【櫻桃小丸子原作40週年】特展 暨小丸子5月8日生日快閃掀熱潮 全通路預售正式啟動

為歡慶《櫻桃小丸子》原作40週年，主辦單位於5月8日小丸子生日當天，在松山文創園區舉辦快閃慶生活動，現場集結人氣歌舞卡司、粉絲與媒體熱情參與，氣氛熱烈。活動不僅以精彩演出為即將於6月18日登場的【櫻桃小丸子原作40週年】特展暖身造勢，也同步宣布展覽預售票全面啟動全通路販售，為今夏展覽市場提前點燃話題熱度。

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫今（8日）出席活動，與現場來賓一同為小丸子慶生並見證重要時刻。董事長李彥甫表示：「這次【櫻桃小丸子原作40週年】特展，集結了珍貴漫畫原稿、經典場景重現、立體角色造型，以及多個充滿回憶感的展區內容，希望能帶給所有喜愛小丸子的觀眾一段滿足又溫暖的觀展體驗。」他也笑說，自己一直都非常喜歡小丸子這個角色，甚至平時也常在社群平台分享小丸子的經典梗圖，「小丸子陪伴很多人成長，她幽默又真實的個性，總是讓人特別有共鳴。」

李彥甫董事長也特別感謝所有主辦單位與授權方對本次活動的投入與支持，為了替小丸子慶祝原作40週年，也特別邀請全球知名Avantgardey舞團、日本次世代創作型歌姬——茉ひる（Mahiru），以及香蕉哥哥與草莓姐姐共同參與生日快閃活動，一起為小丸子獻上祝福。他也表示，目前展覽預售票已正式開賣，【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於6月18日至9月28日在松山文創園區五號倉庫展出，現場除了有多個經典場景與拍照空間外，也將推出多款限定商品，「無論是從小看小丸子長大的大朋友，還是第一次認識小丸子的小朋友，都非常值得來現場重新感受這份陪伴大家成長的美好回憶。」

為了替小丸子慶祝原作40週年，全球知名Avantgardey舞團、日本次世代創作型歌姬——茉ひる（Mahiru），以及香蕉哥哥與草莓姐姐共同參與生日快閃活動，一起為小丸子獻上祝福。圖／聯合數位文創提供

日本的次世代創作型歌姬—茉ひる（Mahiru）。圖／聯合數位文創提供

活動當天演出同樣亮點十足，全球知名Avantgardey舞團、小丸子和野口同學帶來充滿節奏感與戲劇張力的演出，與野口同學首次攜手呈現全新編排舞蹈，成功吸引全場目光。全球知名Avantgardey舞團也分享，這次特別為活動帶來全新編排的《野口ㄎㄎㄎ舞》，團員們透露：「這支舞我們練習了大約一個月，靈感來自野口同學最具代表性的『ㄎㄎㄎ』笑聲，並將角色特色巧妙融入舞蹈動作之中，希望大家會喜歡這次的演出。」此外，Avantgardey 也開心表示，這次來到台北，特別想嘗試具有生日祝福寓意的「壽桃」，呼應此次為小丸子慶生的主題，「很期待可以一起感受這裡的生日文化，也祝小丸子生日快樂！」日本的次世代創作型歌姬——茉ひる（Mahiru）則表示：「我從小就是《櫻桃小丸子》的粉絲，這次能參與原作40週年與慶生活動，真的感到非常榮幸。」她提到，《櫻桃小丸子》承載了許多童年回憶，其中最難忘的，就是小時候傍晚和家人一起吃飯、守在電視前收看《櫻桃小丸子》的時光。此次現場演唱經典歌曲時，也讓她感到格外懷念，「這首歌所傳遞的，是童年時期勇敢冒險、充滿想像力的精神。」最後，她也特別獻上祝福：「祝小丸子生日快樂，也恭喜《櫻桃小丸子》迎來原作40週年，希望未來也能持續帶給大家幸福與溫暖的心情。」

此外，聯合數位文創董事長李彥甫更特別為今（8日）生日的小丸子準備慶生驚喜，邀請香蕉哥哥與草莓姐姐一同端出由「紅葉蛋糕」友情提供的生日蛋糕。現場齊聲唱起生日快樂歌，氣氛溫馨熱絡，為整場活動增添濃厚的儀式感與歡樂氛圍。

隨著快閃活動熱鬧登場，【櫻桃小丸子原作40週年】特展預售票亦同步全面啟動全通路販售，觀眾可於udn售票網、ibon、KLOOK、KKDAY、OPENTIX、全家及博客來等平台購買。票種除超值預售單人票380元（原價470元）外，亦推出四人揪團同樂票、兩大一小親子票，以及兩款雙人紀念套票，提供多元選擇，滿足不同族群需求。期望透過多元購票通路，讓觀眾能更便利地規劃觀展行程，走進小丸子的日常世界，重溫那些熟悉而溫暖的片刻。

本展將於2026年6月18日至9月28日於松山文創園區五號倉庫登場，透過原畫手稿與經典場景等內容，帶領觀眾一同重返那段充滿笑聲與共鳴的美好時光，再次感受小丸子世界的日常魅力。更多相關資訊，請持續關注官方粉絲專頁（ https://www.facebook.com/maruko40tw ）及展覽官網（ https://uevent.udnfunlife.com/maruko40tw ）。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展 今夏登場！4_30中午12點預售限時380元搶先開跑。圖／聯合數位文創提供

【櫻桃小丸子原作40週年】特展

◇ 展覽日期｜2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)

◇ 展覽時間｜每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

◇ 展覽地點｜松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

◇ 主辦單位｜天王星企業有限公司、聯合數位文創股份有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 授權單位｜SAKURA PRODUCTION Co.,Ltd.、NIPPON ANIMATION CO., LTD.、天王星企業有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 展覽官網｜ https://uevent.udnfunlife.com/maruko40tw

◇ 售票資訊｜udn售票網 https://reurl.cc/bdmREy

5/8-6/17

預售單人票380元(原價470元)｜udn售票網、ibon、KLOOK、KKDAY、OPENTIX、全家、博客來

四人揪團同樂票1,480元｜udn售票網獨家

兩大一小親子票1,100元｜KKDAY獨家

雙人紀念套票(A) 900元｜KLOOK獨家

雙人紀念套票(B) 900元｜ibon 獨家

◇ 大宗購票專線：(02) 2649-1689#1 (周一至周五09:30~17:00)