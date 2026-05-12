跨國頂尖工藝傳承 卡地亞與英國國王基金會攜手啟動製表人才培育計畫

精品龍頭品牌卡地亞與英國國王基金會（The King's Foundation）日前宣布展開為期三年的策略合作，展開「製表裝飾工藝教育計畫」，以培育新世代製表工匠、守護珍稀工藝傳承。雙方基於工藝保存與人才培育的共同理念，結合卡地亞百年製表底蘊與國王基金會的教育資源，冀為傳統工藝注入新活力。

此計畫自即日起可透過國王基金會官網報名，開放英國珠寶與製表相關科系畢業生、創業三年內新銳設計師申請。基金會將全額贊助助學金，課程為期七個月，包含五個月專業訓練與兩個月專案實作，聚焦高階製表裝飾工藝，涵蓋內填琺瑯、單色琺瑯、細工鑲嵌三大頂級技藝。首屆學員預計將於2027年春季發表創作成果。

授課地點以位於蘇格蘭艾爾郡的國王基金會總部杜姆弗里斯府（Dumfries House）為主，並安排學員前往瑞士拉夏德芳的卡地亞Maison des Métiers d'Art藝術工坊深度研習，由兩方頂尖工匠大師親自指導。

國王基金會由英國國王查爾斯三世於1990年創立，致力於工藝傳承、永續發展與社區活化，每年提供近15,000人各類教育課程。卡地亞自19世紀即投入精密的製表，2014年更成立Maison des Métiers d'Art匯集全球頂尖工藝師，並透過「卡地亞明日製表人才獎」，長期扶植年輕匠才。卡地亞為英國國王認證之珠寶與製表商，此次合作亦延續品牌與英國皇室的深厚淵源。

寶石鑲嵌工藝。圖／卡地亞提供

寶石鑲嵌工藝。圖／卡地亞提供

卡地亞攜手英國國王基金會啟動三年培育計畫，傳承頂級製錶表工藝。圖／卡地亞提供

細工鑲嵌工藝。圖／卡地亞提供

授課地點位於蘇格蘭艾爾郡的國王基金會總部杜姆弗里斯府（Dumfries House）。攝影師Jasmine Lawrie。圖／卡地亞提供