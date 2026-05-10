Longchamp海灘俱樂部 帆船、排球、衝浪板…把法式夏日氛圍帶到墾丁

Longchamp今年5月，延續2026夏季系列「Catch the Parisian Wave」靈感，將法式海岸的悠閒氛圍帶至南台灣，於墾丁小灣沙灘打造期間限定的「La Plage Longchamp瓏驤海灘俱樂部」，同時於墾丁凱撒大飯店設立夏日快閃店，以近6周的海灘體驗，勾勒陽光與海風交織的夏日景象，也為墾丁注入嶄新的風格意象。

活動期間規劃多項風格體驗：飾有品牌奔馬圖騰的排球及排球網，成為沙灘上的吸睛亮點，沙灘板球及風箏為增添悠閒玩趣。隨浪而行的帆船及立槳體驗（採預約制），為小灣的沙灘時光注入悠然逸趣。海岸邊的冰棒攤車為炙熱夏日帶來清新趣味。

餐廳酒吧則以期間限定的在地食材演繹海濱風味，搭配專屬設計的夏日特調飲品，讓盛夏氣氛從視覺延伸至味覺，邀請民眾無論是悠閒停留、參與互動，或單純感受海風與陽光，都能在此找到愉快的夏日節奏，重新想像時尚與生活之間連結與互動。

沙灘一隅展示著這次海灘企劃的一大亮點：Longchamp首款衝浪板。這件作品由品牌與法國衝浪板工作坊 Shapers Club攜手打造，以木質貼面、復古魚鰭與充滿60年代靈感的線條設計，呼應夏季主題，呈現海岸生活與巴黎浪潮交會而生的自由氣息。

開幕活動以一場夕陽派對揭開序幕，包括郭雪芙、鳳小岳、陳華與Melinda Wang，皆身著Longchamp夏季造型亮相，展現各具風格的法式度假魅力。

另外，快閃空間展示2026夏季時裝系列與多款限定單品，夏日必備清單從Le Roseau系列標誌性的竹節元素延伸至鞋履與配件，再到以繽紛色調重塑經典輪廓的太陽眼鏡。匯聚永續和創意理念的Re-play包款系列，包款採用雙色拼接帆布，搭配對比色背帶，共推出9種不同配色組合。本季也從衝浪文化汲取靈感打造全新包型，並於夏日快閃店推出獨賣色選。

LA PLAGE LONGCHAMP瓏驤海灘俱樂部 地點｜屏東縣恆春鎮墾丁路小灣沙灘 時間｜2026年5月8日至6月14日08:00–22:30 沙灘服務 : 每日08:00-18:00 酒吧營業 : 14:30-22:30 (周三公休)

LONGCHAMP夏日快閃店 地點｜墾丁凱撒大飯店一樓 周日至周四10:00 -18:00 周五及周六10:00 -19:00

Longchamp夏日快閃店。圖／Longchamp提供

郭雪芙著琥珀色一字領連身裙，頭繫夏日奔馬主題的印花絲巾，手提淡藍色Looong包款配上小狗掛飾。圖／Longchamp提供

鳳小岳身穿印有夏日奔馬圖騰的T恤，搭配深藍色喇叭牛仔褲與珊瑚紅絲巾，配戴太陽眼鏡，手持Longchamp衝浪板。圖／Longchamp提供

Melinda Wang身穿開心果綠與酒紅條紋寬鬆Polo衫，搭配酒紅色流蘇褶紋針織裙，手提Le Roseau包款，腳踩小牛皮人字涼鞋。圖／Longchamp提供

陳華身穿珊瑚粉色短版外套，搭配波浪刺繡丹寧短褲。圖／Longchamp提供

飾有Longchamp奔馬圖騰的排球及排球網。圖／Longchamp提供

天空飄揚著Longchamp奔馬圖騰風箏。圖／Longchamp提供

墾丁海岸邊醒目的Longchamp奔馬圖騰旗幟。圖／Longchamp提供