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台南遠東香格里拉「遠東Café」雙廚客座 七日限定泰味百匯登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南遠東香格里拉飯店十樓的「遠東Café自助餐廳」，將於5月21日至27日推出為期七天的「清邁直送･泰美味」主題饗宴。邀請姊妹飯店清邁香格里拉雙廚來台客座獻藝。照片／業者提供
台南遠東香格里拉飯店十樓的「遠東Café自助餐廳」，將於5月21日至27日推出為期七天的「清邁直送･泰美味」主題饗宴。邀請姊妹飯店清邁香格里拉雙廚來台客座獻藝。照片／業者提供

台南遠東香格里拉飯店十樓的「遠東Café自助餐廳」，將於5月21日至27日推出為期七天的「清邁直送･泰美味」主題饗宴。邀請姊妹飯店清邁香格里拉雙廚來台客座獻藝，融合泰北蘭納風味與多道泰國代表性料理，其中包括近年多次登上國際美食網站TasteAtlas推薦榜單的「泰北咖哩雞雙脆麵（Khao Soi Gai）」，呈現層次鮮明的泰式味覺體驗。

不同於單一菜系的集中鋪陳，此次美食節菜單規劃以清邁料理為起點，向外延伸至泰國各地具代表性的經典菜色，形成「以泰北為引、以全泰為體」的餐飲架構。一方面保留主題辨識度，另一方面亦兼顧市場對熟悉風味的接受度。

客座陣容由擁有逾21年廚藝經驗、長年專注於泰北料理的主廚姬達娜琳・吉猜（Chef Kednarin Kidchai）領軍，其料理風格講究香料層次與傳統工序；另一位主廚莎西蓬・恩米（Chef Sasipong Ngernmee）則曾於米其林二星餐廳歷練，擅長以現代餐飲美學重新詮釋傳統風味。兩位主廚一傳統、一當代，形成鮮明互補，也讓整體餐飲體驗在道地性與精緻感之間取得平衡。

餐檯中最具辨識度的代表菜色，莫過於「泰北咖哩雞雙脆麵（Khao Soi Gai）」。這道源自泰北蘭納文化的經典麵食，以椰奶咖哩湯底融合香料辛香與溫潤甜味，其最大特色在於同時結合滑順湯麵與酥脆炸麵兩種截然不同的口感層次。搭配燉煮入味的雞腿肉與酸菜、紅蔥頭等配料，讓濃郁椰香與酥脆口感之間形成鮮明對比，也成為許多旅人對清邁最深刻的味覺記憶。

除泰北代表料理外，餐檯亦同步供應多道廣受國際旅客熟悉的經典泰菜，包括以新鮮香料與椰奶細火慢熬、色澤翠綠且辛香溫潤的「香檸雞肉綠咖哩（Gaeng Kiew Waan Gai）」；醬汁質地稠醇、鹹甜平衡的「帕能牛肉咖哩（Panang Moo）」；以及酸辣鮮明的泰國名湯「冬蔭功（Tom Yum Goong）」、辛香開胃的「打拋豬（Krapao Moo Sab）」與最具代表性的街頭料理之一「泰式鮮蝦炒河粉（Pad Thai Goong）」，呈現泰式料理酸、辣、甜、香之間的細膩平衡。

現場料理區亦帶來濃厚泰國街頭氛圍，包括爐火現烤、帶有微焦酥香與豐沛肉汁的「爐烤松阪豬（Kor Moo Yang）」、「沙嗲雞（Kai Satay）」，以及高溫翻炒、充滿鍋氣的「泰式鮮蝦炒河粉（Pad Thai）」等料理，讓整體餐檯更貼近泰國街頭飲食氛圍。

餐後甜點則回歸泰式甜品一貫的熱帶風格。「芒果椰漿糯米糕（Khao Niao Mamuang）」與「椰奶冰品（Ruam Mit）」等品項，以椰香與果香作為收尾，也替整場辛香濃郁的泰式餐宴畫下清爽句點。

泰國 清邁 香格里拉

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