從皇家象徵走入當代日常 Chaumet絕美珍稀骨董首登台 看懂頂級工藝

作為巴黎芳登廣場（Place Vendôme）歷史最悠久的珠寶商，尚美巴黎（Chaumet）近年來頻頻參與全球性的大型藝術展覽，以品牌橫跨近250年歷史的積累，與不同文化歷史脈絡的跨界對話，讓世人看見珠寶所承載的藝術廣度與歷史厚度。而隨著台北新光三越A9專賣店的全新開幕，也有7件珍貴的品牌典藏骨董傑作來台展出。

●博物館等級典藏裝飾藝術

Chaumet典藏的骨董珠寶曾於東京、杜哈、北京與巴黎等地透過大型展覽展出，豐富了多樣主題的美學探索。例如2022年的巴黎「Botanical」展，並置展出珠寶與當代植物標本、繪畫，成為不同媒材的創作觀察紀錄；在摩納哥的「Chaumet in Majesty」和巡迴多城的「Tiara Dream」的專題展覽，則演示了品牌的代表性冠冕如何從皇權象徵走入現代女性生活。

這次Chaumet台北新光三越A9專賣店開幕期間的骨董展品，環繞從18世紀傳承至今的「羽翼意象」、「皇室象徵」與「自然主義」三大主題，呈現自然的動態（Nature in movement） — Chaumet的自然主義並非靜止或幻想，而是捕捉真實自然中的動態，如飛翔的鳥、蜜蜂、或是被風吹拂的花朵。

Chaumet擁有從19世紀初至今豐富的資料庫，包括超過66,000件珠寶手稿以及自1890年代起的大量珠寶攝影記錄，而歷史典藏作品約有400件，主要透過拍賣會、專業經銷商，或直接向收藏家族購回。由於擁有豐富且完整的資料庫資料，在精挑典藏珠寶時，能透過檔案研究確保其真實性與完整性。例如，本次展出的蜂鳥作品便參考了20世紀初的照片記錄，更換了全新的羽毛。

●自由起飛的靈魂

正因骨董珠寶不僅是單純的歷史遺物，更往往是理解當代創作的的靈魂基礎；羽翼的意象無疑是最能體現Chuamet珠寶在保有視覺份量的同時又無比輕盈的重要設計脈絡。

在品牌的典藏檔案中，羽翼始終是自由與力量的象徵。此次展出一件創作於1894年的蜂鳥羽飾冠冕 (Hummingbird Aigrette)，以金、銀底座鑲嵌鑽石與紅寶石，生動地捕捉了蜂鳥俯衝掠空的瞬間。能自由展翅的禽鳥不僅受到拿破崙一世的約瑟芬皇后熱喜愛，蜂鳥更因色澤華麗體態優雅，被稱為「天堂之鳥」，是傳統珠寶鍾愛的題材。

此作不僅可作為冠冕配戴，也能轉換為胸針，精細的尾部設計強化了鳥身的動態感，而立體層次分明的寶石排列則賦予了蜂鳥雙翼與喉部及至細膩的真實感，細節甚至延伸至覆羽下的纖細腿部，栩栩如生的同時也極度靈動流暢，洋溢豐富的生命力。

時至今日，這種對飛翔之美的渴望依然延續在當代的新作中：作品輕盈靈動的精神啟發了Chaumet今年初發表的Envol高級珠寶系列，以現代設計語彙重新詮釋羽翼意象，流露宛如乘風而起的輕盈詩意。

●皇家符碼與盛放繁花

Chaumet曾為拿破崙一世的御用珠寶商，其家徽「蜜蜂」曾為皇室權力的象徵，演變至今已為品牌最具代表性的設計符號。展出的1970年代蜜蜂胸針，以黃金鑲鑽作為軀幹，翅膀為珍珠母貝並以幾何金線描繪翅脈，乍看極致寫實的描繪中，又有些許當代抽象的意趣，可見舊日嚴肅的皇室家徽，在當時已經由Chaumet的重新詮釋，成為充滿活潑想像力的藝術品。圖騰在文化脈絡中的變化，也預見了當代的Bee My Love系列如何以六角幾何蜂巢風靡日常配戴。

