Coupang 酷澎釋出數百名顧客服務職缺 深化在地營運布局 提升全台顧客體驗
（台北訊）美商 Coupang 酷澎因應在台業務快速成長，持續深化在地投資，不僅加大物流基礎建設的資源投入，也同步擴展就業機會。秉持以顧客為核心的企業文化，Coupang 酷澎持續升級並優化顧客服務流程的各個環節，已開放招募數百名顧客服務人員，以強化專責服務團隊；Coupang 酷澎將全力打造更加在地化、具高度服務熱情的全方位真人客服團隊，藉此提升與消費者之間的直接連結，並為全台消費者提供 24 小時全年無休的客服支援。
同時，Coupang 酷澎更可以提供穩定且具備勞動保障的就業機會，積極呼應政府促進在地就業、改善勞動條件的政策，透過完整且國際化的培訓，加強賦能台灣人才，為台灣勞動市場挹注新動能。
以行動強化服務承諾 實踐在地深耕願景
為響應政府促進就業政策並擴大人才來源，本次顧客服務人員招募計畫無需大專學歷，重視應徵者是否具備助人的熱情、耐心，並兼具良好的服務態度與適應能力，廣邀社會新鮮人及二度就業者加入，提供多元且具彈性的職涯起點；同時，Coupang 酷澎亦歡迎具備不同背景與經驗的人才，共同投入國際化職場發展。
Coupang 酷澎集結國際企業的完整專業培訓資源，在多元共融的工作環境中，新進人員將接受專業的職能訓練，透過應對多樣化的顧客需求，紮實培養第一線顧客服務與營運溝通能力，逐步建立職場競爭力。Coupang 酷澎亦將持續導入全球資源，協助在地人才累積實務經驗、新科技運用能力，為長期職涯發展奠定穩健基礎。
透過打造在地客服團隊、強化售後服務體系，Coupang 酷澎期望更精準地傳遞企業核心價值，打造優質且具備溫度的顧客服務體驗，不僅深化與台灣消費者的連結，也做為在台長期發展的重要策略之一。未來，Coupang 酷澎將持續透過技術創新與人才投資，落實深耕台灣市場的願景，與在地社會共創共榮。
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