全家聯名五桐號新品報到！Let's Tea神還原泰式奶茶、杏仁凍青茶

炎夏逼近，「茶系」商機發威！看準台灣人對手搖飲的熱愛，且夏季消費者明顯傾向選擇「茶飲」與「水果」的清爽解膩風味，全家（5903）攜手日本超人氣甜點品牌 PABLO，鎖定初夏解熱需求，推出兩款全通路獨家話題新品。飲品首推「PABLO完熟芒果綠茶」，嚴選台灣在地芒果，將芒果香甜與綠茶清爽完美交織，打造層次豐富的夏日果茶風味；冰品則帶來「PABLO鐵觀音奶茶濃雪糕」，散發醇厚鐵觀音炭焙茶韻，內層添加寒天晶球，每一口都能品嘗到濃郁茶香與Ｑ彈口感。

台灣手搖飲年產值突破千億大關，「跨界聯名」與「清爽茶果風味」已然成為夏季激發買氣的核心動能。「全家」與人氣手搖品牌「五桐號」第二波聯名同步報到，將「五桐號」經典茶飲「杏仁凍青茶」、「泰式奶茶」及「鹿兒島焙茶」，延伸至 Let's Tea 、酷繽沙、冷藏飲品及冰棒等多款沁涼獨家冰飲品！ 首先是讓五桐號「最完美手沖泰奶」在「全家」24小時都能隨時暢飲的Let's Tea「泰式奶茶」，以嚴選茶葉交融煉乳，還原泰國街頭濃郁的經典風味；另一款Let's Tea「杏仁凍青茶」則以清新中焙青茶為基底，搭配堪稱品牌靈魂的滑嫩杏仁凍，咀嚼間散發細膩香氣，口感溫潤清爽。

冰沙控則不能錯過「鹿兒島焙茶牛奶酷繽沙」與「鹿兒島焙茶咖啡酷繽沙」以醇厚日式焙茶為基底，交織黑糖凍的豐富口感，完美打造甜中帶苦的大人系滋味，5月13日至5月26日，Let's Tea 與酷繽沙聯名品項享 59 元嘗鮮價。此外，還有全通路獨家「蜜桃荔枝紅茶」、「鐵觀音厚奶茶」及消暑必備「黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」上市，5月13日至5月26日享第二件 6 折優惠。