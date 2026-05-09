社群互動變調！LOPIA總經理宣布將關帳號 吐心聲：只剩下痛苦

日本連鎖超市LOPIA總經理水元仁志今天（9日）在Threads發布千字長文表示，將於7月31日正式關閉帳號，並坦言近期因社群環境變化與大量負面留言，已對其造成壓力，決定暫時淡出社群經營，回歸「普通」的生活。

他在貼文中說明，之所以沒有立即停用帳號，是因為仍希望在離開前，繼續向外界介紹LOPIA對商品品質、販售理念與顧客服務的堅持，同時也希望能重現去年11月至今年3月期間，與網友熱絡互動的良好氛圍。

他回顧指出，該帳號原本追蹤人數僅約千人，內容多為日文、偏私人性質，但自去年11月起嘗試以中文分享LOPIA相關資訊後，追蹤人數迅速攀升至約5.9萬人，也讓他意外感受到社群擴散的影響力。

不過他也提到，自今年4月起開始出現大量負面與攻擊性留言，使社群互動逐漸轉變，「這兩個月，老實說，對我而言已經只剩下『痛苦』。」近期更因相關事件升溫，讓他認為若繼續使用該帳號，可能對公司員工及相關人員造成困擾，因此決定關閉帳號。

他透露，做出決定後曾與妻子溝通，對方表示支持，認為他應該回歸正常生活，並建議社群宣傳工作交由公司團隊接手，這番話也讓他直接哭了出來。

儘管即將停用帳號，他強調在7月31日前仍會持續分享LOPIA品牌理念與商品故事，並希望社群能重新回到過去較為正向、溫暖的交流氛圍。

他最後表示，LOPIA未來仍將持續以「將日本飲食文化帶給台灣消費者」為目標經營，而自己也會繼續擔任總經理。他同時表達對台灣市場與消費者的感謝，直言「台灣是第二個故鄉」，並感謝這段期間所有支持與互動的網友。