跟著奧斯卡得主柔伊莎達娜 一探卡地亞珠寶工坊 揭秘未曝光的全新創作
精品龍頭品牌卡地亞（Cartier）一年一度的頂級珠寶發表，向來是全球藏家最關注的重要盛事之一。隨著全新系列「Le Choeur des Pierres」（暫譯：石之歌頌）即將於法國南部登場，好萊塢女星、奧斯卡得主柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）率先走進巴黎頂級珠寶工坊，獨家預覽焦點力作Haryma項鍊，近距離見證珠寶從靈感草圖到最終拋光工序的歷程，體現卡地亞風格美學底蘊與精湛工藝。
卡地亞頂級珠寶的設計，向來以寶石為起點，經獨特的風格視角詮釋，為珠寶作品注入歷久不衰的優雅魅力。卡地亞堅持從寶石本身的色澤、質地與靈性出發，讓每一顆寶石綻放最純粹的光芒。例如「Le Choeur des Pierres」系列中的Haryma項鍊，就從一組色澤明燦的帝王托帕石出發，結合品牌最擅長刻畫的貓科動物，將寶石輝煌絢麗的色彩轉化為充滿靈氣與動感的設計，完美結合自然瑰寶與品牌經典圖騰。除了壓倒性的視覺效果，卡地亞對於配戴感也絕對堅持，必須讓每件珠寶如第二層肌膚般柔軟貼合，保有穩定結構與流暢線條。
在卡地亞的頂級珠寶工坊中，匯集寶石專家、雕塑師、鑲嵌師、拋光師等頂尖匠人，每道工序皆凝聚多年的技藝傳承。「能親眼看到每一處細節所傾注的細心與精準工藝，真的令人驚嘆。看著作品一步步成形，是非常特別的體驗，也讓我對於其背後的精湛工藝有了全新的賞識。」柔伊莎達娜分享道。她全程跟隨Haryma項鍊創作足跡，從設計草圖、蠟模雕塑、寶石切割、手工鑲嵌到最終拋光，完整見證一件頂級珠寶的誕生。匠人對細節極致堅持，不僅正面工藝無可挑剔，就連貼近肌膚的背面亦經細膩修飾，任何角度皆盡顯完美。
這趟沉浸式之旅，不僅讓國際巨星感受頂級珠寶魅力，更提前揭開了「Le Choeur des Pierres」系列承載的藝術價值與工藝高度。從經典美洲豹圖騰到彩色寶石運用，從裝飾藝術靈感到自然啟發，卡地亞始終以簡潔有力的線條、大膽和諧的色彩、虛實相生的結構，在繁複中追求精練，在優雅中暗藏張力。
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