送禮溫度計推薦！ 2026日本十大彩妝品牌排行榜

2026最新日系美妝囤貨指南

隨著赴日旅遊熱潮不斷，去日本藥妝店與百貨專櫃爆買彩妝，已經是許多人行程表上的必訪之處！但面對琳瑯滿目的貨架，到底哪些品牌才是真正值得囤貨的口碑之選呢？

日本彩妝向來以細緻粉體、極高CP值與專為亞洲膚色量身打造的調色聞名，從靠一支眉筆累積數十年死忠粉絲的百元開架神物，到讓人一用就秒懂「為什麼值得那個價格」的奢華專櫃，J-Beauty完美滿足了日系透明感與精緻大人系光澤的所有需求。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2025/5/5～2026/5/4）網路聲量，盤點最受台灣網友熱議的日本十大彩妝品牌。不管你是尋找代購、準備親自飛一趟的囤貨型消費者，還是剛入門的彩妝新手，《送禮溫度計》這份清單都絕對必收，送人、自用都超適合！

No.10 excel

翻攝FB／Excel Make Taiwan

以「Tokyo Rich Casual」為核心理念的日本開架美妝霸主excel，主打連新手都能無腦畫出精緻日系妝的超高CP值。2026年全系列迎來極簡現代風包裝大改版，產品成分也同步顯著升級。品牌兩大斷貨神物絕對不能錯過：赴日必囤的「3合1持久造型眉筆」結合眉筆、眉粉與螺旋梳，升級版全面強化抗暈染配方並擴充至8色，完美百搭各種流行髮色；另一款被封為「開架版Lunasol」的眼影盤，四色大地盤被網友大讚「零廢色」，新款大幅優化粉質保濕度與顯色度，細緻珠光隨手一抹就透出高級優雅感。

本次調查期間，excel因一段搞笑對話引爆超高討論度，有網友發文驚呼用了一年才發現眉筆內藏眉粉，竟被直男好友吐槽「微軟還出化妝品喔！」神回覆讓眾人笑翻，引起留言「平常旁邊還要放一包乖乖，不然會打不開」、「不愧是我大微軟」。除了搞笑插曲，死忠鐵粉也紛紛強力推坑：「Excel眉筆用至少十隻了，超愛，每次都去日本囤貨」、「這牌的眉筆一生推，去日本就是狂補貨」、「這真的超好用！好值得囤貨的眉筆」。

No.9 ettusais

翻攝FB／艾杜紗 Ettusais Taiwan

隸屬資生堂集團的ettusais（艾杜紗），自轉型「法日混血質感系美妝」後，以簡約時髦的視覺與細緻粉體穩坐「專櫃小開架」寶座，是追求日系透明原生感女孩的首選。品牌常年霸榜的王牌是睫毛底膏系列，經典黑管單擦就能展現根根分明的自然捲翹；2026年新品「絕對纖長睫毛底膏」與主打女團束感的「絕對束型睫毛膏」，更能輕鬆刷出仙氣滿滿的太陽花眼妝。新手必備的眼線膠筆滑順抗暈，柔和棕色基底完美打造深邃卻不銳利的眼神。

近期在社群引爆聲量的是全新「一拍柔霧無瑕蜜粉餅」，有別於經典紫盤，米膚色粉體專為高遮瑕與磨皮柔焦設計，添加保濕成分並具備SPF35防曬係數。網紅們瘋狂推坑：「紫盤已經用到鐵盤，沒想到膚色版完全可以當粉餅用，出油後變成貴婦奶油肌超高級！」網友也紛紛大讚：「拿來補妝超方便」、「控油持妝力有中上水準，以開架價格來說超滿意」；不過也有人貼心提醒：「妝前保濕一定要做好，不然可能會有點乾哦！」

No.8 KISSME

翻攝FB／KISSME 花漾美姬

說到開架美妝巨頭KISSME，防水眼妝幾乎無人不曉，持久、抗油、超高CP值的硬實力讓它穩穩佔據許多女孩化妝包的一席之地。眼線與睫毛膏是品牌長年的核心戰場，「超！持久極細抗暈眼線液筆」以0.1mm極細筆尖搭配超強抗油防水力，穩坐台日@cosme排行榜冠軍；睫毛膏系列涵蓋立挺翹長款與細睫控360°零死角款，2026年更推出主打空氣感激濃妝效的新款，一上市就掀起話題，持續鞏固全眼妝專家的地位。

眼妝持久，卸妝也不馬虎！近期Dcard網友大力推薦KISSME的周邊神物「一刷睫淨睫毛膏卸除液」與「睫毛精華保養液EX」，特製齒狀刷頭能快速溶解頑固防水睫毛膏，完全不拉扯也不熏眼。網友們紛紛回購力證：「卸除液真的神好用，無限回購」、「保養液已回購第3支」、「有去日本絕對要囤貨！」

