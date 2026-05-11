取代Fitbit！Google Health健康平台升級登場 同步推出AI教練訂閱服務

看準全球用戶對健康追蹤與鍛鍊的需求，Google近年持續深耕健康領域，近日正式宣布將旗下的Fitbit應用程式更名為「Google Health」，全新應用程式整合了Fitbit多年來的運動專業與Google Gemini AI技術，目標是成為使用者掌握個人身體數據與健康規劃的整合平台，讓使用者輕鬆透過更科學、直覺的方式掌握自身健康狀況。

Google Health延續並強化了各項生理指標的追蹤能力，應用程式介面經過重新設計，讓使用者能更高效地查找睡眠、健身及健康目標的進度。在核心的睡眠監測上，Google採用了全新進階機器學習模型，其追蹤精確度較前代提升了15%，能精準記錄睡眠中斷、小睡以及各個睡眠階段的轉換。此外，應用程式也優化了日常活動與飲食記錄功能，支援透過簡單的對話或拍照方式更新資訊，讓健康管理自然融入日常生活，不再是瑣碎的負擔。

針對女性用戶的需求，Google Health進一步強化了生理週期追蹤功能，將數據紀錄與身體徵兆進行深度結合。使用者能輕鬆記錄經期、症狀與心情，系統則會依據歷史數據預測排卵期與下一次經期。更重要的是，生理週期數據會與睡眠、心率變異值等其他生理指標進行整合分析，幫助使用者理解月經週期如何影響體能狀態或睡眠品質，從而提供更具參考價值的個人化健康洞察。

針對進階健康需求，Google導入以Gemini模型為基礎開發的「Google Health Coach」智慧健康教練服務，突破了過往穿戴式裝置僅能提供數據紀錄的局限，改以互動對話的方式提供深度分析。使用者可以透過自然語音對話、照片或文字分享日常作息與運動目標，Google Health Coach便會根據使用者的身體準備度、當前進度、甚至是天氣狀況，量身打造彈性的每週健身計畫與每日運動建議 。

全新Google Health應用程式與Google Health Coach將從5月19日起向全球使用者陸續推送更新，現有的Fitbit使用者將會收到更新通知，原有數據可自動轉移；Google Fit使用者則預計於今年稍晚獲邀移轉。Google Health Coach功能將包含在Google Health Premium訂閱服務中，每月費用為150元，若為Google One AI Pro或Ultra方案的訂戶則可免費享有此項專屬個人的教練服務，預計在5月26日正式推出。

Google Health應用程式全新介面與Google Health Coach即時指引。圖／Google提供

Google Health Coach幫助用戶透過手機獲得全天候、個人化且能即時調整的全方位建議，幫助你輕鬆看懂核心數據、連結各項指標，在你需要的時候提供指引。圖／Google提供