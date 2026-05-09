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星巴克母親節送康乃馨！消費滿888元就送 再享OPENPOINT十倍回饋

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
母親節正是以康乃馨表達對媽媽的感謝的最佳時機。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
母親節正是以康乃馨表達對媽媽的感謝的最佳時機。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

母親節即將到來，不少人準備帶媽媽喝咖啡、吃甜點，好好過節。星巴克今年也推出母親節限定活動，除了主打「把感謝親手送進心坎裡」，更祭出滿額送進口康乃馨優惠，希望替節日增添更多儀式感與溫暖氛圍。

星巴克宣布5月10日母親節當天，只要於全台實體門市單筆消費滿888元，即可獲得一支「哥倫比亞進口空運康乃馨」。鮮豔花朵搭配咖啡與甜點，也讓不少網友直呼「很適合帶媽媽一起喝下午茶」。

除了康乃馨活動之外，星巴克也同步推出會員加碼優惠。即日起至5月10日期間，只要於實體門市單筆消費滿888元，並使用綁定uniopen會員帳號的星巴克APP付款，或點餐時主動感應uniopen會員條碼，即可享OPENPOINT點數10倍回饋，每位會員最高回饋200點。

要注意的是，以下門市並未參加此優惠活動：內湖數位、新竹台醫、中市醫、南台科大、安南醫院、三民高醫、聯電、內湖陽光、東科、華碩二、瑞傳、瑞洲、世貿一館、松仁、101、敦南、南園、東興、南港、南山、松山機場、松機T2、南港高鐵、三峽學成、桃園美光、新店莊敬、廣達、中科、中和遠科、立言、板橋遠科、竹北華邦電、聯發科、瑞昱、台元、台元二、龍潭中科院、新竹達、友達GRC、台積電、台積電RD、台積 電P4、台積電5、台積電12P7、園區、研新、一航廈3F、二航管制4F、二航廈D3、二航廈4F、新二航廈 B2、二航廈5F、三航廈D15、青埔、六家、青埔高鐵南、苗栗高鐵、美光、美光F16、台中慈濟、童綜合、台中機場、烏日、彰化高鐵、台積電15、台積電15B、嘉基、成大醫1F、台南高鐵、嘉義高鐵、雲林高鐵、台積電18、台積電18B、台積電P3、楠梓日月光、小港國際站、左營高鐵、台積電F22 。

星巴克宣布活動當日單筆消費金額滿888元，即可獲得「哥倫比亞進口空運康乃馨」乙支。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布活動當日單筆消費金額滿888元，即可獲得「哥倫比亞進口空運康乃馨」乙支。圖／摘自星巴克官網

母親節 星巴克

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