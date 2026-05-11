快訊

滯留鋒面明來襲 這2天全台降雨最劇烈、各地高溫略降

聽新聞
0:00 / 0:00

漢堡王「QQ球、雞塊」只要1元！肯德基「買5塊炸雞送6顆蛋撻」現省350

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王推出華堡套餐優惠，另有花生培根脆雞堡餐、小華堡餐優惠。
漢堡王推出華堡套餐優惠，另有花生培根脆雞堡餐、小華堡餐優惠。

5月報稅季，「漢堡王」特別自即日起至5月31日推出優惠方案，其中包含「黃金QQ球」、「4塊雞塊」1元加購優惠。活動期間推出「花生培根脆雞堡餐」內含花生培根脆雞堡、小薯與中杯飲品，每套99元，加價1元可再獲得「黃金QQ球」1份；另套「原味/辣味小華堡餐」搭配小薯、中杯飲品，每套119元，同樣加1元可獲得「黃金QQ球」。每份套餐限加購1份

5月「華堡日」將於5月15日至17日登場，「華堡＋小薯、中飲」，原價231元，優惠價169元，本次並特別加碼，加1元就送「4塊雞塊」，總共現省116元。

肯德基自5月12日至5月25日期間，限時推出「買1桶送1盒」優惠券方案，購買5塊咔啦脆雞桶，即可獲得「原味蛋撻」一盒，原價649，優惠價299元，現享46折。另外購買5塊「爆脆無骨雞腿霸」，同樣贈送原味蛋撻一盒。原價649元，同享優惠價299元。

肯德基另推出PK APP會員限定「炸翻星期三」快閃優惠，其中包括有「咔啦雞腿堡買1送1」、「咔喇脆雞6塊桶56折」、「香草紙包雞第二件3折」等不同優惠。

肯德基限時推出「買咔啦脆雞桶，送原味蛋撻一盒」優惠方案。圖／肯德基提供
肯德基限時推出「買咔啦脆雞桶，送原味蛋撻一盒」優惠方案。圖／肯德基提供

肯德基 漢堡王 蛋撻

延伸閱讀

買6送2！Mister Donut「寶可夢甜甜圈」登場 5款可愛週邊滿額帶回家

星巴克母親節優惠來了！好友分享買一送一、滿888送康乃馨

2026母親節超強必收！全台「飲品餐飲+樂園飯店」優惠：媽媽免費入園、王品送龍蝦、超商咖啡買10送10

五一勞動節「速食優惠」開打！摩斯咖啡買1送1、必勝客披薩買1送5 激省優惠一次看

相關新聞

漢堡王「QQ球、雞塊」只要1元！肯德基「買5塊炸雞送6顆蛋撻」現省350

5月報稅季，「漢堡王」特別自即日起至5月31日推出優惠方案，其中包含「黃金QQ球」、「4塊雞塊」1元加購優惠。活動期間推出「花生培根脆雞堡餐」內含花生培根脆雞堡、小薯與中杯飲品，每套99元，加價1元可再獲得「黃金QQ球」1份；另套「原味/辣味小華堡餐」搭配小薯、中杯飲品，每套119元，同樣加1元可獲得「黃金QQ球」。每份套餐限加購1份

取代Fitbit！Google Health健康平台升級登場 同步推出AI教練訂閱服務

看準全球用戶對健康追蹤與鍛鍊的需求，Google近年持續深耕健康領域，近日正式宣布將旗下的Fitbit應用程式更名為「Google Health」，全新應用程式整合了Fitbit多年來的運動專業與Google Gemini AI技術，目標是成為使用者掌握個人身體數據與健康規劃的整合平台，讓使用者輕鬆透過更科學、直覺的方式掌握自身健康狀況。

買6送2！Mister Donut「寶可夢甜甜圈」登場 5款可愛週邊滿額帶回家

寶可夢玩家別錯過！Mister Donut四度攜手寶可夢，第一波聯名推出四款造型甜甜圈，不僅有「皮卡丘」，連呆萌的「可達鴨」也化身超萌造型甜甜圈，另還有5款寶可夢主題的實用小物，讓粉絲通通帶回家。活動期間還可享指定商品「買5送1」或「買6送2」優惠，並有現作飲品「第二件5折」。

日本160年蝦仙貝名店「桂新堂」首登台 招財貓、達摩日系顏值萌翻

擁有160年歷史的日本蝦仙貝品牌「KEISHINDO桂新堂」首度跨海來台，即起至6月4日進駐遠東SOGO忠孝館B2，第一步先以期間限定快閃店型態展開台灣市場佈局。

比超商回收還賺！傑昇通信廢充電頭、舊線換200購物金消費再送衛生紙

你家也有塞滿各種打結線材與老舊充電器的抽屜嗎？雖然現在新手機都不隨附充電頭了，但舊規格、不合用的配件每個人應該家中都能撈出不少，為響應全球減碳趨勢並鼓勵電子廢棄物循環再利用，傑昇通信推出「地球保衛戰2.0－舊線廢頭終結令」，即日起民眾只要將家中閒置的舊充電頭、充電線帶至全台門市回收，不限廠牌、型號與好壞，每件即可兌換200元配件金，若現場消費折抵，再加碼贈送6包裝衛生紙，希望吸引消費者清出家中堆積多年的電子配件。

搶熱賣品靠這招！好市多推黑鑽卡新福利 專屬早鳥時段提前1小時搶先購

美式賣場好市多黑鑽會員福利再加碼！宣布跟進美國措施，自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前進入賣場購物，較一般會員提早1小時入場，消息一出引起網路熱議，有人認為早鳥時段「人潮較少、動線更順、結帳更快」，想買限購、熱門商品更有優勢，但也有人認為，本來早上開門時段人就不多，為了享受福利還要早起，誘因不大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。