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金子半之助加碼「主餐買1送1」！繼光香香雞套餐、招牌點心限時享優惠

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
金子半之助全新推出「輕蔬海陸盛合御膳」。圖／金子半之助提供
金子半之助全新推出「輕蔬海陸盛合御膳」。圖／金子半之助提供

迎接盛夏，「金子半之助」自5月14日起，全新推出「輕蔬海陸盛合御膳」，餐點大幅增加蔬菜比例，能夠一次品嚐南瓜、茄子、花椰菜與舞菇等蔬食天婦羅，再搭配鳳尾蝦以及雞肉等經典海陸食材，打造豐富的味覺體驗。主食則高麗菜絲／白飯二選一，並可享「白飯免費續碗」。

同時套餐也提供美生菜葉，讓民眾將生菜包裹住天婦羅，享受不同的輕盈感。另還提供秘傳醬汁，可以搭配天婦羅或生菜品嚐。加價99元，還可將主食升級「牛肉丼飯」。為慶祝品牌年中慶，5月14日至6月5日期間，至「金子半之助」點主餐並升級套餐，即贈「主餐買1送1券」。至「日本橋海鮮丼辻半」單筆消費滿1,200元，即贈「第二份主餐5折券」。

「繼光香香雞」自即日起至5月20日期間，推出「稅月感恩祭」，活動期間消費滿99元即可加價購「地瓜球」，原價35元，加購優惠價29元；新品「迷你吉拿棒」原價49元，加價優惠購39元。消費滿149元，「蒜脆杏鮑菇」原價75元，加購優惠價59元；招牌「香香炸雞M」，原價90元，活動加價優惠價79元。

此外，繼光香香雞也提供多款優惠組合。「魚板串(辣)+ QQ球」原價94元，優惠價79元；「墨魚甜不辣(海苔)+甜心地瓜球」原價105元，優惠價89元；「香香炸雞M＋樂薯(原味)」原價155元，優惠價129元；「阿根廷魷魚M＋玉米肋排」原價184元，優惠價169元；針對多人，還有2款歡樂分享餐，原價260、340元，優惠價239、309元。

繼光香香雞推出多款組合套餐與加價優惠。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出多款組合套餐與加價優惠。圖／繼光香香雞提供

日本橋海鮮丼辻半消費滿額，即贈「第二份主餐5折券」。圖／日本橋海鮮丼辻半提供
日本橋海鮮丼辻半消費滿額，即贈「第二份主餐5折券」。圖／日本橋海鮮丼辻半提供

地瓜

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