快訊

聯發科狂飆再列注意股！2套劇本若漲勢未歇 恐遭20分鐘撮合重度限制

百想藝術大賞意外一籮筐…女星紅毯慘跌站不起 主持人嚇壞衝上去

聽新聞
0:00 / 0:00

全國電子「寵愛母親好質得」 活動開跑！指定大家電下殺65折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全國電子即日起至5月18日「寵愛母親好質得」強檔活動，祭出「加1元多一件」驚喜回饋，包含Dyson空氣清淨機等多款夢幻逸品。圖／全國電子提供
全國電子即日起至5月18日「寵愛母親好質得」強檔活動，祭出「加1元多一件」驚喜回饋，包含Dyson空氣清淨機等多款夢幻逸品。圖／全國電子提供

隨著母親節腳步臨近，挑選兼具美學與實用性的禮物成為全台子女的年度課題。全國電子宣布即日起至5月18日展開為期11天的「寵愛母親好質得」強檔活動，今年全國電子不只拼價格，更祭出「+1元多一件」、「滿額抽泰國機票」及「空調專業清洗服務」等全方位回饋，從家務解放到極致休閒，展現守護家庭的揪感心精神。

全國電子即日起至5月18日推出的「寵愛母親好質得」強檔活動，指定大家電最低下殺65折起，全館家電亦享有9折優惠。針對夏季剛性需求的冷氣空調、冰箱與洗衣機，今年更有重磅加碼，購買指定SHARP品牌冰箱或洗衣機，單筆滿額除了享有5%現金回饋，還有機會獲贈精選好禮。此外，配合政府節能政策，選購一級能效空調、冰箱除享有9折外，結合政府補助與貨物稅減免，最高可享5,000元補助，全國電子更提供專業的「總統級精緻安裝」與空調專業清潔保養優惠。

同時規畫豐富的小家電專屬特惠，最受矚目的莫過於「指定小家電滿額最高10%現金回饋」，涵蓋多款明星商品；並特別推出「小家電安心延長保固」方案，最高可將保固期延長至5年，加購價僅需270元起，讓媽咪日常使用的電鍋、氣炸鍋或咖啡機都能更有保障。

本次活動的另一大亮點在於「滿額加碼+1元」活動，只要消費達到指定門檻，僅需加價1元，即可將SNOOPY聯名精品、Dyson噴射氣流空氣清淨機或林內排油煙機帶回家。母親節檔期活動期間，購買指定小家電滿額享最高10%現金回饋，滿額加碼贈還有機會抽中頂級按摩椅。此外，購買Dyson指定商品更享最高現折2,000元優惠。

全國電子本次針對廚衛家電推出抽獎活動，凡購買熱水器、瓦斯爐、抽油煙機或洗碗機等指定商品，單筆滿5,000元即可參加「泰放鬆」抽獎，有機會抽中泰國機票雙人行。

全國電子「三星品牌月」同步開跑，聚焦搭載最新技術的Vision AI TV旗艦系列，不僅提供沉浸式畫質，更結合智慧家居功能簡化操作。活動期間購買三星指定電視，除享有大家電優惠外，滿額加碼再送三星專屬好禮（如SNOOPY聯名精品、Dyson吹風機或Blueair清淨機），還有機會參加驚喜抽獎，將77吋大電視、Soundbar聲霸、最新款Galaxy S26系列手機等豪禮帶回家。全國電子亦針對三星電視提供「安心延長保固」加購服務與點數回饋方案，讓影音娛樂享受更周全。

數位3C產品也是送禮的熱門選擇，全國電子推出華碩筆電最低6折起優惠，參與LINE遊戲「天天玩」還有機會直接享筆電現折3,000元，並提供加購最高5年延長保固。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

全國電子「總統級精緻安裝」服務，不僅專業細心，更有空調清洗保養4大保障，是夏天來臨前寵愛媽咪的首選。圖／全國電子提供
全國電子「總統級精緻安裝」服務，不僅專業細心，更有空調清洗保養4大保障，是夏天來臨前寵愛媽咪的首選。圖／全國電子提供

全國電子即日起至5月18日「寵愛母親好質得」活動，指定大家電最低下殺65折起，更提供專業諮詢服務，陪伴子女挑選最懂媽咪心的質感家電。圖／全國電子提供
全國電子即日起至5月18日「寵愛母親好質得」活動，指定大家電最低下殺65折起，更提供專業諮詢服務，陪伴子女挑選最懂媽咪心的質感家電。圖／全國電子提供

