比超商回收還賺！傑昇通信廢充電頭、舊線換200購物金消費再送衛生紙

你家也有塞滿各種打結線材與老舊充電器的抽屜嗎？雖然現在新手機都不隨附充電頭了，但舊規格、不合用的配件每個人應該家中都能撈出不少，為響應全球減碳趨勢並鼓勵電子廢棄物循環再利用，傑昇通信推出「地球保衛戰2.0－舊線廢頭終結令」，即日起民眾只要將家中閒置的舊充電頭、充電線帶至全台門市回收，不限廠牌、型號與好壞，每件即可兌換200元配件金，若現場消費折抵，再加碼贈送6包裝衛生紙，希望吸引消費者清出家中堆積多年的電子配件。

自2020年Apple推出iPhone 12系列並宣布不再附贈充電器與耳機後，各大品牌也陸續跟進，但不少民眾習慣將壞掉或不相容的充電器長期堆放家中，甚至直接丟入一般垃圾桶。根據環境部規範，充電器與線材內含銅、鋁及塑料等可回收資源，若任意丟棄，不僅浪費資源，更可能面臨《廢棄物清理法》最高6,000元的罰鍰；此外，老舊或功率不足的充電器若持續使用，也可能因過熱、短路增加居家安全風險，正確的作法應是將這些配件交由專業回收通路，讓其中的貴金屬重回產業循環。

傑昇通信表示，此次活動最大特色在於回收門檻低，不像部分通路要求充電線與充電頭必須成套回收，也不限是否損壞，就連單獨一條打結數據線、壞掉的旅充頭或座充都可回收，藉此提高民眾參與意願。回收後獲得的配件金，還可折抵軍規防摔殼、氮化鎵快充頭等商品。業者強調，「地球保衛戰2.0」不只是促銷活動，更希望讓民眾重新建立電子產品循環利用觀念，減少電子廢棄物產生，讓環保行動真正融入日常消費習慣。

傑昇通信推出舊線廢頭回收令，祭出回收送配件金優惠。圖／傑昇通信提供