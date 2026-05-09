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手搖飲變身微醺系調酒！臺虎精釀芭青嫂果茶調酒 三分糖剛剛好

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
臺虎精釀推出「芭青嫂果茶調酒」，開罐瞬間便能感受新鮮果實的清爽香氣。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎精釀推出「芭青嫂果茶調酒」，開罐瞬間便能感受新鮮果實的清爽香氣。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

繼深受市場好評的「芭青哥」果茶啤酒後，臺虎精釀再度發揮創意，宣布推出全新力作「芭青嫂果茶調酒」，正式將手搖飲界的長青組合「芭樂青茶」納入調酒系列。

從啤酒跨足調酒，本次新品選擇以調酒為基底，相較於前作更完整地呈現了水果與茶葉的原始風味，讓整體的飲用感受更顯純粹。「芭青嫂果茶調酒」更延續品牌對臺灣在地風味的獨到詮釋，特別設定為5.0%酒精濃度與優雅的「三分糖」甜度，旨在研發出一款能輕鬆入口、風味純淨的微醺調飲。

新品特別強調風味的平衡與層次感，研發團隊選用臺灣在地產芭樂，開罐瞬間便能感受新鮮果實的清爽香氣；為了不讓過度甜膩掩蓋茶韻，刻意將甜度控制在三分糖，讓青茶的淡雅幽香能在細緻氣泡中完美舒展開來。入口時果香馥郁、尾韻茶感回甘，適中的低酒精設定，讓這款調酒如同春日午後般輕盈，為忙碌生活中的放鬆時刻，增添一份恰到好處的儀式感。

在包裝視覺方面，則延續臺虎獨有的臺式美學，將果菜市場常見的「套袋芭樂」與「水果標籤」元素轉化為罐身設計。這種深植於臺灣日常的視覺語彙，不僅俏皮地與系列作品呼應，也傳達了品牌對於在地風味的玩轉與致敬，預計將在手搖飲與酒友圈中掀起新一波話題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

芭青嫂果茶調酒330ml，建議零售價59元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
芭青嫂果茶調酒330ml，建議零售價59元。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

繼深受市場好評的「芭青哥」果茶啤酒後，臺虎精釀於宣布推出全新力作「芭青嫂果茶調酒」。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
繼深受市場好評的「芭青哥」果茶啤酒後，臺虎精釀於宣布推出全新力作「芭青嫂果茶調酒」。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

水果 調酒 啤酒

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