等材質，以多樣化的姿態連結不同生活樣貌。

Gianni Chiarini的Marcella托特包，擁有俐落方正的立體結構與洗鍊風格，開闊的包型除了適合容納筆電與辦公文具，也適合出遊裝載相機等隨身用品，是非常適合實用主義型人的包款。透過不同材質設計呈現，讓Marcella托特包的風格取向有著更豐富多變的個性面孔，容量則有中型、大型兩種選擇。

2026春夏新款延續系列一貫的實用機能，為貼合現代女性多樣的生活節奏，寬敞包身設計足以收納輕旅行所需物品，包內貼心附上同色調、可單獨使用的拉鍊小包，不僅能作為內袋分類收納，亦可手拿搭配，可依不同造型與情境彈性轉換。

拉菲草材質，可說是夏日不敗選擇。Marcella草編托特包呈現清新自然的夏日氣息，輕盈的包身配有皮革滾邊與同色系提把點綴，適合搭配度假風裙裝或休閒造型，展現夏季穿搭的愜意自在。另推出草編麂皮拼接托特包，以人字草編紋理與柔和麂皮拼接，展現富層次的材質表情。

丹寧，可以輕鬆融入各式穿搭。Marcella丹寧托特包，選用經典靛藍色丹寧質感面料，搭配焦糖色皮革提把與飾邊，低調不失存在感。

皮革款的Marcella牛皮雕花托特包，選用Bubble Double皮革打造，以精緻鏤空穿孔細節點綴，呈現獨特具辨識度的外觀，另有帆布材質、融入千鳥格元素的編織款等選擇。系列依容量與材質不同售價自8,200元起至19,800元。

Gianni Chiarini Marcella牛皮雕花托特包，選用Bubble Double皮革打造，以精緻鏤空穿孔細節點綴，呈現獨特具辨識度的外觀。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella牛皮雕花托特包，選用Bubble Double皮革打造，以精緻鏤空穿孔細節點綴，呈現獨特具辨識度的外觀。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella中型草編麂皮拼接托特包，14,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella中型草編麂皮拼接托特包，14,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella大型單寧托特包，10,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella大型單寧托特包，10,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella中型編織托特包，11,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella中型編織托特包，11,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella中型帆布托特包，8,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella中型帆布托特包，8,200元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella中型編織托特包，11,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella中型編織托特包，11,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella大型牛皮雕花托特包，19,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella大型牛皮雕花托特包，19,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Gianni Chiarini Marcella中型草編托特包，12,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Marcella中型草編托特包，12,800元。圖／Gianni Chiarini提供

義大利 設計

延伸閱讀

王鶴棣秀時髦三條線穿搭 adidas Originals復古跑鞋帥氣上腳

一出門就爆汗、進冷氣房又發冷？台灣夏天的 4 種「熱崩潰」，用GU「不挑T」一件撐住

「長柄東西包」春夏必備5款推薦！高允貞同款Chanel、LV潛力新包，輕奢到精品一次收齊

不是缺少衣服，而是少了一點整體感的關鍵，從包包開始

相關新聞

一只包搞定通勤與旅行 Gianni Chiarini春夏新作：草編、丹寧都想要

旅行，是放鬆身心最好的投資，而一只外型與實用兼具的托特包，不只與多數生活場景適配，也是短途行程的理想旅伴。來自義大利佛羅倫斯的輕奢皮件品牌Gianni Chiarini，旗下代表性的Marcella托特包在2026春夏帶來多款新作，運用帆布、麂皮、草編與皮革等材質，以多樣化的姿態連結不同生活樣貌。

跨國頂尖工藝傳承 卡地亞與英國國王基金會攜手啟動製表人才培育計畫

精品龍頭品牌卡地亞與英國國王基金會（The King's Foundation）日前宣布展開為期三年的策略合作，展開「製表裝飾工藝教育計畫」，以培育新世代製表工匠、守護珍稀工藝傳承。雙方基於工藝保存與人才培育的共同理念，結合卡地亞百年製表底蘊與國王基金會的教育資源，冀為傳統工藝注入新活力。

宋慧喬再現經典長髮美出新高度 法式莊園同場李冰冰、蘇菲瑪索賞珠寶

法國經典珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet），日前選址巴黎近郊歷史古蹟沃德賽奈修道院（Abbaye des Vaux‑de‑Cernay）發表2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」，並舉辦星光熠熠的頂級珠寶晚宴。包括品牌大使宋慧喬、李冰冰、蘇菲瑪索、柴崎幸等跨國巨星，均配戴品牌珠寶華麗登場。

送禮溫度計推薦！ 2026日本十大彩妝品牌排行榜

送禮溫度計｜赴日必買彩妝清單大公開！KANEBO、肌膚之鑰、SUQQU、DECORTÉ，網友推薦品牌全收錄，開架斷貨神器到頂級專櫃底妝通通有…

漢堡王「QQ球、雞塊」只要1元！肯德基「買5塊炸雞送6顆蛋撻」現省350

5月報稅季，「漢堡王」特別自即日起至5月31日推出優惠方案，其中包含「黃金QQ球」、「4塊雞塊」1元加購優惠。活動期間推出「花生培根脆雞堡餐」內含花生培根脆雞堡、小薯與中杯飲品，每套99元，加價1元可再獲得「黃金QQ球」1份；另套「原味/辣味小華堡餐」搭配小薯、中杯飲品，每套119元，同樣加1元可獲得「黃金QQ球」。每份套餐限加購1份

取代Fitbit！Google Health健康平台升級登場 同步推出AI教練訂閱服務

看準全球用戶對健康追蹤與鍛鍊的需求，Google近年持續深耕健康領域，近日正式宣布將旗下的Fitbit應用程式更名為「Google Health」，全新應用程式整合了Fitbit多年來的運動專業與Google Gemini AI技術，目標是成為使用者掌握個人身體數據與健康規劃的整合平台，讓使用者輕鬆透過更科學、直覺的方式掌握自身健康狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。