母親節 泰國 冷氣

延伸閱讀

鞋全家福獻給摯愛媽媽 母親節全面85折

母親節買氣爆發！Global Mall餐廳訂位破8成 禮品蛋糕齊熱賣

高鐵 TGo 召募新會員 5月好禮、平日搭乘加碼10%點數

星巴克母親節優惠來了！好友分享買一送一、滿888送康乃馨

相關新聞

全國電子「寵愛母親好質得」 活動開跑！指定大家電下殺65折起

隨著母親節腳步臨近，挑選兼具美學與實用性的禮物成為全台子女的年度課題。全國電子宣布即日起至5月18日展開為期11天的「寵愛母親好質得」強檔活動，今年全國電子不只拼價格，更祭出「+1元多一件」、「滿額抽泰國機票」及「空調專業清洗服務」等全方位回饋，從家務解放到極致休閒，展現守護家庭的揪感心精神。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展 暨小丸子5月8日生日快閃掀熱潮 全通路預售正式啟動

為歡慶《櫻桃小丸子》原作40週年，主辦單位於5月8日小丸子生日當天，在松山文創園區舉辦快閃慶生活動，現場集結人氣歌舞卡司、粉絲與媒體熱情參與，氣氛熱烈。活動不僅以精彩演出為即將於6月18日登場的【櫻桃小丸子原作40週年】特展暖身造勢，也同步宣布展覽預售票全面啟動全通路販售，為今夏展覽市場提前點燃話題熱度。

「黑白大廚」朝聖南門市場！崔鉉碩愛上湖州粽 韓廚認證美食曝光

《黑白大廚：料理階級大戰》、《拜託了冰箱》掀起韓食熱潮，也讓不少觀眾對韓國主廚們的私下飲食喜好充滿好奇。這次台北市政府觀光傳播局與ICSA（International Chef Summit Asia）亞洲主廚高峰會攜手合作，安排首季《黑白大廚》人氣主廚崔鉉碩、朴恩影、同時擔任爆紅韓劇《暴君的廚師》美食顧問的吳世得、以及出身義大利米其林一星餐廳、《拜託了冰箱》固定班底的法布里齊奧・費拉里（Fabrizio Ferrari）主廚，在「台灣法餐教母」黎俞君主廚與世界級競賽冠軍得主、國際級烘焙職人吳寶春師傅陪同下，特地走訪南門市場，親自體驗台灣傳統市場文化。

18天開一店！JINS慶祝在台百店落成 分眾化戰略續創佳績

日系眼鏡領導品牌JINS進入台灣市場屆滿十週年，今日於統一時代百貨台北店舉辦盛大慶祝活動，正式宣布達成在台100家門市的里程碑。JINS台灣總經理邱明琪感性表示，十年前品牌首場記者會便是在此地舉辦，當時人潮洶湧的盛況奠定了品牌發展信心。為回饋消費者長期支持，JINS今日特別邀請100位VIP到場，並大方贈送價值近四千元的「睛彩100VIP禮盒」、內含墨鏡與眼鏡兌換券，展現品牌深耕台灣十年的誠摯心意。

7-ELEVEN攜手「線條小狗」！限時推冰品抽抽樂最低「任2件0元」起

時序進入5月溫度逐漸攀高，7-ELEVEN自5月起推動「沁涼攻略」，除了5月13日至7月7日攜手線條小狗於全台逾7千家門市推出「冰品抽抽樂」最低任2件0元起之外，療癒甜點也推出全新「水果三明治」，同時迎接自有甜點品牌「LaDears」2周年還能享優惠小確幸。

暖心直達家門！酷澎物流中心發起母親節傳愛，優質酷澎工作環境落實全方位家庭關懷

適逢 5 月母親節，美商 Coupang 酷澎本週在其物流中心舉辦「愛在酷澎，火箭甜蜜發送」活動。為了落實友善的工作環境，酷澎特別邀請第一線物流人員透過手寫卡片向家人及夥伴傳遞謝意，並準備數千份金莎花禮。這項活動不僅展現了酷澎物流中心對所有人員的重視，更讓致力於「令顧客驚艷」的夥伴，在投身酷澎工作的同時，也能在溫馨節日裡對身邊的人傳遞溫暖。 Coupang酷澎今年也宣布啟用第四座倉儲物流中心，展現深耕台灣市場的決心，擴展倉儲建設的同時，也吸引包含二度就業婦女與銀髮族回流等多元人才投入，為台灣倉儲物流產業注入新動能。 Coupang 酷澎致力打造友善職場　發起母親節傳愛行動 Coupang 酷澎物流中心長期致力於打造友善且有活力的工作環境，透過多元員工活動，持續關注同仁的身心健康與團隊凝聚力。考量到物流中心有許多女性同仁，團隊特別在母親節期間規劃「愛在酷澎物流中心，火箭甜蜜發送」活動，將象徵祝福的金莎花束傳遞給第一線物流人員。 火箭倉儲物流人資長嚴儀眉表示：「酷澎倉儲物流中心是一個友善且多元的職場環境，讓不同背景與人生階段的人都能適才適所、安心工作。我們相信，即使在高度科技化的物流體系

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。