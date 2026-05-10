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家樂福消暑水果三巨頭開賣！脆甜西瓜、職人芒果、新品種百香果快嚐鮮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
屏東萬巒農民朱明政精心栽種的「芒果之王—金煌芒果」單顆重量可達1.5公斤，果肉細緻且香氣濃郁。記者黃筱晴／攝影
屏東萬巒農民朱明政精心栽種的「芒果之王—金煌芒果」單顆重量可達1.5公斤，果肉細緻且香氣濃郁。記者黃筱晴／攝影

隨著氣溫持續攀升，消費者對於消暑鮮果的需求也日益增加。今年氣候穩定，夏季水果迎來了大豐收。家樂福為此已提前備妥充足貨源，初步統計深受市場歡迎的「暢銷三巨頭」進貨量，西瓜已達1,250噸、芒果約100噸、百香果則約5噸，全力確保夏季供應無虞 。為讓消費者搶先品嚐當季鮮甜，家樂福宣布即日起至5月11日期間，針對「台灣大西瓜」、「履歷愛文芒果」與「履歷百香果」推出限時特惠，讓顧客以親民價格享受頂級產地的果香饗宴。

今年家樂福特別網羅來自高雄美濃的履歷百香果，積極翻轉傳統南投埔里產地印象，特選由農民吳成璽傾心栽培的果園，憑藉產銷履歷認證與高品質管理，採取網室栽培以阻絕蟲害，並透過吊網採收技術，確保成熟果實不因墜地撞擊而酸化，維持風味穩定。

除了外型壯碩、口感甜美的「滿天星百香果」，今年更推出市場新寵「藍星百香果」，在家樂福、Mia C’bon限量開賣，這款結合台農一號濃郁香氣與滿天星低酸度特質的新品種，雖然今年產量還不多，但擁有高糖度與花蜜香氣的特色，如果在店舖看到一定要入手嚐鮮看看。

農民也不藏私建議最佳品嚐時機，收到後建議在室溫下通風放置，待果皮稍稍收縮、果蒂變成褐色時，酸度退去，香氣會更濃郁，甜度也更高。

芒果市場則由屏東的「雙星」領軍。屏東縣因具備強勁海風與獨特土壤，孕育出質地Q彈的優質芒果 。其中，「盧家愛文芒果園」由第三代青農盧旺昇接手，堅持草生栽培並施用牛奶有機肥，並堅持「一枝花柄僅留一顆果實」的職人原則，培育出具備外銷認證、有「芒果界LV」美譽的精品等級芒果。

另外，由萬巒農民朱明政栽種的「金煌芒果」同樣令人矚目，其果實碩大飽滿，單顆重量甚至可達1.5公斤，果肉細緻且香氣濃郁，是熱愛大口吃芒果才過癮的民眾首選。

而在炎夏中穩坐王者寶座的「西瓜」，則由花蓮玉里「黑女婿」歐蒙（Oumar）所種植的大西瓜作為代表。來自蘇丹的歐蒙與太太，為了守護家族傳承30多年的技術，放棄都市高薪回到玉里，在秀姑巒溪沙礫地上辛勤耕耘。這批西瓜不僅具備「沙、脆、甜」的優良特性，甜度最高更可達13至15度。

歐蒙更將環保永續精神落實於種植過程中，嚴格回收田間垃圾與栽種時必須使用的塑料，不焚燒垃圾、不污染土地，這份對環境的堅持也讓他順利取得產銷履歷認證。歐蒙也分享想要挑好吃西瓜聽聲音準沒錯，當西瓜拍起來聲音「咚咚咚」，軟而有彈性的手感，就是最佳食用時機，但如果拍起來硬邦邦、聲音「啪啪啪」沒彈性，就是還不夠熟。

花蓮玉里「黑女婿」歐蒙與太太一起在秀姑巒溪畔種出果形碩大且具備「沙、脆、甜」3大特色的美味西瓜。記者黃筱晴／攝影
花蓮玉里「黑女婿」歐蒙與太太一起在秀姑巒溪畔種出果形碩大且具備「沙、脆、甜」3大特色的美味西瓜。記者黃筱晴／攝影

屏東萬巒農民朱明政的土芒果及金煌芒果都是草生栽培，不使用除草劑，對付蟲害的防治資材也改用價格較高的天然木醋液。記者黃筱晴／攝影
屏東萬巒農民朱明政的土芒果及金煌芒果都是草生栽培，不使用除草劑，對付蟲害的防治資材也改用價格較高的天然木醋液。記者黃筱晴／攝影

新品種「藍星百香果」近期在北部拍賣市場創下每斤350元的驚人價格。記者黃筱晴／攝影
新品種「藍星百香果」近期在北部拍賣市場創下每斤350元的驚人價格。記者黃筱晴／攝影

「盧家愛文芒果園」現由第三代青農盧旺昇經營，堅持草生栽培並施用牛奶有機肥，並已通過外銷果園認證。記者黃筱晴／攝影
「盧家愛文芒果園」現由第三代青農盧旺昇經營，堅持草生栽培並施用牛奶有機肥，並已通過外銷果園認證。記者黃筱晴／攝影

新品種「藍星百香果」結合台農一號濃郁香氣與滿天星低酸度特質，風味帶有花香與蜜桃香，特色是果實碩大飽滿、果肉晶亮多汁，平均果重約117g，切開剖面呈三角形。記者黃筱晴／攝影
新品種「藍星百香果」結合台農一號濃郁香氣與滿天星低酸度特質，風味帶有花香與蜜桃香，特色是果實碩大飽滿、果肉晶亮多汁，平均果重約117g，切開剖面呈三角形。記者黃筱晴／攝影

花蓮玉里秀姑巒溪畔的西瓜田，沙地種植的花蓮西瓜其實4～5月吃最好吃，種植時間充足、陽光曬得多，甜度可達12～14度。記者黃筱晴／攝影
花蓮玉里秀姑巒溪畔的西瓜田，沙地種植的花蓮西瓜其實4～5月吃最好吃，種植時間充足、陽光曬得多，甜度可達12～14度。記者黃筱晴／攝影

高雄美濃農民吳成璽傾心栽培的履歷百香果園，採取網室栽培以阻絕蟲害，並透過吊網採收技術，確保成熟果實不因墜地撞擊而酸化，維持風味穩定。記者黃筱晴／攝影
高雄美濃農民吳成璽傾心栽培的履歷百香果園，採取網室栽培以阻絕蟲害，並透過吊網採收技術，確保成熟果實不因墜地撞擊而酸化，維持風味穩定。記者黃筱晴／攝影

芒果 西瓜 家樂福 水果

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