1969年「Flore」花卉套鍊與耳夾，以及丘鵴與飛鳥、幼鳥的胸針作品，則帶領觀眾走入1960至70年代的「黃金盛世」。「Flore」運用了當時盛行的鑄造技術，精準複製相同圖騰的不同尺寸後，手工打造黃金花瓣紋理，包覆色澤亮麗的蛋面切割綠松石花蕊，冷暖色調、光滑與紋理的對比形成豐富的視覺張力，所展現對自然生命力的細膩觀察，可與2025年的「Jewel by Nature」頂級珠寶系列對照鑑賞。

1971年的丘鵴胸針結合極致閃亮的鏡面拋光白金與粗獷質感的「原生金」雙翼，透過虛實的對話，捕捉小鳥展翅的動感，不僅可見Chaumet對金工紋理的細膩掌握，也反映了當時品牌總監René Morin受到雕塑藝術影響的美學視野。

Chaumet最早期的冠冕設計稿之一，裝飾由一對展開的羽翼環繞鑽石構成。約1812年。圖／Chaumet提供

Collier Fleurs花卉項鍊，1969年，黃金、綠松石；花卉耳夾，1969年，黃金、綠松石，Chaumet典藏。圖／Chaumet提供

Chaumet典藏的骨董珠寶，隨新光三越A9專賣店開幕首度來台展出。記者孫曼／攝影

約瑟芬皇后於肖像圖中所穿著的袍子上裝飾了蜜蜂家輝圖騰。圖／Chaumet提供

Joseph Chaumet的葉片珠寶手繪草稿圖，展現品牌對大自然的細膩觀察 。圖／Chaumet提供

體現品牌自然主義底蘊的蜻蜓胸針，約1809年。圖／Chaumet提供

花卉耳夾，1969年，黃金、綠松石，Chaumet典藏。圖／Chaumet提供

Chaumet典藏的骨董珠寶，隨新光三越A9專賣店開幕首度來台展出。記者孫曼／攝影

Chaumet新光三越A9專賣店VIC空間冠冕牆。圖／Chaumet提供

模特兒配戴來台展出的來台展出的數件幼鳥與飛鳥胸針作品，約1962年。黃金、紅寶石，Chaumet典藏。圖／Chaumet提供

Bee Brooch蜜蜂胸針，約1970年，黃金、鑽石、珍珠母貝，Chaumet典藏。圖／Chaumet提供

Joseph Chaumet為Marie Stuart打造的羽毛冠冕，約1910年，金、銀、珍珠、鑽石。圖／Chaumet提供

Woodcock Brooch丘鵴胸針，1971年，黃金、白金、藍寶石，Chaumet典藏。圖／Chaumet提供

Joseph Chaumet的石竹、鐵筷子花、水仙與報春花五款胸飾手繪設計稿，展現品牌對大自然的細膩觀察 。圖／Chaumet提供

Hummingbird Aigrette蜂鳥羽飾冠冕，於新光三越A9專賣店展出。記者孫曼／攝影

Jean-Baptiste Fossin所設計的葡萄串項鍊，約1820-1825年。圖／Chaumet提供

來台展出的Hummingbird Aigrette 蜂鳥羽飾冠冕，Joseph Chaumet，約1894年。18K 白金、銀、紅寶石、鑽石。Chaumet 典藏。

羽翼圖騰於19世紀起便經常出現在Chaumet的設計中。圖／Chaumet提供

拿破崙於肖像圖中所穿著的袍子上裝飾了蜜蜂家輝圖騰。圖／Chaumet提供

來台展出的Hummingbird Aigrette蜂鳥羽飾冠冕，作為胸針配戴，Joseph Chaumet，約1894年。18K 白金、銀、紅寶石、鑽石。Chaumet 典藏。

來台展出的丘鵴胸針，1971年，黃金、白金、藍寶石，Chaumet典藏。圖／Chaumet提供

Chaumet新光三越A9專賣店門口。圖／Chaumet提供