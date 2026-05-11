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日本160年蝦仙貝名店「桂新堂」首登台 招財貓、達摩日系顏值萌翻

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
擁有160年歷史的日本蝦仙貝品牌「KEISHINDO桂新堂」首度跨海來台，即起至6月4日推出快閃店進駐SOGO忠孝館B2。圖／SOGO提供
擁有160年歷史的日本蝦仙貝品牌「KEISHINDO桂新堂」首度跨海來台，即起至6月4日推出快閃店進駐SOGO忠孝館B2。圖／SOGO提供

擁有160年歷史的日本蝦仙貝品牌「KEISHINDO桂新堂」首度跨海來台，即起至6月4日進駐遠東SOGO忠孝館B2，第一步先以期間限定快閃店型態展開台灣市場佈局。

台灣伴手禮市場長期以甜點與糕餅為主流，桂新堂這次登台以日式蝦仙貝文化切入，透過以蝦為主軸的仙貝與米果，堆疊出鮮明風味表現，為伴手禮市場帶來新選擇。桂新堂首度以快閃店形式進軍台灣，品牌近乎完整復刻日本本店規格的方式呈現，將日本文化融入產品設計、店舖空間與服務中。整體空間設計以沉穩黑色木紋為基調，輔以竹元素與暖簾細節，結合日式質感的牆面設計；服務上，桂新堂銷售人員身著日本傳統服飾、象徵莊重與專業的「袴」作為制服。

蝦仙貝主打嚴選赤蝦、日本產甜蝦、芝蝦、牡丹蝦與車蝦等新鮮食材，搭配烘烤工藝保留蝦的鮮甜香氣，鹽、砂糖等也採用日本產原料。另透過印花工藝，將四季景致、節慶文化與吉祥意象融入餅面設計，將點心結合味覺與美學的日式文化伴手禮。

適逢端午佳節前夕，桂新堂特別推出全新五大系列選擇，呈獻端午贈禮提案，包括：「鯉魚旗祈福系列」、「初夏限定綜合蝦煎餅系列」、「台灣限定端午包裝系列」、「海老綜合蝦煎餅系列」以及常態系列「日式可愛小禮盒系列」，為節慶送禮的呈現日式質感、口味新選擇。

桂新堂快閃店限定仙貝禮袋（精選三款人氣商品）原價1,220元，限量優惠價1,088元；即起至6月4日享滿額優惠贈。

桂新堂台灣限定端午包裝系列，炙燒綜合蝦煎餅 (18入)。圖／SOGO提供
桂新堂台灣限定端午包裝系列，炙燒綜合蝦煎餅 (18入)。圖／SOGO提供

桂新堂海老綜合蝦煎餅系列，海老綜合蝦煎餅 (2杯6袋入)。圖／SOGO提供
桂新堂海老綜合蝦煎餅系列，海老綜合蝦煎餅 (2杯6袋入)。圖／SOGO提供

桂新堂日式可愛小禮盒系列，達摩蝦煎餅。圖／SOGO提供
桂新堂日式可愛小禮盒系列，達摩蝦煎餅。圖／SOGO提供

桂新堂日式可愛小禮盒系列，招財貓蝦煎餅。圖／SOGO提供
桂新堂日式可愛小禮盒系列，招財貓蝦煎餅。圖／SOGO提供

桂新堂鯉魚旗祈福系列，端午限定鯉魚旗祈福綜合蝦煎餅。圖／SOGO提供
桂新堂鯉魚旗祈福系列，端午限定鯉魚旗祈福綜合蝦煎餅。圖／SOGO提供

桂新堂初夏限定綜合蝦煎餅系列，初夏限定綜合蝦煎餅禮盒 (8入)。圖／SOGO提供
桂新堂初夏限定綜合蝦煎餅系列，初夏限定綜合蝦煎餅禮盒 (8入)。圖／SOGO提供

桂新堂日式可愛小禮盒系列，紅白鯛蝦煎餅。圖／SOGO提供
桂新堂日式可愛小禮盒系列，紅白鯛蝦煎餅。圖／SOGO提供

伴手禮 日本

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