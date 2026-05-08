全國電子「寵愛母親好質得」 活動開跑！指定大家電下殺65折起

隨著母親節腳步臨近，挑選兼具美學與實用性的禮物成為全台子女的年度課題。全國電子宣布即日起至5月18日展開為期11天的「寵愛母親好質得」強檔活動，今年全國電子不只拼價格，更祭出「+1元多一件」、「滿額抽泰國機票」及「空調專業清洗服務」等全方位回饋，從家務解放到極致休閒，展現守護家庭的揪感心精神。

全國電子即日起至5月18日推出的「寵愛母親好質得」強檔活動，指定大家電最低下殺65折起，全館家電亦享有9折優惠。針對夏季剛性需求的冷氣空調、冰箱與洗衣機，今年更有重磅加碼，購買指定SHARP品牌冰箱或洗衣機，單筆滿額除了享有5%現金回饋，還有機會獲贈精選好禮。此外，配合政府節能政策，選購一級能效空調、冰箱除享有9折外，結合政府補助與貨物稅減免，最高可享5,000元補助，全國電子更提供專業的「總統級精緻安裝」與空調專業清潔保養優惠。

同時規畫豐富的小家電專屬特惠，最受矚目的莫過於「指定小家電滿額最高10%現金回饋」，涵蓋多款明星商品；並特別推出「小家電安心延長保固」方案，最高可將保固期延長至5年，加購價僅需270元起，讓媽咪日常使用的電鍋、氣炸鍋或咖啡機都能更有保障。

本次活動的另一大亮點在於「滿額加碼+1元」活動，只要消費達到指定門檻，僅需加價1元，即可將SNOOPY聯名精品、Dyson噴射氣流空氣清淨機或林內排油煙機帶回家。母親節檔期活動期間，購買指定小家電滿額享最高10%現金回饋，滿額加碼贈還有機會抽中頂級按摩椅。此外，購買Dyson指定商品更享最高現折2,000元優惠。

全國電子本次針對廚衛家電推出抽獎活動，凡購買熱水器、瓦斯爐、抽油煙機或洗碗機等指定商品，單筆滿5,000元即可參加「泰放鬆」抽獎，有機會抽中泰國機票雙人行。

全國電子「三星品牌月」同步開跑，聚焦搭載最新技術的Vision AI TV旗艦系列，不僅提供沉浸式畫質，更結合智慧家居功能簡化操作。活動期間購買三星指定電視，除享有大家電優惠外，滿額加碼再送三星專屬好禮（如SNOOPY聯名精品、Dyson吹風機或Blueair清淨機），還有機會參加驚喜抽獎，將77吋大電視、Soundbar聲霸、最新款Galaxy S26系列手機等豪禮帶回家。全國電子亦針對三星電視提供「安心延長保固」加購服務與點數回饋方案，讓影音娛樂享受更周全。

數位3C產品也是送禮的熱門選擇，全國電子推出華碩筆電最低6折起優惠，參與LINE遊戲「天天玩」還有機會直接享筆電現折3,000元，並提供加購最高5年延長保固。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全國電子「總統級精緻安裝」服務，不僅專業細心，更有空調清洗保養4大保障，是夏天來臨前寵愛媽咪的首選。圖／全國電子提供