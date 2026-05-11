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漢堡王「QQ球、雞塊」只要1元！肯德基「買5塊炸雞送6顆蛋撻」現省350
5月報稅季，「漢堡王」特別自即日起至5月31日推出優惠方案，其中包含「黃金QQ球」、「4塊雞塊」1元加購優惠。活動期間推出「花生培根脆雞堡餐」內含花生培根脆雞堡、小薯與中杯飲品，每套99元，加價1元可再獲得「黃金QQ球」1份；另套「原味/辣味小華堡餐」搭配小薯、中杯飲品，每套119元，同樣加1元可獲得「黃金QQ球」。每份套餐限加購1份
5月「華堡日」將於5月15日至17日登場，「華堡＋小薯、中飲」，原價231元，優惠價169元，本次並特別加碼，加1元就送「4塊雞塊」，總共現省116元。
肯德基自5月12日至5月25日期間，限時推出「買1桶送1盒」優惠券方案，購買5塊咔啦脆雞桶，即可獲得「原味蛋撻」一盒，原價649，優惠價299元，現享46折。另外購買5塊「爆脆無骨雞腿霸」，同樣贈送原味蛋撻一盒。原價649元，同享優惠價299元。
肯德基另推出PK APP會員限定「炸翻星期三」快閃優惠，其中包括有「咔啦雞腿堡買1送1」、「咔喇脆雞6塊桶56折」、「香草紙包雞第二件3折」等不同優惠。
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