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玻璃光感皮革與亞麻工藝加持 Prada全新Bonnie包 重塑夏日美學

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada Bonnie皮革帆布肩背包（男款），12萬5,000元。圖／Prada提供
Prada Bonnie皮革帆布肩背包（男款），12萬5,000元。圖／Prada提供

Prada發表全新Bonnie包款，延續品牌創新且不循常規的精神，提供涵蓋男女款的靈活日常表達。本系列最初以手提包形式發表，今年則進化為尺寸完整的系列作品。在2026夏日系列中，Prada特別結合原始亞麻與天然皮革，運用Lino Painted手工上色技術，賦予包款具歲月痕跡的有機質地，並帶來男女全系列。

多位東西方話題名人皆已搶先示範了Bonnie包款的穿搭多樣性，其中Prada品牌大使Karina（Aespa）以焦糖色款搭配學院風百褶裙，融合理性與柔美；韓星Gawon則以天空藍包款點亮了Y3K酷炫造型；泰星Namtan Tipnaree選用純白迷你款搭配絲綢套裝，演繹前衛未來。美國名模特Bella Hadid則透過兩套穿戴展現風格變異：其一以黑色大款對應亮皮外套與丹寧褲，重現90年代的率性復古，另外一套雖然同樣使用Bonnie包，但改以大地色麂皮款搭配鉛筆裙、高筒靴，透過暖色調質地，將職場知性更添增以專業俐落。

Prada 新款Bonnie包的工藝特徵更在於「液態玻璃」般的表面效果，透過繁複皮革處理與高強度拋光，使材質展現緞面的柔滑質地與深邃質地，並維持手感柔軟；此外Bonnie包款還透過修長輪廓、纖細提把及金屬扣環，呼應了Prada近年頻頻以皮帶作為裝飾元素的設計語法，使包款自然貼合肩線，兼顧美學與實用。此種追求極致光澤的皮革工藝，也體現了Prada對材質創新的持續，無論極簡運動風、復古街頭或精緻正裝，Bonnie包款以其豐富變化與結構，成為當代精品包款靈活與歷久彌新的風格證言。

韓團Aespa成員、Prada品牌大使Karina。圖／Prada提供
韓團Aespa成員、Prada品牌大使Karina。圖／Prada提供

韓星Gawon。圖／Prada提供
韓星Gawon。圖／Prada提供

Prada Bonnie皮革帆布肩背包（女款），88,000元。圖／Prada提供
Prada Bonnie皮革帆布肩背包（女款），88,000元。圖／Prada提供

泰星Namtan Tipnaree。圖／Prada提供
泰星Namtan Tipnaree。圖／Prada提供

Prada Bonnie皮革帆布肩背包，價格店洽。圖／Prada提供
Prada Bonnie皮革帆布肩背包，價格店洽。圖／Prada提供

Prada Bonnie皮革帆布肩背包（女款），11萬元。圖／Prada提供
Prada Bonnie皮革帆布肩背包（女款），11萬元。圖／Prada提供

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