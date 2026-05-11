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「台東後山古早雞」放山飼養成本貴4倍 家樂福限時推買全雞送米酒優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「後山讚鬥雞」第三代經營者方立諺。記者黃筱晴／攝影
「後山讚鬥雞」第三代經營者方立諺。記者黃筱晴／攝影

台東後山地區以純淨山林環境孕育出的「後山讚鬥雞」，由創辦人方福連於民國75年創立，透過獨特的放養技術，使雞肉以Q彈鮮美著稱，在市場建立極高口碑。民國92年正式註冊「後山」商標，並透過雞腳上的綠色燙金標記建立品牌識別。

目前「後山讚鬥雞」是由第三代方立諺與方健祐兄弟在面臨父親突然離世的變故下，決定放棄都市生活返回台東，接手家族養雞場。兄弟倆將守護父親心血視為使命，克服回鄉初期的挑戰，持續升級養雞場經營規模與管理流程。在這裡每隻雞都經過16週的精心飼養，目前場內飼養超過7,000隻雞，堅持「整座山都是雞的運動場」的理念，雖然放養需要的空間更大且飼養成本高達3～4倍，但充足的活動量確保了肉質的緊實度與豐富膠質，達到肉質和營養的完美平衡。

為了確保產品品質與食品安全，方家兄弟與家樂福達成深度合作，秉持提供天然、安全產品的共同理念，針對雛雞來源、運輸管理、飼料成份及飲用水源建立嚴謹的規範。方家兄弟指出，希望透過與家樂福的通路合作，將兒時記憶中傳統台灣料理的溫暖與健康，延續給更多消費者。

台東後山雞成功的背後也有大成集團的技術支援，大成鹿野土雞品牌落實「從農場到餐桌」的一條龍管理，建立完整的土雞溯源系統。消費者可透過外包裝上的溯源碼，查詢飼料廠、農場及品管檢驗報告。該品牌更曾榮獲國家品質最高榮譽金牌獎與玉山獎最佳人氣品牌等肯定。結合16週的足齡飼養，與15%山泉水、15%專屬調配飼料及天然牧草的營養配方，打造出高品質的台東古早雞。

台東後山雞與大成合作，契約飼養供應家樂福的古早雞、後山雞、閹雞多款商品。為回饋消費者，台東後山雞於近期推出週末限時促銷活動，5月11日、5月15日至5月18日活動期間，凡購買放山古早雞乙隻，即可獲贈米酒乙瓶，邀請民眾體驗兼具透明溯源與自然風味的在地優質土雞。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

開放式雞舍，雞隻能自由選擇休憩的地方。記者黃筱晴／攝影
開放式雞舍，雞隻能自由選擇休憩的地方。記者黃筱晴／攝影

每隻雞都經過16週的精心飼養，達到肉質和營養的完美平衡。記者黃筱晴／攝影
每隻雞都經過16週的精心飼養，達到肉質和營養的完美平衡。記者黃筱晴／攝影

養雞場有多達7,000隻雞，可自由在寬廣的山林中覓食、樹下休息。記者黃筱晴／攝影
養雞場有多達7,000隻雞，可自由在寬廣的山林中覓食、樹下休息。記者黃筱晴／攝影

台東 家樂福

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