買6送2！Mister Donut「寶可夢甜甜圈」登場 5款可愛週邊滿額帶回家

寶可夢玩家別錯過！Mister Donut四度攜手寶可夢，第一波聯名推出四款造型甜甜圈，不僅有「皮卡丘」，連呆萌的「可達鴨」也化身超萌造型甜甜圈，另還有5款寶可夢主題的實用小物，讓粉絲通通帶回家。活動期間還可享指定商品「買5送1」或「買6送2」優惠，並有現作飲品「第二件5折」。

本次聯名自5月12日起跑，首波推出4款寶可夢造型甜甜圈，首先包括經典的「皮卡丘甜甜圈」將甜甜圈變成皮卡丘大臉，表面裹上全新風味鳳梨可可沾醬，內餡則擠滿熱帶水果鮮奶油，打造清爽滋味，每顆85元。「精靈球波堤」將波堤半邊各別裹上蘋果可可沾醬及白可可沾醬，呈現充滿驚喜的搭配，每顆59元。

首次推出的「可達鴨甜甜圈」於甜甜圈表面裹上芒果可可沾醬，再沾裹優格可可沾醬，還原可達鴨可愛模樣，內餡則擠入滿滿芒果鮮奶油，每顆85元。「超級球波堤」將Q彈波堤各別裹上蘇打風味可可、白可可沾醬，並以蘋果可可沾醬點綴，帶粉絲體驗抓寶樂趣。

此外，還有5款週邊產品登場，包括有「寶可夢扣式零錢包」、「可達鴨吸管杯」、「寶可夢旅行收納袋」、「寶可夢收納購物袋」及「寶可夢餐具組」，每款都能看見可愛的寶可夢身影。活動期間消費滿額，即可加價購買，售價各為99、399、329、239、239元。

同時Mister Donut再推出兩款應景的「芒果波波隆尼」、「鳳梨優格波堤」，為夏日帶來酸爽滋味。另外還有「愛文芒果冰沙」、「荔枝蘋果青茶」、「梅子青茶」、「紅心芭樂青茶」等4款夏日限定飲品登場，每杯59元起。

為慶祝新品登場，5月12日至5月17日期間，期間購買指定商品即可享「買5送1」或「買6送2」優惠活動；夏季限定飲品也可享「第二件5折」優惠。

超級球波堤，每顆59元。圖／Mister Donut提供

皮卡丘甜甜圈，每顆85元。圖／Mister Donut提供

寶可夢扣式零錢包，每個加購價99元。圖／Mister Donut提供

寶可夢旅行收納袋，加購價329元。圖／Mister Donut提供

可達鴨甜甜圈，每顆85元。圖／Mister Donut提供