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有行旅／藏學權威 陪你解碼不丹
五月十五日來聽不丹旅程說明會。有行旅邀請藏學權威、故宮書畫文獻處研究員劉國威教授，為旅人解碼，看懂戒楚節慶典面具舞的象徵語彙。另外全程隨團文化引路，從不丹民俗博物館到潘格里占巴修道院，從普納卡宗到帕羅日蓬宗，宗堡不再只是觀光地標，而是王國治理與宗教美學的結晶。
安排典藏級頂級旅宿：辛布首家度假飯店安縵、普納卡河谷深處獨棟別墅Pemako、因梁朝偉與劉嘉玲的世紀婚禮而聲名大噪的帕羅COMO Uma。
有行旅「幸福不丹 眾神居所的王國」9天7夜旅程，2026年9月17日至9月25日。5月15日旅程說明會，報名請洽：02-8643-3905、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/92jzkn。有行旅旅行社，交觀甲字第 7785號。
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