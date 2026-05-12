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宋慧喬再現經典長髮美出新高度 法式莊園同場李冰冰、蘇菲瑪索賞珠寶
法國經典珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet），日前選址巴黎近郊歷史古蹟沃德賽奈修道院（Abbaye des Vaux‑de‑Cernay）發表2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」，並舉辦星光熠熠的頂級珠寶晚宴。包括品牌大使宋慧喬、李冰冰、蘇菲瑪索、柴崎幸等跨國巨星，均配戴品牌珠寶華麗登場。
此次展出藉由古蹟與自然的交融，打造沉浸式珠寶體驗。擁有悠久歷史的前西多會修道院，在19世紀經羅斯柴爾德男爵夫人整修重生，宏偉拱頂與田園秘境相互映襯，現場以自然意象妝點，完美體現Chaumet此系列作品向自然致敬的精神。
「A Journey through Nature」頂級珠寶系列，從自然萬象中汲取靈感，延續Chaumet兩世紀以來的自然主義美學傳統，各式植物、花果、香料的有機柔軟線條、蓬勃色彩與生動姿態都以精湛工藝會為永恆珠寶，傳達出大自然的細緻層次與詩意氛圍。
品牌大使宋慧喬配戴的Peppercorn項鍊與耳環，就是出自「A Journey through Nature」，以細膩線條和璀璨美鑽，詮釋自然靈感帶來的清新優雅，氣質溫婉動人。李冰冰所配戴的Vanilla Flower系列項鍊與耳環，以澄澈鮮明的黃鑽點綴香草花的花蕊，不對稱的設計襯托從容優雅的法式魅力。蘇菲瑪索身上的Mint Leaf項鍊，則鑲嵌了一顆重達17.46克拉的海藍寶石，以清澈透亮的藍，描繪出薄荷的清新之美。
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