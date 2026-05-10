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「島語」母親節全台訂位全滿 高雄漢神店歌劇快閃

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「島語」母親節全台訂位全滿高雄漢神店跨界歌劇快閃 升級感官餐飲體驗。黃淑惠／攝影
「島語」母親節全台訂位全滿高雄漢神店跨界歌劇快閃 升級感官餐飲體驗。黃淑惠／攝影

隨著母親節聚餐需求升溫，全台各大人氣餐廳再掀訂位熱潮，被譽為「全台最難訂位Buffet」的「島語」自助餐廳，母親節檔期再度展現高人氣，全台三家分店母親節訂位早在2個月前開放當日即搶訂一空！

今年特別的是，「島語」將於母親節當晚於高雄漢神店率先打造「沉浸式歌劇舞台」，邀請頂尖聲樂家跨界快閃演出，讓媽媽們在歡聚用餐之餘，也能享受結合美食與藝術的感官體驗。未來這項驚喜體驗也將推行至全台各分店不定期演出，展現島語持續突破傳統Buffet框架、重新定義高端自助餐的品牌精神。

「島語」自2023年開幕以來，憑藉「一島檯配一餐酒」的創新模式擄獲饕客芳心，從九大主題島檯、專屬Wine Pairing佐餐酒搭配，到寬敞舒適的座席規劃與細膩精緻的服務體驗，層層堆疊出有別於傳統Buffet的Fine Dining級用餐感受。

島語品牌總經理劉子銘表示，島語創立的初衷，就是希望提供消費者全方位的感官體驗。他強調：「Buffet不只是選擇的豐盛，更是一種全方位的品味旅程。」因此，島語始終堅持「以高價值取代高價格」，希望消費者來到島語，不僅只是吃飽喝足，更能獲得味蕾之外的感動與心靈滿足。而此次於母親節導入沉浸式歌劇演出，正是島語希望在味覺、視覺與嗅覺之外，進一步加入藝術層次的聽覺感官饗宴，讓吃Buffet更具儀式感，將母親節團聚時光昇華為一家人珍藏於心的美好回憶！ 

此次演出由擁有德國威瑪李斯特音樂學院最高演奏家演唱文憑、榮獲第九屆「國際節慶三世紀古典藝術歌曲比賽」二獎、並被譽為「台灣最有戲感男中音」的趙方豪教授領軍。他將率領國立高雄師範大學音樂系師生共8位演出者，以「歐美歌劇快閃」形式驚喜現身島語，將打破大眾對歌劇的距離感，透過更隨興、更生活化的演出方式，讓歌劇音樂與美食共鳴，自然融入用餐氛圍之中。當晚將帶來經典歌劇《卡門》、《茶花女-飲酒歌》、迪士尼《阿拉丁》以及動人心弦的《感恩的心》等多首耳熟能詳的傳唱曲目。 

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

母親節 高雄

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