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「中華料理女神」朴恩影雙生姐亮相 神級顏值如複製貼上 網：基因太強

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
朴恩影（左）下巴的痣，成為跟姐姐朴恩京最容易辨認的特徵。圖／摘自IG（@ eunyeongo__o）
朴恩影（左）下巴的痣，成為跟姐姐朴恩京最容易辨認的特徵。圖／摘自IG（@ eunyeongo__o）

因出演Netflix黑白大廚：料理階級大戰》打開知名度的韓國主廚朴恩影，近來憑藉亮眼外型與自然綜藝感，在韓國各大節目中人氣持續攀升，更被不少粉絲封為「中華料理女神」。日前她在Instagram公開與雙胞胎姐姐朴恩京一同為韓國雜誌社拍攝的照片，超高相似度立刻掀起熱議，不少網友大呼：「基因太強大！」

照片中，姐妹兩人不僅同樣留著長波浪髮，五官、身形與氣質也幾乎一模一樣，再加上身高同為157公分，站在一起宛如「複製貼上」，讓大批粉絲大嘆分不清誰才是朴恩影。

事實上，這對姐妹過去就曾因「神複製臉」成為話題。近期兩人一起出演韓國綜藝《全知干預視角》時透露，她們其實是只相差4分鐘出生的同卵雙胞胎，不僅長相相似，就連聲音、說話語氣都非常接近，經常讓身邊的人認錯。

朴恩影更笑說，最近甚至出現「姐姐假扮自己出門」的都市傳說。她透露，姐姐曾在外面被誤認成自己，還被路人要求合照。對此，姐姐則幽默表示：「就算解釋不是本人，大家也不太相信，不拍照又怕妳被罵，所以還是有幫忙拍過。」

至於到底該怎麼分辨兩人？朴恩影透露，關鍵就在「下巴的痣」。因為她的下巴有痣，而姐姐沒有，成為目前最容易辨認的特徵。此外，朴恩影也爆料，姐姐雖然和自己擁有相同高顏值，但其實完全不會做菜，目前在金融公司上班。姊妹倆雖然外表相似，但人生方向卻截然不同，也讓許多網友直呼：「真的太神奇。」

Netflix 韓國 黑白大廚

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