No.7 DECORTÉ

翻攝FB／DECORTE黛珂Taiwan

誕生於1970年、隸屬日本高絲（KOSÉ）集團的DECORTÉ（黛珂）以頂級護膚起家，將獨家微脂囊Liposome技術融入底妝開發，讓「上妝即保養」成真。2026年最受矚目的新品是「禪 微霧光持久粉底液（Zen Wear Stay）」，靈感汲取自日式建材呼吸感與書法研墨工藝，呈現薄透卻有遮瑕力的半霧面妝效。核心技術涵蓋24小時抗汗防皮脂、粉體服貼無粉感，以及能因應環境濕度調節妝感的智能配方，對台灣高溫高濕氣候來說根本量身訂製。

底妝線上，「裸光絲柔蜜粉」穩居許多蜜粉控的長期回購清單，頂級AQ系列則從氣墊到粉底精華，全面貫徹保養感底妝的最高規格。網友好評也幾乎清一色聚焦肌膚感：「直接還原天生肌」、「粉底液真的好保濕」、「可以配合溫度濕度變化，真的很厲害」，還有人點名妝前打底「很像乳液、味道很好聞，防曬係數日常用也夠。」

No.6 KANEBO

翻攝FB／佳麗寶 Kanebo Taiwan

擁有近百年歷史的日本頂級化妝品集團KANEBO（佳麗寶），在2016年經歷品牌重塑後，其頂級黑包裝的專櫃系列便以獨家模仿嬰兒初生肌的「胎凝脂處方」傲視群雄，在養膚底妝與彩妝領域掀起極大討論！近一年最具話題性的兩大主角是唇膏與粉餅：唇膏設計讓色號真正融入亞洲膚色，塗上後保濕修飾唇紋，不會有假油假潤的違和感；粉餅則走裸肌路線，貼合度高、疊擦不易浮粉，持妝表現頗受好評。

超強的服貼度與保濕力讓KANEBO在社群上佳評如潮，網友對於粉餅更是大力狂推：「粉餅最神的是既保濕又微控油」、「超貼，一整天不掉，帶眼鏡也不會鼻子兩道滑雪軌跡」；唇膏也收穫不少好評：「水潤光澤完全不假油假潤」、「上唇像在擦護唇膏一樣很舒服」。

No.5 CEZANNE

翻攝FB／セザンヌ - セザンヌ化粧品

1964年誕生於日本的CEZANNE（倩詩麗），以「持續安心，持續美麗」為宗旨，主打高品質、低價格、包裝簡單實用，與CANMAKE並列日本開架彩妝的口碑王者。產品開發以護膚為前提，防曬系列多不使用紫外線吸收劑、唇彩不添加香料，是學生族群與彩妝新手的入門首選。

近一年在社群上爆紅的，是被網友封為「淚溝神器」的濾鏡提亮粉餅。這款產品的特色在於「比粉餅更細膩，比高光更自然」，極細珍珠粒子上臉後不是死板的霧面，而是帶水潤感的柔霧光，能修飾淚溝、法令紋等凹陷陰影，添加的保濕成分也讓乾性膚質疊擦不易顯紋。2025年推出後迅速斷貨，2026年話題持續延燒，網友討論從搶購到實測都有：「去年11月去日本的時候每人限購一顆」、「好用，上個月在日本掃了五六個分送給朋友」；也有人如實分享：「剛上真的很厲害但沒辦法美一整天」、「黑眼圈沒有很深的話上起來蠻美的」。

No.4 SUQQU

翻攝FB／SUQQU

SUQQU名字取自日語「すっくと」，意指筆直挺立之姿，象徵現代女性筆直挺立的自信優雅。品牌核心美學在於「大人系光澤」，強調底妝不是掩蓋，而是讓皮脂與底妝隨時間自然融合，昇華為更有層次的光感。此外，獨家的「顏筋按摩」與充滿和風詩意的絕美命名，更讓它自帶難以抗拒的獨特魅力。

話題最集中的是招牌粉霜、漸層腮紅與眼影盤，其中粉霜主打「隨時間演化的光澤」，剛上妝是清亮光、融合後轉為水光、皮脂分泌後呈現潤光，被不少人視為頂級底妝的標竿；漸層腮紅一盤整合頰彩與打亮功能，自然血色感讓資深粉絲多年回購不手軟。SUQQU極致的粉質與調色讓它在社群上擁有大批死忠粉絲，許多港台網友盛讚：「粉底霜好好用，眼影色又漂亮，我都課了好多金」、「底妝、腮紅和眼影都好高質，基本上是什麼都好用」、「防曬還有粉霜都超級好用，用了好多年了極力推薦！」對於彩妝的細膩表現，粉絲更是直接躺平入坑：「朋友借我試眼影盤，那個顯色度跟粉質，讓我完全理解為什麼有人願意花那個錢」、「粉質蠻細的，調色也好看，去日本必買」、「所有冷調白皮的女生都應該嘗試看看色號瑞花！」

