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韓星李彩玟Piaget Society加好友！藍色Polo精鋼表上手大曬新世代活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET Polo Signature系列42毫米伯爵藍日期顯示自動表（PGG0A51032），價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Polo Signature系列42毫米伯爵藍日期顯示自動表（PGG0A51032），價格店洽。圖／PIAGET提供

瑞士頂級珠寶暨腕表世家PIAGET正式宣佈，由韓國演員李彩玟（LeeChae-min）出任品牌大使。身為Piaget Society的一員，2000年出生的李彩玟展現創作能量，並體現品牌推崇的Extraleganza精神。本次成為PIAGET品牌大使後，更形容與南韓女神全智賢、人氣泰星Apo並列，將以新世代男性視角傳達大膽創意，更有緣自瑞士的奢華高雅生活風格。

李彩玟為近年韓國戲劇圈話題面孔，具備189公分身形與清新氣質。他畢業於韓國藝術綜合大學演劇院，並在《浪漫速成班》與Netflix影集《名校的階梯》展現專業深度；除戲劇領域突出，他更曾擔任《音樂銀行》主持，台風穩健。私下的李彩玟精通鋼琴並具運動天分，兼具知性與感性的特質讓他成功跨越古裝與校園等多樣戲路，古今皆宜、動靜皆有型。

由PIAGET所發表的最新形象宣傳中，李彩玟一共示範了黑白兩套俐落造型，只見他配戴上PIAGET的Polo Signature系列42毫米伯爵藍日期自動表，表款並搭配以藍色橡膠表帶，同套造型另搭配了Possession系列的18K白金鑽石項鍊及戒指；另一套全白西裝造型則疊戴了Possession系列18K玫瑰金與白金材質的宮廷式雕刻飾紋手鐲，呈現層次分明的新世代風格。

PIAGET的Polo系列一向採用「形中形」（shape in shape）的設計手法，透過圓形表殼內置枕形面盤，並以寬闊的橫紋面盤散發落落大方氣息；Possession系列珠寶則以旋轉圓環為核心，象徵掌握運勢，並結合品牌工藝精髓的「宮廷式雕刻飾紋」（Palace Décor），賦予金屬表面細膩的絲緞光澤，並以豐沛的紋路表情包含樹皮（bark）、浪花／海浪（waves, sea waves）、葉脈（veins）、冰霜／冰晶（frost, ice crystal）紋理，呈現PIAGET對於工藝技法的信手拈來與開創，更像是身為新世代快紅韓星李彩玟的無限精彩可能。

PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鐲（PGG36P3A00），價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鐲（PGG36P3A00），價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET Possession系列18K白金鑽石項鍊（PGG33PI400），價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石項鍊（PGG33PI400），價格店洽。圖／PIAGET提供

李彩玟近日甫成為PIAGET品牌大使，正式成為PIAGET Society一員。圖／PIAGET提供
李彩玟近日甫成為PIAGET品牌大使，正式成為PIAGET Society一員。圖／PIAGET提供

PIAGET Possession系列18K白金鑽石項鍊（PGG33PI400），價格店洽。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石項鍊（PGG33PI400），價格店洽。圖／PIAGET提供

PIAGET品牌大使韓國演員李彩玟風格演繹PIAGET Polo系列表款。圖／PIAGET提供
PIAGET品牌大使韓國演員李彩玟風格演繹PIAGET Polo系列表款。圖／PIAGET提供

瑞士 全智賢 南韓

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