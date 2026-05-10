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2026WWG／康斯登世界時區進入三日鍊時代 女表新作展現華麗搖滾風
康斯登（Frederique Constant） 在1988年由Aletta和Peter Stas夫婦創立，2016年加入Citizen集團。這家總部位於日內瓦製表重鎮Plan-les-Ouates的品牌，以提供高品質且具價格競爭力的瑞士腕表聞名。儘管品牌歷史不到40年，但康斯登展現了相當的製表企圖心，自2004年推出首款自製機芯至今，已成功研發出35枚自製機芯，涵蓋陀飛輪、萬年曆、飛返計時及世界時區等多種複雜功能。
在2026年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）表展上，康斯登推出全新版本的Classic Worldtimer Manufacture自製機芯世界時區腕表。腕表搭載了經過優化的全新FC-719自製機芯，透過改進發條盒與合金材質，將動力儲存從原先的38小時大幅提升至72小時。此外，表殼尺寸從42毫米微縮至更符合當今小表徑配戴趨勢的40毫米，並取消了表盤上的日期顯示，使24時區的城市盤視覺更為簡潔易讀。
Classic Worldtimer Manufacture自製機芯世界時區腕表痛歸出三個不同的款式選擇：點鑽石標表圈鑲鑽的限量款，以編號限量88只呼應品牌的1988創立年份；配備全新的五鍊式不鏽鋼錶帶的海軍藍精鋼版本，以及以漸層藍海洋搭配可可色的大陸浮雕的漸層藍與可可色版。
延續持續成長的女表市場，康斯登則推出了風格強烈的Classics Manchette系列新品，柔軟服貼手腕的金屬表帶裝飾經典的巴黎釘紋(Clou de Paris)，搭配彩色面盤，融合了搖滾精神與華麗時尚感。新作包含兩款選擇：金色綠松石款以金色表帶搭配獨一無二的綠松石礦物表盤，鋼薄荷綠則搭配散發清新春日氣息的薄荷綠放射紋表盤。
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