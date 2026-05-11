漢堡王「QQ球、雞塊」只要1元！肯德基「買5塊炸雞送6顆蛋撻」現省350

你家也有塞滿各種打結線材與老舊充電器的抽屜嗎？雖然現在新手機都不隨附充電頭了，但舊規格、不合用的配件每個人應該家中都能撈出不少，為響應全球減碳趨勢並鼓勵電子廢棄物循環再利用，傑昇通信推出「地球保衛戰2.0－舊線廢頭終結令」，即日起民眾只要將家中閒置的舊充電頭、充電線帶至全台門市回收，不限廠牌、型號與好壞，每件即可兌換200元配件金，若現場消費折抵，再加碼贈送6包裝衛生紙，希望吸引消費者清出家中堆積多年的電子配件。

2026-05-11 15:27