No.3 Clé de Peau Beauté

翻攝FB／Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰﻿

Clé de Peau Beauté（肌膚之鑰）在法文中意為「開啟美麗肌膚的鎖鑰」，自1982年創立以來，完美揉合了法式優雅美學與日本尖端肌膚細胞科學，其底妝系列以「光采哲學」為核心，將隨時間分泌的皮脂融入底妝，呈現更有層次的自然光感。2025年7月品牌更重磅官宣好萊塢影后Nicole Kidman（妮可基嫚）出任全新全球品牌大使，優雅知性的形象完美契合品牌光采哲學，帶動關注焦點！

在底妝線上最具話題的明星單品，莫過於被暱稱為「黑長管」的光采無瑕妝前凝霜，長年霸占鐵粉回購清單，能自然提亮修飾毛孔，讓後續底妝更穩定，讓不少鐵粉死心塌地：「從大學用到現在只用肌膚之鑰」、「超！好！用！我都上完妝前乳直接上蜜粉，省略粉底，膚色均勻到像原本就那麼好」、「妝前好用！可以直接當粉底液用了」、「好用！！是整個融合進去透出來的亮！」2026年肌膚之鑰也全新推出迷你版8g的「光采柔焦蜜粉」，獨特的清感鎖妝薄膜能隨時控油柔焦，維持全天候的輕透仙女肌，絕對是女孩們隨身小包裡不可或缺的補妝神物！

No.2 CANMAKE

翻攝FB／CANMAKE

1985年創立的日本國民開架彩妝CANMAKE，主打以平實價格享受高品質與流行色彩。甜美少女感的包裝加上極致CP值，讓它長年被美妝博主列為開架首選，也是彩妝新手入門最容易上手的品牌之一。

近一年來收穫高討論度的是「淚袋專用盤」，在Threads與Dcard累積大量實測分享。這款專為自然澎潤臥蠶設計的臥蠶盤，一盤收編霧面、亮片、珠光與不顯髒的血色陰影，01杏桃粉被不少人推薦為淚溝修飾神器，新作N01白玉湯圓則大幅提升閃耀度與飽滿感。萬年不敗的腮紅霜也依然霸榜，獨特的霜轉粉質地與底妝自然融合，CL透明系列能打造宛如剛運動完的白裡透紅，也有人拿來唇頰兩用。網友瘋狂推坑：「臥蠶盤隨便塗兩下都很自然，新出的05號超韓，直接變最愛」、「推坑腮紅霜CL01，上臉就是白雪公主，氣血充足的通透感真的必收！」

日本當地的驚人售價也讓CANMAKE的聲量持續衝高，不少赴日掃貨的網友引發熱烈共鳴：「便宜到我覺得我現在立刻要飛一趟日本了」、「在台灣買的價錢在日本可以買兩個」、「他真的便宜到，我去日本美妝店買的時候完全不看價錢」。

No.1 shu uemura

翻攝FB／植村秀

由傳奇彩妝大師植村秀於1967年創立、現隸屬歐萊雅集團的shu uemura（植村秀），以「潔顏油專家」與「亞洲底妝專家」的地位聞名全球。品牌將前衛藝術美學與日系匠心工藝融為一體，2026年2月更宣布韓團I-DLE成員薇娟（Miyeon）擔任亮顏底妝大使，親自現身台北的品牌見面活動，帶動品牌聲量顯著上升，穩坐冠軍寶座！

植村秀底妝最受推崇的優勢在於冷暖色調與明度的精準劃分，讓亞洲人更容易找到真正適合自己的色號。專為油肌與混合肌打造的「無極限超持久輕粉底」（小方瓶），主打如乳液般的輕盈粉體，2026年升級版強化了抗汗抗熱配方，在台灣悶熱氣候下的持妝表現備受肯定。定妝噴霧同樣是品牌長年的人氣單品，極細水霧不破壞妝容，磁力鎖妝技術讓彩妝更不易沾染。網友好評集中在輕薄感與持妝力：「粉底超級輕薄，對喜歡無粉感的人來說簡直完美」、「植村秀的定妝噴霧用好多瓶了很愛」、「噴霧很細，定妝效果也很棒」、「夏天的粉底搭配他們家的定妝噴霧，很頂」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月5日至2026年5月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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