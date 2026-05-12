宋慧喬再現經典長髮美出新高度 法式莊園同場李冰冰、蘇菲瑪索賞珠寶

法國經典珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet），日前選址巴黎近郊歷史古蹟沃德賽奈修道院（Abbaye des Vaux‑de‑Cernay）發表2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」，並舉辦星光熠熠的頂級珠寶晚宴。包括品牌大使宋慧喬、李冰冰、蘇菲瑪索、柴崎幸等跨國巨星，均配戴品牌珠寶華麗登場。

此次展出藉由古蹟與自然的交融，打造沉浸式珠寶體驗。擁有悠久歷史的前西多會修道院，在19世紀經羅斯柴爾德男爵夫人整修重生，宏偉拱頂與田園秘境相互映襯，現場以自然意象妝點，完美體現Chaumet此系列作品向自然致敬的精神。

「A Journey through Nature」頂級珠寶系列，從自然萬象中汲取靈感，延續Chaumet兩世紀以來的自然主義美學傳統，各式植物、花果、香料的有機柔軟線條、蓬勃色彩與生動姿態都以精湛工藝會為永恆珠寶，傳達出大自然的細緻層次與詩意氛圍。

品牌大使宋慧喬配戴的Peppercorn項鍊與耳環，就是出自「A Journey through Nature」，以細膩線條和璀璨美鑽，詮釋自然靈感帶來的清新優雅，氣質溫婉動人。李冰冰所配戴的Vanilla Flower系列項鍊與耳環，以澄澈鮮明的黃鑽點綴香草花的花蕊，不對稱的設計襯托從容優雅的法式魅力。蘇菲瑪索身上的Mint Leaf項鍊，則鑲嵌了一顆重達17.46克拉的海藍寶石，以清澈透亮的藍，描繪出薄荷的清新之美。

Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」現場。攝影師 Stephane Aït。圖／Chaumet提供

柴崎幸出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」法國發表活動。圖／Chaumet提供

宋慧喬配戴的Peppercorn 18K白金項鍊，鑲嵌DE VVS等級的明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

蘇菲瑪索配戴的Mint Leaf 18K白金項鍊，鑲嵌1顆17.46克拉的海藍寶石，以及多顆Akoya珍珠、海藍寶石及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」作品。圖／Chaumet提供

蘇菲瑪索於法國出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」發表活動。圖／Chaumet提供

李冰冰配戴的Vanilla Flower 18K白金及黃金耳環，鑲嵌2顆D FL Type IIa等級的枕形切割鑽石，各約重2.05及2.04克拉，以及黃鑽和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

李冰冰出席Chaumet 2026年度頂級珠寶系列「A Journey through Nature」法國發表活動。圖／Chaumet提供

李冰冰配戴的Vanilla Flower 18K白金及黃金項鍊，鑲嵌1顆D FL Type IIa等級的枕形切割鑽石，約重10.71克拉，以及多顆黃鑽及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

宋慧喬配戴的Peppercorn 18K白金耳環，鑲嵌DE VVS等級的明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供