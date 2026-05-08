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「黑白大廚」朝聖南門市場！崔鉉碩愛上湖州粽 韓廚認證美食曝光

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
世界級競賽冠軍得主、國際級烘焙職人吳寶春師傅（左起）、首季《黑白大廚》人氣主廚崔鉉碩、「台灣法餐教母」黎俞君主廚、人氣主廚朴恩影、法布里齊奧・費拉里主廚與吳世得主廚，攜手走訪南門市場。圖／摘自IG（@@taipeitravel）
世界級競賽冠軍得主、國際級烘焙職人吳寶春師傅（左起）、首季《黑白大廚》人氣主廚崔鉉碩、「台灣法餐教母」黎俞君主廚、人氣主廚朴恩影、法布里齊奧・費拉里主廚與吳世得主廚，攜手走訪南門市場。圖／摘自IG（@@taipeitravel）

黑白大廚：料理階級大戰》、《拜託了冰箱》掀起韓食熱潮，也讓不少觀眾對韓國主廚們的私下飲食喜好充滿好奇。這次台北市政府觀光傳播局與ICSA（International Chef Summit Asia）亞洲主廚高峰會攜手合作，安排首季《黑白大廚》人氣主廚崔鉉碩、朴恩影、同時擔任爆紅韓劇《暴君的廚師》美食顧問的吳世得、以及出身義大利米其林一星餐廳、《拜託了冰箱》固定班底的法布里齊奧・費拉里（Fabrizio Ferrari）主廚，在「台灣法餐教母」黎俞君主廚與世界級競賽冠軍得主、國際級烘焙職人吳寶春師傅陪同下，特地走訪南門市場，親自體驗台灣傳統市場文化。

被許多台北人視為經典市場美食的「立家湖州粽」，這次成為韓國主廚們幾乎一致認證的必吃名單。包括《黑白大廚》、《拜託了冰箱》中話題度極高的崔鉉碩，以及朴恩影、法布里齊奧與吳世得等主廚，都對湖州粽留下深刻印象。尤其粽葉香氣與糯米口感，更讓幾位主廚一吃就停不下來。

除了湖州粽之外，朴恩影主廚也特別品嚐「南門魚丸店」的蛋餃；法布里齊奧主廚則對「快車肉乾」販售的化核梅印象深刻，「我以前逛遍了各大夜市，如果我早點知道這個地方，一定會玩得更盡興。」崔鉉碩也表示，「在這裡吃到的所有料理，都是韓國人會喜歡的味道，因為是非常熟悉的味道。」至於吳世得主廚，則特別喜歡「億長御坊」的雪菜百頁，「我覺得我以後應該要常來才行。」

重新改建後的南門市場，空間更加明亮舒適，也吸引越來越多觀光客與年輕族群朝聖。從熟食、南北貨到傳統點心，不少老字號攤位依舊人氣不減。這次韓國主廚們親自踩點，也讓南門市場再度成為討論焦點，在台韓名廚聯手領路下，無疑成為最強市場美食地圖。

朴恩影主廚（左）與黎俞君主廚，一起走訪南門市場傳統美食。圖／摘自IG（@taipeitravel）
朴恩影主廚（左）與黎俞君主廚，一起走訪南門市場傳統美食。圖／摘自IG（@taipeitravel）

崔鉉碩表示，「在這裡吃到的所有料理，都是韓國人會喜歡的味道，因為是非常熟悉的味道。」圖／摘自IG（@taipeitravel）
崔鉉碩表示，「在這裡吃到的所有料理，都是韓國人會喜歡的味道，因為是非常熟悉的味道。」圖／摘自IG（@taipeitravel）

黑白大廚 烘焙 吳寶春

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