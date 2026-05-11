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搶熱賣品靠這招！好市多推黑鑽卡新福利 專屬早鳥時段提前1小時搶先購

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多推出黑鑽會員「提早入場」新服務，自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前入場，金星會員及商業會員則維持於賣場開始營業時間上午10時入場。圖／民眾提供
好市多推出黑鑽會員「提早入場」新服務，自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前入場，金星會員及商業會員則維持於賣場開始營業時間上午10時入場。圖／民眾提供

美式賣場好市多黑鑽會員福利再加碼！宣布跟進美國措施，自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前進入賣場購物，較一般會員提早1小時入場，消息一出引起網路熱議，有人認為早鳥時段「人潮較少、動線更順、結帳更快」，想買限購、熱門商品更有優勢，但也有人認為，本來早上開門時段人就不多，為了享受福利還要早起，誘因不大。

過去好市多黑鑽卡主要以「年度消費2%回饋」作為核心誘因，對於高頻率採買、家庭大宗購物或商業採購族群具有一定吸引力。不過此次新增「提早入場」服務，則被視為從單純消費回饋，進一步延伸到購物體驗層面「省時、舒適、有效率」的差異化經營。

事實上，不少老會員觀察指出，過去部分門市其實平常就會有「提早開門」情況，只要現場員工準備完成、賣場狀況允許，通常會視人潮提前開放會員進場，因此不少熟客早已習慣提前到場等待。不過以往並未特別區分會員等級，現階段則正式加入「黑鑽會員限定」資格，等於將原本較彈性的提早營業模式，進一步制度化與會員分級化。

隨著新制上路，也有會員認為，提前1小時入場最大的優勢，其實並不只是「早買到商品」，而是能有效避開假日尖峰人潮。尤其熱門分店在週末經常出現排隊停車、結帳久候等情況，若能在人潮尚未湧入前完成採買，整體購物效率與舒適度確實有明顯差異。

這項措施其實在去年9月就在美國Costco率先實施，並有不少消費者為了避開擁擠人潮而選擇升級會員資格。如今台灣正式跟進，也顯示好市多正持續強化高階會員服務，希望透過更精準的權益設計，提高會員黏著度，同時達到分流尖峰人潮效果。

好市多 賣場 黑鑽卡 Costco

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