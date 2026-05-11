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跟著奧斯卡得主柔伊莎達娜 一探卡地亞珠寶工坊 揭秘未曝光的全新創作

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜鑑賞「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜鑑賞「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

精品龍頭品牌卡地亞（Cartier）一年一度的頂級珠寶發表，向來是全球藏家最關注的重要盛事之一。隨著全新系列「Le Choeur des Pierres」（暫譯：石之歌頌）即將於法國南部登場，好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）率先走進巴黎頂級珠寶工坊，獨家預覽焦點力作Haryma項鍊，近距離見證珠寶從靈感草圖到最終拋光工序的歷程，體現卡地亞風格美學底蘊與精湛工藝。

卡地亞頂級珠寶的設計，向來以寶石為起點，經獨特的風格視角詮釋，為珠寶作品注入歷久不衰的優雅魅力。卡地亞堅持從寶石本身的色澤、質地與靈性出發，讓每一顆寶石綻放最純粹的光芒。例如「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊，就從一組色澤明燦的帝王托帕石出發，結合品牌最擅長刻畫的貓科動物，將寶石輝煌絢麗的色彩轉化為充滿靈氣與動感的設計，完美結合自然瑰寶與品牌經典圖騰。除了壓倒性的視覺效果，卡地亞對於配戴感也絕對堅持，必須讓每件珠寶如第二層肌膚般柔軟貼合，保有穩定結構與流暢線條。

在卡地亞的頂級珠寶工坊中，匯集寶石專家、雕塑師、鑲嵌師、拋光師等頂尖匠人，每道工序皆凝聚多年的技藝傳承。「能親眼看到每一處細節所傾注的細心與精準工藝，真的令人驚嘆。看著作品一步步成形，是非常特別的體驗，也讓我對於其背後的精湛工藝有了全新的賞識。」柔伊莎達娜分享道。她全程跟隨Haryma項鍊創作足跡，從設計草圖、蠟模雕塑、寶石切割、手工鑲嵌到最終拋光，完整見證一件頂級珠寶的誕生。匠人對細節極致堅持，不僅正面工藝無可挑剔，就連貼近肌膚的背面亦經細膩修飾，任何角度皆盡顯完美。

這趟沉浸式之旅，不僅讓國際巨星感受頂級珠寶魅力，更提前揭開了「Le Choeur des Pierres」系列承載的藝術價值與工藝高度。從經典美洲豹圖騰到彩色寶石運用，從裝飾藝術靈感到自然啟發，卡地亞始終以簡潔有力的線條、大膽和諧的色彩、虛實相生的結構，在繁複中追求精練，在優雅中暗藏張力。

「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊設計圖和成品。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊設計圖和成品。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜試戴「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜試戴「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

柔伊莎達娜參訪珠寶工坊中「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊製作過程。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
柔伊莎達娜參訪珠寶工坊中「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊製作過程。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜試戴「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜試戴「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊以蠟雕製作老虎。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊以蠟雕製作老虎。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊鑲嵌一組色澤明燦的帝王托帕石。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊鑲嵌一組色澤明燦的帝王托帕石。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊鑲嵌一組色澤明燦的帝王托帕石。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊鑲嵌一組色澤明燦的帝王托帕石。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜參訪卡地亞巴黎頂級珠寶工坊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜參訪卡地亞巴黎頂級珠寶工坊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜參訪卡地亞巴黎頂級珠寶工坊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜參訪卡地亞巴黎頂級珠寶工坊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

「Le Choeur des Pierres」的Haryma項鍊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供
「Le Choeur des Pierres」的Haryma項鍊。Photo credit Axel Aurejac。圖／卡地亞提供

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